Rumpenheimer Feuerwehrmädchen reagiert beispielhaft

Offenbach - Die zehnjährige Serrina hat am Samstagmorgen alles richtig gemacht und womöglich Schlimmeres verhindert. Als ein Brand in der Wohnung ihrer Familie ausbrach, brachte sie ihre Geschwister ins Freie und alarmierte sämtliche Hausbewohner. Das Mädchen ist Mitglied der Rumpenheimer Kinderfeuerwehr.

Um 9.20 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Offenbach über ein Feuer im Dachgeschoss eines dreigeschossigen Wohnhauses mit ausgebautem Dach in der Bürgeler Hessenstraße informiert. Viele Anrufer berichteten über Notruf 112 von einem Feuer und massiver Rauchentwicklung aus allen Fenstern im obersten Geschoss des Gebäudes. Sieben Minuten später traf der Löschzug der Berufsfeuerwehr ein und rief sofort alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt sowie eine weitere Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Mühlheim zur Unterstützung herbei.

In der Brandwohnung lebt eine Mutter mit ihren vier Kindern; die Räume waren beim Eintreffen der Brandschützer bereits verlassen. Tochter Serena, die auch Angehörige der Kinderfeuerwehr „Rumpenheimer Flämmchen“ ist, hatte mit ihren Geschwistern sofort nach Brandausbruch die Wohnung verlassen und dann alle übrigen Hausbewohner wegen des Feuers alarmiert. Die Mutter war zum Zeitpunkt des Brandausbruches kurzzeitig nicht zu Hause. Ein Hausbewohner, der bei der Räumung der Wohnung und des Hauses unterstützte, zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Der Brand wurde von der Feuerwehr Offenbach sofort mit einem Strahlrohr über die Drehleiter und einem weiteren über den Treppenraum bekämpft. Die Freiwilligen aus Rumpenheim unterstützten mit zwei Löschfahrzeugen ihre Profi-Kameraden, während Bieber und Waldheim ihre Löschfahrzeuge für eventuelle weitere Einsätze im Stadtgebiet oder Nachforderungen von der Einsatzstelle bereithielten. Nachbarn und der eingetroffene Rettungsdienst kümmerten sich um die Kinder, bis die Mutter wieder daheim war. Dann betreute ein Team des Kriseninterventionsteams des DRK die Familie. Um 9.40 Uhr war der Brand soweit unter Kontrolle, dass nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden mussten. Trotzdem konnte der Totalschaden der Dachgeschosswohnung aufgrund der sehr intensiven Brandentwicklung nicht verhindert werden. Die Wohnung ist unbewohnbar. Alle übrigen Wohnungen blieben unversehrt.

Die Ursache des Feuers ist unbekannt, die Schadenshöhe ebenfalls. Personen wurden nicht nennenswert verletzt, Die Familie kann jedoch vorläufig nicht in ihre Wohnung zurück. Der Rumpenheimer Feuerwehrverein will ihrem Mitglied Serena, deren Mutter und ihren Geschwistern finanziell unter die Arme greifen. Dazu hat er ein Spendenkonto eingerichtet. Wer helfen will, kann das hier tun:

Freiwillige Feuerwehr Offenbach - Rumpenheim e.V.

Stichwort „Helft Serrina“

IBAN DE70 5055 0020 0006 0678 91, Sparkasse Offenbach

Unsere Zeitung hat sich an ihrem Tag der offenen Tür gleich angeschlossen und 1000 Euro gestiftet. (tk)

