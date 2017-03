Brand in Geschäft: Anwohnerin leicht verletzt

Offenbach - Bei einem Brand in der Nacht zum Samstag wird eine Person leicht verletzt. Es soll zuvor einen lauten Knall gegeben haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Andréstraße brach in der Nacht zum Samstag, gegen 1 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Durch das Feuer in einem Geschäft mit Elektroartikeln, Möbeln und anderen Gegenständen wurde das Inventar zerstört und auch Schaufenster und Türen stark in Mitleidenschaft gezogen. Bevor es zum Brand kam, soll es einen lauten Knall gegeben haben. Als das Feuer ausbrach, befanden sich keine Personen in dem Geschäft. Eine Anwohnerin aus den oberen Gebäudeetagen wurde jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner des Gebäudes befanden sich bereits auf der Straße, als das Geschäft ausbrannte.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Glücklicherweise bestand zwischen dem Geschäft und dem aufgehenden Treppenraum für die Wohngeschosse keine Verbindung, so dass dieser rauchfrei blieb. Die Anwohner konnten somit schon sehr schnell wieder in ihre Wohnungen zurück. Das ausgebrannte, etwa 120 Quadratmeter große Geschäft, wurde schließlich belüftet. Der Einsatz der Feuerwehr war erst gegen 3 Uhr beendet. Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069/8098-1234 entgegen. (dr)