Brandstifter in Offenbach? Großeinsatz für Feuerwehr nach Brand an Mehrfamilienhaus

Von: Florian Dörr

Teilen

Ein Feuer in Offenbach reißt Anwohner aus dem Schlaf. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Nun ermittelt die Polizei die Ursache des Feuers. Es gibt Indizien auf einen Brandstifter.

Offenbach - Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch (16. November) in Offenbach: Mehrere Anwohner hatten gegen 0.30 Uhr ein Feuer in der Tiefgarageneinfahrt eines achtgeschossigen Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus mehreren geparkten Pkw.

Der Rauch zog zudem entlang der gesamten Fassade des Gebäudes nach oben und trat bereits in den Treppenraum des Gebäudes ein, wie die Feuerwehr in Offenbach mitteilt.

Großer Feuerwehreinsatz in Offenbach: Anwohner werden aus achtstöckigem Haus gerettet

Die Folge: 17 Personen und zwei Hunde flüchteten sich auf die Terrassen des Mehrfamilienhauses, von wo sie durch die Feuerwehr weiter in den sicheren Bereich gebracht wurden. Weitere vier Menschen führten die Rettungskräfte mit Brandfluchthauben aus ihren Wohnungen ins Freie. „Glücklicherweise musste keine Person ins Krankenhaus transportiert werden, einige wenige wurden ambulant vor Ort versorgt“, lautet das Resümee der Feuerwehr Offenbach.

Der Rauch war in Offenbach von der Tiefgarageneinfahrt am Mehrfamilienhaus nach oben gezogen. © 5vision.media

Brand in Offenbach: Polizei hat Ermittlungen nach Feuer an Frankfurter Straße aufgenommen

Auffällig: Die Feuerwehr Offenbach musste kurz vorher in der Nacht zum Mittwoch bereits zwei Containerbrände löschen. Daher befürchten die Einsatzkräfte, ein Brandstifter könnte am Werk sein, wie die Reporter von 5vision.media mitteilen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Ob alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen können, ist derzeit nicht bekannt.



Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte bis in die Nacht im Einsatz an der Frankfurter Straße in Offenbach. Aufgrund des Lagebilds zur Zeit der Notrufe waren auch eine Vielzahl von Rettungsdienstkräften vor Ort. (fd)

Vor wenigen Wochen war es im Kreis Offenbach zu einem Brand gekommen. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte Heusenstamms stellvertretender Stadtbrandinspektor.