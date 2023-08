70 Tonnen Batterien brannten in Offenbach – Firmenchef nimmt Stellung

Großbrand

Nach dem Großbrand in Offenbach in der Nacht auf Montag (21. August) spricht nun der Chef des Saubermacher-Unternehmens. Er flog extra aus Österreich ein.

Offenbach – Tag eins nach dem großen Brand, der die ganze Region dazu brachte, die Luft anzuhalten. In der Zufahrt zum Unternehmen Redux, das seit kurzem offiziell unter dem Namen Saubermacher firmiert, steht die versammelte Rhein-Main-Medienlandschaft und wartet darauf, dass der eigens aus Österreich eingeflogene Unternehmenschef erklärt, warum es in seinem Betrieb an der Brockmannstraße schon wieder zu einem Großbrand gekommen ist.

70 Tonnen Akkus und Batterien brannten in Offenbach – Feuerwehr erklärt Vorgehen

Zunächst aber spricht der Leiter der Offenbacher Feuerwehr, Michael Eiblmaier, und dröselt noch einmal haarklein auf, was seine Leute nach der Alarmierung um 20.10 Uhr am Sonntagabend an der Brockmannstraße vorgefunden haben. Der Brand habe im Außenbereich begonnen und dann durch ein offenes Rolltor auf eine Lagerhalle mit Akkus und Batterien übergegriffen. Von denen gerieten insgesamt etwa 70 Tonnen in Brand. Schnell sei klar gewesen, dass es nur darum gehen könne, eine Ausbreitung zu verhindern.

Auch Unglücke wie der Großbrand in Offenbach können beeindruckende Bilder erzeugen.

„Wir machen das mit einer sogenannten Riegelstellung, bei der mit viel Wasser ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Bereiche verhindert wird“, erklärt Eiblmaier. Viel mehr, als den Brand unter Kontrolle zu halten, habe die Wehr nicht tun können. Der Grund: die hohe Temperatur, mit der Akkus und Batterien brennen. Eiblmaier spricht von 1000 Grad, die dafür sorgen, dass sich auch die umliegenden Batterien zunächst aufblähen, bevor sie zerbersten und ebenfalls verbrennen. „Daher kamen die Explosionsgeräusche, die an Feuerwerk erinnerten.“

Die Taktik der Feuerwehr ging in den Morgenstunden des gestrigen Montags offenbar auf. Seitdem gilt der Brand als gelöscht, wobei noch nachkontrolliert werde. Die betroffenen Batterien liegen laut Eiblmaier nicht in Wasser, sondern haben sich durch die große Hitze selbst verkapselt.

Beim Brand in Offenbach atmeten 30 Einsatzkräfte Rauch ein

Gefährlich für seine Leute sei es in dem Moment geworden, als der Wind kurz die Richtung änderte. Bis dahin war der Rauch nach oben und in Richtung Westen abgezogen, die Turbulenz „drückte ihn kurzzeitig nach unten, worauf etwa 30 Einsatzkräfte im äußeren Bereich der direkten Einsatzstelle Rauch eingeatmet haben“, berichtete Eiblmaier. Ihnen seien deshalb vorsorglich arbeitsmedizinische Untersuchungen angeboten worden.

Batterien lagern Diese Sicherheitsvorschriften sind laut Verband der Sachversicherer zu beachten: Verhinderung äußerer Kurzschlüsse (Schutz vor Kurzschluss der Batteriepole, etwa durch Verwendung von Polkappen), Verhinderung innerer Kurzschlüsse (Schutz vor mechanischer Beschädigung), nicht unmittelbar und dauerhaft hohen Temperaturen oder Wärmequellen aussetzen. In nicht durch eine automatische Löschanlage geschützten Bereichen ist eine bauliche Trennung von mindestens 2,5 Meter zu anderen gelagerten brennbaren Materialien einzuhalten. (sge)

Nachdem der Brandhergang klar ist, stellt sich die Frage nach dem Warum. Die soll Thomas Reischl beantworten, der Geschäftsführer der Firma Saubermacher, der aus Österreich angereist ist, um Rede und Antwort zu stehen. Einen Grund für das Feuer kann aber auch er nicht nennen.

Warum es zu dem Brand auf dem Saubermacher-Gelände kam, muss jetzt geklärt werden.

Stadtsprecher Fabian El-Cheikh spricht in diesem Zusammenhang von einer unglücklichen Verkettung. Dass es bereits vor vier Jahren einen Großbrand am selben Standort gegeben hatte, bringt Reischl nicht aus der Ruhe. Seine Antwort: Bei 250.000 Tonnen recycelter Akkus und Batterien, die seine Firma jährlich verarbeite, könne es schon mal zu Bränden kommen. Was die Schadenshöhe angeht, sorgte er für Staunen in der Runde. „Wir rechnen, wenn überhaupt, nur mit einem sehr geringen Schaden“, sagt Reischl. „Die Halle ist aus Backstein, es dürfte sich hauptsächlich um Aufräumarbeiten handeln.“

Weitere Brände im Lager des Unternehmens, das früher Redux hieß

Angesprochen auf weitere Brände, die sich vor dem Unternehmensumzug aus Dietzenbach nach Offenbach vor Jahren ereigneten, packt Reischl erneut das 250.000-Tonnen-Argument aus. Er räumt ein: Normal sei es nicht, dass es so häufig zu Bränden komme – aber es liege eben im Bereich des Möglichen. (Christian Reinartz)

