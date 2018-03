Bewaffneter Drogenhändler zu Haftstrafe verurteilt

Offenbach - Es kommt nicht oft vor, dass ein Gericht bei seiner Urteilsverkündung über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß hinausgeht. Von Steffen Müller

Doch vor Ausnahmen scheut Offenbachs Amtsrichter Manfred Beck nicht zurück – mit erheblichen Konsequenzen für den Angeklagten: Statt auf Bewährung, wofür Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädiert hatten, verurteilte Beck einen portugiesischen Drogenhändler zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft. Der 43-jährige Davide D. war angeklagt, da er in seiner Wohnung an der Goethestraße Drogen gelagert und verkauft haben soll. Bei einer Hausdurchsuchung wurden 216 Gramm Amphetamine, 230 Gramm Haschisch sowie LSD und Ecstasy gefunden. D. gab sich geständig, beteuerte aber, mit den Aufputschmitteln kein Geld verdient zu haben. Er habe die Drogen lediglich für einen Bekannten verkauft, als Gegenleistung durfte der jahrelang Abhängige ein paar Gramm Haschisch behalten.

„Fritz“ soll der Freund geheißen haben, dem Davide D. einen Gefallen tun wollte. Den Nachnamen kennt er nicht. Zwar nennt D. den Ermittlern eine Adresse samt Hausnummer und kann sagen, was für ein Auto sein Kompagnon fährt, gefunden wird „Fritz“ von der Polizei aber nie. Manfred Beck hat Zweifel, ob er überhaupt existiert. In seiner Annahme bestätigt wird der Richter von dem Polizeibeamten, der den Einsatz der Hausdurchsuchung leitete. Er berichtet aus Erfahrung, dass sich Drogenhändler häufig darauf berufen, nur Mittelsmänner zu sein und im Auftrag anderer Personen zu handeln, deren Identität nie festgestellt wird. Telefonüberwachungen hätten ergeben, dass Davide D. durchaus als Dealer agiert hat und regelmäßig in Kontakt mit Käufern stand.

Sogar Sekunden vor seiner Festnahme am 11. September 2017 führte der Angeklagte entsprechende Telefonate. Er sprach mit einem möglichen Komplizen, der fragte, wie viele Menschen sich derzeit in der Wohnung an der Goethestraße befinden und wollte klären, ob ein weiterer Kunde vorbei kommen könne. Auf dem Überwachungsband ist aufgezeichnet, wie der Komplize Davide D. plötzlich warnt, dass Polizisten vor dessen Haus stehen. Wenige Augenblicke später ist der Zugriff zu hören.

Bei der Hausdurchsuchung fanden die Beamten zwei Messer direkt bei den Drogen. Die Staatsanwaltschaft beruft sich daher in der Anklageschrift auf Paragraf 30a Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetz: Bewaffneter Drogenhandel. Da die Aufputschmittel aber in der Küche gelagert wurden und es sich um ein Brotschneide- und ein Aufstrichmesser handelt, rückt die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer vom Vorwurf der Bewaffnung ab und fordert zwei Jahre Haft auf Bewährung. Dem schließt sich die Verteidigung an.

Manfred Beck sieht das anders. Für ihn hatten die Messer durchaus den Zweck, Käufer einzuschüchtern. Außerdem gibt es für den Richter weitere Gründe gegen eine Bewährungsstrafe. Er stellt Davide D. eine schlechte Sozialprognose aus.

Seit 1993 lebt der Portugiese in Deutschland, hat aber keine Arbeit und keinen festen Wohnsitz. In dem Ein-Zimmer-Apartment an der Goethestraße hielt er sich nur übergangsweise auf, da ein Bekannter die Wohnung nicht brauchte. Zuvor lebte er in einer Sozialunterkunft. Beck glaubt nicht, dass der Angeklagte sein Drogenproblem in den Griff bekommt. In den sechs Monaten in der U-Haft hat Davide D. nie die Hilfe eines Suchtberaters in Anspruch genommen. Die Angaben zum angeblichen Auftraggeber „Fritz“ hält Beck für ein Ablenkungsmanöver. „Hier haben Sie Nebelkerzen gezündet und die Justiz veräppelt.“