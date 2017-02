Bürgermeister will mehr, Peter Schneider für OB-Wahl nominiert

Will an die Spitze des Magistrats: Offenbachs Bürgermeister Peter Schneider. Parteivorsitzende Birgit Simon (rechts), die bei der vergangenen OB-Wahl kandidiert hat, und Fraktionsvorsitzende Uschi Richter würden Schneider gern im Chefsessel sehen.

Offenbach - Jetzt ist es raus: Auch die Grünen lassen einen Kandidaten zur OB-Wahl antreten. Ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus geht der amtierende Bürgermeister Peter Schneider – das hat die Partei am Dienstagabend bei ihrer Kreismitgliederversammlung beschlossen. Zuvor gab es eine Grundsatzdebatte. Von Sarah Neder

Seit 2012 ist Peter Schneider Bürgermeister der Stadt Offenbach. Doch der 61-Jährige will nicht länger die zweite Geige im Magistrat spielen. Schneider will mehr, an die Spitze, endlich nach grünen Leitlinien regieren. Am Dienstagabend ist er diesem Ziel ein großes Stück näher gekommen: Seine Partei hat ihn zum OB-Kandidaten gewählt. Bis zur Nominierung war es aber kein einfacher Weg. Denn bevor über die Personalie Peter Schneider abgestimmt wird, diskutieren die 40 erschienenen Mitglieder in ihrem Parteibüro an der Domstraße zunächst, ob überhaupt ein Kandidat aufgestellt werden soll. Dabei bildet sich schnell ein Pro- und ein Kontra-Lager. Ersteres glaubt, mit der Kandidatur grünes Profil zeigen und schärfen zu können. Das andere Lager, bestehend aus einigen jüngeren Parteimitgliedern, rechnet dem grünen Anwärter wenig Chancen aus und sieht in dem OB-Wahlkampf ein zu großes Wagnis. Er bedeute angesichts der ebenfalls im Herbst anstehenden Bundestagswahl, bei der der Offenbacher Grüne Wolfgang Strengmann-Kuhn antritt, einen zu großen Aufwand.

Entschlossener Befürworter eines eigenen grünen Kandidaten ist der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Er versucht bei der Mitgliederversammlung, die skeptischen Parteifreunde zu überzeugen. „Habt ein bisschen mehr Mut“, fordert er und begründet: „Ich fände es schwer zu erklären, wenn wir keinen eigenen Kandidaten stellen würden.“ Das sieht wohl die Mehrheit an diesem Dienstagabend ähnlich und entscheidet mit 30 Ja-Stimmen, dass sich die Partei am lokalen Urnengang im Herbst beteiligen wird. Sieben Anwesende sprechen sich dagegen aus, drei enthalten sich. Mit dieser Auszählung ist auch schon fast beschlossen, wer für die Grünen ins Rennen geht. Außer dem ehemaligen Gymnasiallehrer Peter Schneider hat sich der Kreismitgliederversammlung keiner als Kandidat präsentiert. Die zweite geheime Wahl, bei der 31 Grüne mit Ja und sechs mit Nein stimmen, besiegelt es: Schneider tritt an.

Skepsis einiger Parteifreunde

Die Skepsis einiger Parteifreunde kratzt nicht am Ego des bis September 2018 gewählten Bürgermeisters. „Die Diskussion macht mich stolz“, sagt Schneider in seiner Antrittsrede. Zeige sie doch das grüne Verständnis von Politik. Zweiflern hält er seinen griffigen Wahlspruch entgegen: „Offenbach soll eine Stadt zum Bleiben werden.“ Als Pendant zur viel beworbenen Stadt des Ankommens will Schneider sich sowohl um neue Bürger als auch um die bereits hier lebenden Menschen kümmern. Generationengrechtes Wohnen, transparenter Haushalt, Stärkung bürgerlichen Engagements, kundenorientierte Stadtverwaltung nennt Schneider als Schlagworte.

An der Spitze des Magistrats, sagt der Bürgermeister, werde er das Umweltamt wieder stark machen und für eine gerechte Verteilung der Dezernate sorgen. Bedeutet: Er will’s anders machen als der noch amtierende OB Horst Schneider. Der Sozialdemokrat hat nach grüner Auffassung mit seiner Dezernatverteilung der Umweltpartei wichtige Schwerpunkte weggenommen. Peter Schneider wirbt außerdem mit seiner Verwaltungserfahrung für sich: „Von 2001 bis 2012 war ich Fraktionsvorsitzender, danach Bürgermeister. Ich kenne dadurch viele Ämter, habe schon einige Bereiche kennengelernt“.

Schneider ist bisher der vierte Anwärter für den Chefsessel im Rathaus. Der Koalitionspartner CDU lässt Jutta Nothacker antreten, der SPD-Vorstand hat den ehrenamtlichen Stadtrat Dr. Felix Schwenke vorgeschlagen, am Samstag soll er offiziell nominiert werden. Außerdem stellen die Piraten ihr Mitglied Helge Herget zur Wahl. Unter den bisherigen Kandidaten für die OB-Wahl ist Schneider der einzige, der im hauptamtlichen Magistrat sitzt. Einen Vorteil verspricht sich Schneider davon nicht. „Ich muss mein jetziges Amt strikt vom Wahlkampf trennen“, betont der Sozialdezernent.

Vor welchem seiner bisherigen Gegner er am meisten Respekt hat, will Schneider nicht verraten: „Ich trete nicht gegen jemanden an, sondern für grüne Ziele“, führt er nach seiner Nominierung aus. Seine Chancen auf den Wahlsieg betreffend, sagt der gebürtige Frankfurter: „Ein grüner Kandidat weiß, dass er ein grüner Kandidat ist.“ Es sei jedoch immer mit einer Überraschung zu rechnen, schiebt er hinterher.