Bund sieht vordringlichen Bedarf

Von: Matthias Dahmer

Auf acht Spuren soll die A3 zwischen Hanau und dem Offenbacher Kreuz ausgebaut werden. © dahmer

Ausbaupläne für Offenbacher Kreuz und A3 / Land verlangt Lärmschutz

148 dringliche Autobahn-Ausbauprojekte stehen im Bundesverkehrswegeplan 2030. Davon 30 in Hessen und zwei, die Stadt und Kreis Offenbach betreffen. So sollen nach dem Willen des FDP-geführten Verkehrsministeriums die A3 zwischen Hanau und Offenbacher Kreuz sowie das Kreuz selbst vordringlich ausgebaut werden. Weitere Pläne gibt es für die A661 zwischen Kaiserlei und Offenbacher Kreuz, sie haben jedoch keine Priorität. Der Bund hat 2021 von den Ländern Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen übernommen und in die Hände der Autobahn GmbH gelegt. Ob die Projekte Fluch oder Segen fürs verkehrlich hoch belastete Rhein-Main-Gebiet sein werden, ist – zuletzt im Kreistag – in der politischen Diskussion.

Positiv sieht es Oliver Stirböck, Offenbacher Landtagsabgeordneter und Parteikollege des FDP-Verkehrsministers: „Der ,Wissing-Turbo‘ bringt Verkehrsbeschleunigung am Offenbacher Kreuz in Sichtweite“, titelt Stirböck in einer Pressemitteilung. Die Ampelkoalition in Berlin habe ein Modernisierungs- und Beschleunigungspaket für die Infrastruktur geschnürt. Allerdings bedürfe es zuvor der Zustimmung der Länder. Und Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), so der Vorwurf, wolle den „Wissing-Turbo“ ausbremsen.

Tatsächlich blockiert Hessen nur bei sieben der Projekte im Land; die genannten gehören nicht dazu. So stimmt Wiesbaden dem Ausbau des Offenbacher Kreuzes vorbehaltlos zu. Bereits 2016 hat Al-Wazir – damals noch zuständig – Vorplanungen für den Ausbau in Auftrag gegeben. „Die Autobahnkreuze im Rhein-Main-Gebiet gehören zu den am stärksten belasteten Abschnitten im Autobahnnetz. Deshalb ist es sinnvoll, den ohnehin geplanten Aus- und Umbau zu beschleunigen“, so Al-Wazir. Ziel ist, alle Kreuze wie das Frankfurter Kreuz umzubauen, wo sogenannte Direktrampen dafür sorgen, dass kein stau- und unfallträchtiges Einfädeln mehr nötig ist.

Beim Offenbacher Kreuz könnte es relativ schnell gehen. „Der Umbau des Offenbacher Kreuzes erfolgt in zwei Etappen: Voraussichtlich ab Frühsommer 2024 wird das zentrale Kreuzungsbauwerk ersetzt, das nur noch eine begrenzte Restnutzungsdauer besitzt. Die Vorbereitungen hierfür laufen auf Hochtouren. Der gesamthafte Umbau des Kreuzes wird parallel geplant“, teilt die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) mit, die für den Ausbau zuständig ist. Im März 2023 habe die Entwurfsplanung zum Gesamtumbau begonnen, der die bedarfsgerechte Anpassung der Fahrstreifen einschließe. Im Anschluss werde der Genehmigungsentwurf erstellt, auf dessen Grundlage das Planfeststellungsverfahren voraussichtlich 2026 eingeleitet werde. „Einen optimalen Verlauf des Planfeststellungsverfahrens vorausgesetzt, wird voraussichtlich 2029 mit den Arbeiten zum Ausbau des Offenbacher Kreuzes begonnen“, heißt es.

Beim Ausbau muss sich die Deges mit der der Autobahn-Gesellschaft des Bundes abstimmen, unter deren Regie der Ausbau der A3 zwischen Hanau und Offenbacher Kreuz läuft. „Die Anzahl der durchgehenden Fahrstreifen der A3 – voraussichtlich acht Stück – und der A661 – voraussichtlich sechs Stück – im Offenbacher Kreuz ergibt sich aus den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung und wird darüber hinaus auf die sich anschließenden Ausbaumaßnahmen der Autobahn GmbH zum Ausbau der A3 sowie der A661 abgestimmt“, teil die Deges mit.

Was die A3 angeht, gibt es aus Wiesbaden Einvernehmen mit Einschränkungen: Die Zustimmung steht „unter dem Vorbehalt, dass im Zuge des Ausbaus ein Lärmschutz nach den Kriterien der Lärmvorsorge vorgesehen wird“, heißt es in der Rückmeldung des Landes ans Berliner Ministerium. Wenn die derzeitigen Standstreifen als Fahrspuren deklariert würden und zwei weitere echte Standstreifen hinzukämen, hätten Anrainerkommunen wie Obertshausen und Heusenstamm im Gegensatz zur derzeitigen Rechtslage Anspruch auf Lärmschutz. Das könne dazu führen, dass trotz Ausbaus der Lärm geringer werde, argumentiert das Land.

Zu vernachlässigen ist der ohnehin nicht als vordringlich eingestufte Ausbau der A 661 zwischen Kaiserlei und Offenbacher Kreuz. Im Bundesverkehrswegeplan steht das Vorhaben als „weiterer Bedarf“ – Fachleute gehen davon aus, dass es gar nicht verwirklicht wird.

Und Al-Wazir hat Zweifel, ob der Bund tatsächlich alle Baumaßnahmen beschleunigen kann. „Schon heute fehlt es an ausreichend Personal, um die Projekte des Bundesverkehrswegeplans umzusetzen, wie die langen Planungs- und Bauzeiten zeigen“, sagt er. Deshalb sei es sinnvoll, die Projekte aus der Vorschlagsliste zu identifizieren, die für die Verkehrssicherheit und zur Staureduzierung den größten Beitrag leisten.