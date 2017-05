Bundesweit unterm Durchschnitt: Schlechte Eigenheim-Quote

Offenbach - In Offenbach leben prozentual deutliche weniger Menschen in den eigenen vier Wänden, als es im Bundesdurchschnitt der Fall ist.

Für Oberbürgermeister Horst Schneider sind aktuelle Erkenntnisse des Pestel-Forschungsinstituts Anlass, eine bundesweite Förderung des Wohneigentum-Erwerbs zu fordern. Vom Einfamilienhaus bis zur Eigentumswohnung: In Offenbach gibt es rund 14 000 Wohnungen, für die keine Miete bezahlt werden muss, weil ihre Eigentümer sie selbst nutzen. Die Wohneigentumsquote in Offenbach liegt damit bei rund 24 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Regional-Untersuchung des Hannoveraner Pestel-Instituts hervor. Zum Vergleich: Im bundesweiten Durchschnitt liegt die Eigentumsquote bei knapp 45 Prozent. Damit landet Deutschland im Europa-Vergleich lediglich auf dem drittletzten Platz.

OB Schneider kann sich dafür historisch-geografische Ursachen vorstellen: In Deutschland gibt es traditionell im Vergleich zu anderen Ländern viel mehr große Städte, in denen sich in Mietwohnungen lebende Arbeiter- und Angestellte konzentrierten. So eine Stadt ist Offenbach.

Das Pestel-Institut macht auch in Offenbach eine „Verlierer-Generation“ aus: Insbesondere die 25- bis 40-Jährigen könnten sich immer seltener ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung leisten. „Dabei gehören gerade die Jobstarter und Familiengründer eigentlich zur typischen Klientel für Wohnungskauf und Hausbau“, sagt Pestel-Chef Matthias Günther.

Eigentumsquote zurückgegangen

Rund 28.500 Menschen dieser Altersgruppe leben in Offenbach. Ihre Chance auf Wohneigentum ist laut Günther stark gesunken: „Bei den 25- bis 40-Jährigen ist die Eigentumsquote innerhalb von zwölf Jahren um 14 Prozent zurückgegangen. Er beruft sich dabei auf Zahlen aus dem neuesten Mikrozensus.

Die eigenen vier Wände rangieren bei vielen zwar ganz oben auf der Wunschliste. Aber es hapert oft an guten Bedingungen für eine solide Finanzierung. Daran ist auch eine unsichere berufliche Perspektive schuld: Häufig werden gerade jungen Menschen nur Zeitverträge angeboten. Für einen Immobilienkredit wären allerdings unbefristete Jobs notwendig.

Siegel als Orientierung: Umweltbewusst und nachhaltig wohnen Zur Fotostrecke

Vor allem aber fehle eine staatliche Unterstützung für selbst genutztes Wohneigentum, sind sich der Pestel-Leiter und OB Schneider einig. Mit der Abschaffung der Eigenheimzulage vor elf Jahren ist die letzte Förderung von Wohneigentum – einer wichtigen Basis der Altersvorsorge – in Deutschland faktisch eingestellt worden. „Die Politik hat nicht nur beim geförderten Mietwohnungsbau die Hände in den Schoß gelegt“, sagt Horst Schneider.

Der Oberbürgermeister fordert deshalb eine Reaktivierung von staatlichen Zuschüssen, für die es aber Einkommenskriterien geben müsse, die Mitnahmeeffekte verhinderten. Beispielsweise könnte der Staat beim Aufbringen des Eigenkapitals behilflich sein. (tk)

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa