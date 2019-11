Busfahrer-Streik in Offenbach - Der geringe Verdienst ist nicht alles, was die Busfahrer stört

„Zu Lasten der Qualität“

+ © Sebastian Schilling Die Busse in Offenbach bleiben auch heute auf dem Betriebshof. © Sebastian Schilling

Auch in Offenbach streiken die Busfahrer aktuell. Der geringe Verdienst ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht der einzige Grund, warum gestreikt wird. Vielmehr gibt es nach der Auffassung der streikenden Busfahrer eine ganze Reihe an Missständen.