Chaotischer Start für Hallen-Neuregelung

Offenbach - 2017 brachte für Sportvereine, die städtische Turnhallen nutzen, eine Neuregelung, die bislang nur für Ärger sorgt und ihren Praxistest noch bestehen muss: Die fürs Öffnen und Schließen der Hallen bisher zuständigen Hausmeister dürfen diese Aufgabe nicht mehr übernehmen, die Vereine erhalten Schlüssel und schließen selbst. Nur: Während sich die Hausmeister bereits streng daran halten, ist den Sportlern davon noch nichts bekannt. Von Matthias Dahmer

Es müssen ziemlich chaotische Szenen gewesen sein, die sich in dieser Woche vor einigen Sporthallen abgespielt haben. Übungsleiter berichten übereinstimmend von verschlossenen Türen, fehlenden Ansprechpartnern und allgemeiner Ratlosigkeit. Teilweise sei man nur in die Hallen gelangt, weil zuvor bereits andere Gruppen darin trainiert und die Türen aufgemacht hätten. Die Duschräume habe zu später Stunde erst das Reinigungspersonal aufgesperrt.

Das Chaos zu verantworten hat die städtische Gebäudemanagement GmbH (GBM), unter deren Regie insgesamt 54 Hausmeister die Offenbacher Hallen betreuen. GBM-Sprecherin Regina Preis windet sich gestern denn auch bei der Frage, ob die Vereine vorab von der Neuregelung informiert wurden und schon mit Schlüsseln ausgestattet sind: „Das wird derzeit kommuniziert. Das ist alles im Fluss.“ Geplant war, dass die Vereine ab dem 1. Januar Systemschlüssel für die Hallen bekommen, welche nur für die Trainingszeiten freigeschaltet sind. Denn die Hausmeister sind neuerdings nach 17 Uhr für außerschulische Veranstaltungen nicht mehr zuständig. In Notfällen, etwa bei Ausfall von Strom, Wasser oder Heizung, muss die Telefonnummer 222 gewählt werden.

Für Vereine, die sich der Schlüssel-Lösung verweigern, könnte es kompliziert werden. Für sie müsse dann die GBM, aber nicht mehr deren Hausmeister, die Öffnung und Schließung der Hallen gewährleisten, so Preis. Während es mit der Kommunikation und der Umsetzung der Neuregelung offensichtlich hapert, steht hinter dem Verlagern der Verantwortung durchaus ein Konzept. Regina Preis erläutert:

Die Alt-Regelung habe eine Ungleichbehandlung der Hausmeister in Sachen Arbeitszeit und Bezahlung zur Folge gehabt. Fünf der 54 Beschäftigten hätten abends stark frequentierte Schulturnhallen betreut – oft von der an die Halle angegliederten Dienstwohnung aus. Diese Handvoll habe erheblich mehr verdient als ihre Kollegen. Die zusätzliche Vergütung – laut Preis vier Euro je Stunde – sei aus dem städtischen Etat bezahlt worden. Nun gelte für alle Hausmeister eine Kernarbeitszeit von 7 bis 17 Uhr. Das Gesamtbudget, das seit 1. Januar komplett von der GBM verwaltet wird, könne gleichmäßig verteilt werden. 49 Beschäftigte hätten also mehr in der Tasche, fünf müssten Einbußen hinnehmen. Die belaufen sich auf mehre hundert Euro im Monat. Geschenkt bekommen die Hausmeister dabei indes nichts: Wer vom Budget richtig profitieren möchte, muss statt 39 nunmehr 45,5 Stunden in der Woche arbeiten.