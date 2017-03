Notfallmediziner bewertet Streit mit Kassenärzten in Hessen

Offenbach - Kassenärzte und Kliniken streiten um die Finanzierung der Notaufnahmen. Was sagen Ärzte, die täglich in den Ambulanzen mit vielen Patienten zu tun haben, die medizinisch kein Notfall sind und eher in eine Arztpraxis gehören? Von Peter Schulte-Holtey

Wir haben bei Daniel Kiefl nachgefragt. Er ist Chefarzt der Notaufnahme am Sana Klinikum in Offenbach und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Zentraler Notaufnahmen.

Von einer verfahrenen Situation ist die Rede. Wie ist die Lage?

Zum einen wissen die Patienten nicht ausreichend Bescheid, wo sie mit ihren Erkrankungen hingehen sollten. Das führt zu überfüllten Notaufnahmen. Zum anderen war schon die bisher geltende Vergütungs-Regelung ausgesprochen unbefriedigend: Bei drei unterschiedlichen Kostenträgern konnten, beziehungsweise mussten, die Krankenhäuser mit vier verschiedenen Methoden abrechnen. Das hat nicht nur die Abrechnungsprozesse durcheinandergebracht, sondern zu allem Überfluss die Kostenträger auch noch dazu animiert, sich die Zuständigkeit für das Bezahlen der jeweiligen Krankenhausrechnung gegenseitig in die Schuhe zu schieben. Dies war umso absurder, als es meist nur um die sogenannte ambulante Notfall-Kostenpauschale in Höhe von etwa 30 Euro ging, unabhängig von dem Zeit- und Materialaufwand, den die Notaufnahme im Einzelfall geleistet hatte.

Welche Folgen hat das für die Kliniken?

Das Ergebnis ist eine chronische Unterfinanzierung sämtlicher Notaufnahmen, die wiederum das Wirtschaftsergebnis der Krankenhäuser zusätzlich drückt. Ein gemeinsames Gutachten der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre Notfallaufnahme hat kürzlich den eindeutigen Nachweis erbracht, dass ambulante Notfallpatienten für Krankenhäuser unter diesen – bisher geltenden – Konditionen auch bei bestem Willen nicht kostendeckend behandelt werden können. Das schlägt alleine schon deshalb negativ zu Buche, weil etwa zwei Drittel aller Notaufnahme-Patienten eine ambulante Behandlung benötigen. Was noch gravierender ist: Leidtragende sind letztlich die Patienten, denn die Unterfinanzierung führt zu Personalmangel und dieser immer wieder zu längeren Wartezeiten, wodurch auch das Risiko für ernsthaft erkrankte Patienten steigt.

Mit dem Reformweg, der jetzt eingeschlagen werden soll, sind Sie ja gar nicht zufrieden. Wo setzt Ihre Kritik an?

Die weit überwiegende Mehrzahl der von einem Notfall Betroffenen stellt sich in Deutschland in der Notaufnahme eines Krankenhauses vor. Derzeit sind das über 25 Millionen Menschen, bei einer jährlichen Steigerung um etwa fünf Prozent. Jede Reform müsste bei dieser Tatsache ansetzen und daraus angemessene Konsequenzen ziehen. Stattdessen sehen sich die Krankenhäuser jetzt mit dem unsäglichen Plan konfrontiert, jede ambulante Behandlung von Notfallpatienten zu verweigern und alle nicht stationär zu Behandelnden binnen kürzester Zeit an ambulante Praxen oder deren Notdienste zu verweisen. Das kann für den Patienten lebensgefährdende Konsequenzen haben. Die gegenwärtigen Pläne werden nicht dazu führen, dass Patienten in Deutschland notfallmedizinisch besser versorgt werden, sondern schlechter.

Können Sie ein konkretes Beispiel schildern, in dem deutlich wird, welchem Druck die Notfall-Mediziner in Zukunft ausgesetzt wären, wenn die Neuregelung kommt?

Der Druck entsteht bereits durch die Aufgabe, innerhalb von zwei Minuten bei jedem Patienten über eine nötige stationäre oder eine ambulante Behandlung entscheiden zu müssen – unabhängig davon, ob er die Notaufnahme zu Fuß oder mit dem Rettungsdienst aufgesucht hat. Die Entscheidung für eine ambulante Behandlung heißt dann automatisch: Wir müssen den Patienten wegschicken. Selbst dann, wenn es sich um einen Patienten aus dem Pflegeheim handelt, der zum Katheterwechsel in die Notaufnahme gebracht worden ist. Ähnlich müssten wir mit einem kaum noch gehfähigen Patienten mit starken Rückenschmerzen verfahren. Ihm könnten wir nur noch die Rufnummer des Bereitschaftsdienstes 116117 mitgeben und viel Erfolg bei dem Versuch wünschen, dort zu erfahren, wo und wie er weiter versorgt werden kann. Ein derartiges Abfertigungsverfahren ist mit unserem ärztlichen Ethos absolut unvereinbar. Wir werden als Notärzte deshalb solche Prozeduren nicht durchführen.

Was hat für Sie bei der Notfallversorgung jetzt größte Priorität?

Die Ursache für ein Krankheitssymptom so schnell, aber auch so präzise wie möglich zu ermitteln, um gefährliche Diagnosen rasch zu erkennen und zu behandeln. Für eine professionelle, sichere Notfallversorgung steht deshalb eine spezielle Medizin in Notfallzentren zur Verfügung, die diese Leistungen fachgerecht, umfassend und zeitnah erbringen kann. Es ist realitätsfern, an Lösungen zu glauben, die den Notfallpatienten möglichst schnell aus dem Krankenhaus in eine externe, dezentrale ambulante Versorgung abschieben oder ihn bei der Suche nach der richtigen Versorgungsstufe gleich ganz alleine auf sich gestellt sein lassen.

Ganz konkret: Welchen Reformweg würden Sie – als Arzt in der Notaufnahme – vorschlagen?

Statt solche Experimente mit Hilfe suchenden Patienten durchzuführen, käme es dringend darauf an, das Notfallversorgungssystem mit seinen Krankenhäusern und niedergelassenen Praxen, also sektorenübergreifend, darauf auszurichten, lebensgefährliche Krankheiten sofort zu erkennen und rasch zu behandeln. Nur so können mehr Leben gerettet werden. Vornehmste Aufgabe der Politik muss es deshalb sein, vernünftige Versorgungsstrukturen aufzubauen und deren finanzielle Rentabilität sicherzustellen. Sie kann und darf nicht darauf vertrauen, dass die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen diesen Reformschritt aus eigener Initiative übernimmt. Die Selbstverwaltungspartner bringen für die Notfallmedizin ganz offensichtlich nur unzureichende Kompromisse zustande, die den tatsächlichen Notfallpatienten mehr schaden als helfen.

Ihre Diagnose der „Krankheit Notfallversorgung“?

Sie führt zu einer eindeutigen Ursache, nämlich einer finanziellen Mangelernährung. Die enormen Vorhaltekosten einer sicheren „Rund-um-die-Uhr-Notfallversorgung“ werden von keiner Seite gedeckt, das gesamte System droht zu kollabieren – wie wenn man der örtlichen Feuerwehr nur das verbrauchte Löschwasser finanzieren würde. An einer angemessenen, direkten und pauschalisierten Vergütung über die Krankenkassen für ambulant behandelte Notfallaufnahmen-Patienten in Krankenhäusern führt, nach fester Überzeugung der Deutschen Krankenhausgesellschaft, kein Weg vorbei.