City-Center: Aufwertung in zentraler Lage

So könnte das City-Center künftig aussehen. Die Immobilie, die die Handschrift des Architekten Christoph Mäckler trägt, ist zum Gebäude der Sparkasse hin um zwei Etagen aufgestockt, die hässlichen Reste der B-Ebene sind verschwunden. Der Platz davor gewinnt an Aufenthaltsqualität.

Offenbach - Die Pläne für das City-Center am Marktplatz haben sich konkretisiert. Noch in diesem Jahr wollen die Investoren den Bauantrag einreichen. Die Immobilie wird kernsaniert und aufgestockt, die hässlichen Überreste der B-Ebene verschwinden. Von Matthias Dahmer

Michael Dietrich ist überzeugt: „Das wird eine Veränderung des Stadtbilds aus einem Guss.“ Der 45-Jährige hat 2017 zusammen mit René Rudolph von der gleichnamigen Bau GmbH aus Obertshausen das City-Center gekauft; die beiden Investoren wollen auch das gegenüberliegende Toys’R’Us-Gebäude abreißen und dort in zwei Gebäudekörpern einen Mix aus Gewerbe, Wohnen, Hotel und Parken schaffen. Die Verhandlungen mit der Stadt darüber liegen in den letzten Zügen.

Ebenso wie das Toys-Gebäude gehört das City Center zum architektonischen Sündenfall der 70er-Jahre, bei dem der spätere Pleite-Investor Karl-Heinz Reese Offenbachs Innenstadt unter anderem die sogenannte B-Ebene bescherte. Reste davon sind am Center als teilweise Überbauung des Marktplatzes noch erhalten.

Das City-Center, das Dietrich und Rudolph aus dem Bestand des Frankfurter Immobilienkönigs Josef Buchmann erworben haben, wird nach einer Kernsanierung in Angleichung an den zum Marktplatz liegenden Gebäudeteil um zwei Geschosse aufgestockt und verfügt dann durchgängig über sechs Etagen. Ebenso wie beim Toys-Areal erfolgt der Umbau nach den Plänen des renommierten Frankfurter Architekten Christoph Mäckler.

Die Reste der B-Ebene, von vielen als größter und hässlichster Balkon der Stadt bezeichnet, werden abgerissen, sodass der Platz davor mehr Aufenthaltsqualität gewinnt. Ob die Investoren oder die Stadt den auf rund 300.000 Euro geschätzten Abriss schultern, ist noch nicht abschließend verhandelt.

Die Spielhalle wandert vom Erdgeschoss in den ersten Stock und erhält einen separaten Zugang, an ihrem derzeitigen Standort soll Gastronomie einziehen. Hähnchenbrater KFC und die übrigen Geschäfte bleiben in ihren Räumen. In große Teile der Flächen, berichtet Dietrich weiter, zieht ein Achat-Hotel ein. Der Investor betont, damit sei ein hochwertiger Hotelbetreiber gefunden. Zugleich schwärmt er vom Standort. In zentraler Lage verfüge der Marktplatz über beste Verkehrsanbindungen, Einkaufsmöglichkeiten und der Wilhelmsplatz mit seinem vielfältigen gastronomischen Angebot befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Noch in diesem Jahr soll der Bauantrag gestellt werden, Anfang 2109 starten Kernsanierung und Aufstockung. Die Reste der B-Ebene werden zuletzt abgerissen. Das Ende der Runderneuerung ist für Ende 2020 angepeilt.

Kleinere Unklarheiten gibt es offenbar noch bezüglich Höhe und Optik der Aufstockung. Laut Dietrich müssen darüber mit der Stadt noch letzte Abstimmungsgespräche geführt werden. Baudezernent Paul-Gerhard Weiß teilt indes auf Anfrage mit, auch das sei geklärt.

Dietrich und Rudolph haben bereits Projekt in der Innenstadt umgesetzt: Der in Offenbach aufgewachsene Michael Dietrich hat wenige hundert Meter weiter östlich des City-Centers das Wohnbauprojekt „Am Spitzen Eck“ hochgezogen, René Rudolph zeichnet für die Verwandlung einer ans City-Center angrenzenden einstigen Schmuddel-Immobilie in ein Boardinghouse verantwortlich.