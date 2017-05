City Center am Marktplatz in neuen Händen

Offenbach - Das City Center am Marktplatz hat neue Eigentümer. Damit ist der Weg frei, in zentraler Lage die Stadtentwicklung voranzutreiben. Von Matthias Dahmer

Erworben haben das Gebäude, das zum Bestand des Frankfurter Immobilienkönigs Josef Buchmann gehörte, der Hanauer Michael Dietrich und die Rudolph Bau GmbH aus Obertshausen. Beide sind keine Unbekannten in der Stadt: Der in Offenbach aufgewachsene Dietrich hat wenige hundert Meter weiter östlich des City-Centers das Wohnbauprojekt „Am Spitzen Eck“ hochgezogen und verhandelt derzeit mit der Stadt über die Zukunft des Areals, auf dem das ebenfalls von ihm erworbene Toy’R’Us-Gebäude steht. Rudolph zeichnet für den Umbau einer ans City-Center angrenzenden einstigen Schmuddel-Immobilie in ein Boardinghouse verantwortlich.

Noch seien nicht alle Formalitäten des Deals unter Dach und Fach, betont Dietrich. Deshalb gebe es auch noch kein Konzept zur künftigen Nutzung des Centers. Doch im Zusammenspiel mit den Plänen fürs Toys’R’Us-Gelände sei einiges vorstellbar. Wie berichtet, will Dietrich den Toys-Klotz abreißen und dort in zwei Gebäudekörpern einen Mix aus Gewerbe, Wohnen, Hotel und Parken schaffen. Die Gespräche mit der Stadt darüber befinden sich in der Endphase. Ebenso wie das Toys-Gebäude gehört das City Center zu einem architektonischen Sündenfall der 70er-Jahre, der Offenbachs Innenstadt unter anderem die sogenannte B-Ebene bescherte. Reste davon sind am City Center als teilweise Überbauung des Marktplatzes noch erhalten.

Das Center, das vor rund zehn Jahren auch Ordnungs- und Umweltamt beherbergte, beherbergt im Erdgeschoss ein Fast-Food-Restaurant und eine Spielhalle. Die oberen rund 2500 Quadratmeter standen lange leer, bevor eine Gruppe junger Kreativer den einstigen Büroraum in bester Lage für sich entdeckte und mit Buchmann einen Mietvertrag aushandelte. Ab September 2015 vermietete die Gruppe Arbeitsräume in den zuvor leer stehenden Etagen und vermarktete sie als „Upper City Center“. Zudem gibt es dort eine Bar, eine Fahrschule und ein Reisebüro.