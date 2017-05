Frankreich-Wahl: Merkel wäre ohne Chance

Offenbach - Sie leben in Offenbach, fühlen sich aber Frankreich sehr verbunden: Vor der entscheidenden zweiten Runde zur Präsidentschaftswahl in unserem Nachbarland diskutieren Elisabeth Blanc-Sauer, Anne Henry-Werner und Heide Uhl vom Club Franco-Allemand über die beiden Kandidaten, die französische Jugend und den Niedergang der etablierten Parteien. Von Steffen Müller

In einem sind sich die drei Frauen sofort einig: Marine Le Pen als Präsidentin? Eine Katastrophe! „Wenn sie gewählt wird, gibt es riesige Probleme für Frankreich und Europa“, befürchtet Elisabeth Blanc-Sauer. Seit gut 30 Jahren wohnt die Französin in Deutschland, verließ ihre Heimat der Liebe wegen und arbeitet in Offenbach als Sprachlehrerin.

Auch Anne Henry-Werner, die ebenfalls dem Ruf der Liebe folgte, und beim französischen Konsulat in Frankfurt arbeitet (siehe Interview unten) kann sich die Rechtspopulistin nicht als Präsidentin vorstellen. Vor allem die europafeindliche Einstellung Le Pens ist den beiden Frauen ein Dorn im Auge. Das sieht auch Heide Uhl so, Französisch-Übersetzerin und Vorsitzende des Club Franco-Allemand d’Offenbach. „Es ist sehr wichtig, pro Europa zu leben. Es ist wichtig, dass sich die Länder öffnen, dass man unterschiedliche Kulturen kennenlernt, dass man sich mit einer gemeinsamen Politik beschäftigt.“

Alles zur Wahl in Frankreich auf unserer Themenseite

Doch auch wenn Le Pens Kontrahent Emmanuel Macron für ein gemeinsames Europa wirbt, warnen die drei Frauen vor dem Hype um den charismatischen 39-Jährigen. „Er muss durchkommen, aber es wird schwierig mit ihm“, sagt Henry-Werner. „Er ist ein Verführer und das ist auch gefährlich. In seinem Wahlprogramm sind viele Absichten, aber keine konkreten Maßnahmen. Bei vielen Wählern fehlt da die Reflexion.“

Dass mit Marine Le Pen vom Front National und dem parteilosen Macron erstmals zwei Kandidaten die Stichwahl erreicht haben, die nicht zu einer der beiden großem Parteien gehören, sieht Heide Uhl als Abstrafung der Etablierten. „Die Wähler haben die Nase voll.“ Zudem hätten die Republikaner und die Sozialisten viele Fehler gemacht und die falschen Kandidaten aufgestellt. „In Frankreich wird immer sehr personenbezogen gewählt. Man erwartet einen Retter“, erläutert Henry-Werner. Die Kandidaten müssten über Charisma verfügen und die Massen mitreißen können. „Merkel wäre in Frankreich nie gewählt worden“, sagt sie. Sowohl Le Pen als auch Macron besäßen die Fähigkeiten, die Bürger zu begeistern.

Terroranschlag auf Polizisten überschattet Frankreich-Wahl Zur Fotostrecke

Dass die Front-National-Chefin gerade bei den Erstwählern so gut ankomme – Le Pen bekam von den 18- bis 24-Jährigen 21 Prozent der Stimmen – liege an strukturellen Problemen und der Mentalität der Franzosen. „Die Jugend steht unter einem großen Druck, Leistung bringen zu müssen“, erklärt Blanc-Sauer und Henry-Werner ergänzt. „Es zählt nur das Abitur und das Studium. Eine Ausbildung ist die zweite Wahl.“

Nach dem Abschluss finden dann die meisten Studenten keine Arbeit und machen bei großen Unternehmen ein unbezahltes Praktikum nach dem anderen. So wächst bei der Jugend der Frust, und als Ergebnis kommt eine Protestwahl heraus, die die jungen Franzosen jedoch vor noch größere Probleme stellen könnte, warnt Heide Uhl. Denn „Die Zukunft für die Jugend kann nur Europa sein.“