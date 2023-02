Wie „Eddi from Offenbach“ dem Coldplay-Sänger half

Von: Martin Kuhn

Teilen

Capitol Theater statt Fußballstadion: Die Band Coldplay beehrte das Haus Ende 2015 im Rahmen des Telekom Street Gig. © Markus Nass

Das Capitol Theater in Offenbach feiert am 21. Oktober 2023 seinen 25. Geburtstag –Anlass für einen Rückblick auf einen besonderen Höhepunkt der Capitol-Geschichte, dem Auftritt von Coldplay.

Offenbach – Das Capitol Theater in Offenbach feiert am 21. Oktober 2023 seinen 25. Geburtstag – bis dahin beleuchtet das Team des Hauses jeden Monat einen Aspekt der einzigartigen Event-Location. Im Februar geht es um die internationalen Stars, die das Capitol beehrten. Auch Coldplay, eine der weltweit erfolgreichsten Bands, trat einst in der ehemaligen Synagoge (statt wie sonst üblich im Fußballstadion) auf. Allerdings wäre der Auftritt, der rund um den Globus gestreamt wurde, ohne die Soforthilfe vor Ort wohl geplatzt.

„Als Coldplay-Fan konnte ich es kaum fassen, dass diese großartige Band Ende 2015 im Rahmen der Telekom Street Gigs in unser Haus kam“, erinnert sich Capitol-Geschäftsführerin Birgit von Hellborn. Die britische Band präsentierte zum ersten Mal live in Deutschland ihr seinerzeit aktuelles Album „A Head Full Of Dreams“. Allerdings kam Sänger Chris Martin mit heftigen Rückenschmerzen in Offenbach an, und sein Management fand in der Stadt keinen Orthopäden, der ihm helfen konnte. Das Millionenprojekt im Veranstaltungshaus der Stadtwerke Offenbach stand auf der Kippe. „Also habe ich meinen Orthopäden in Langen kontaktiert – er empfahl mir einen jungen Kollegen, der gerade eine Ausbildung als Chiropraktiker in England gemacht hatte und hervorragend Englisch sprach“, berichtet von Hellborn.

Der Arzt war gerade mit seinem Umzug in Offenbach beschäftigt. „Als das Management ihm eine Limousine vor die Tür schickte, merkte er, dass es wichtig war.“ Also kam der Chiropraktiker mit seiner Liege ins Capitol und behandelte den Superstar – während seine Partnerin sich ärgerte, dass sie nun alleine für den Umzug zuständig war. „Später erkannten sie, um wen es dabei tatsächlich ging – und bis heute werden die beiden zu Coldplay-Konzerten eingeladen“, sagt von Hellborn. Die Behandlung verlief so erfolgreich, dass Chris Martin sich noch während des Konzerts bei „Eddi from Offenbach“ für die Hilfe bedankte.

Coldplay in Offenbach: Einsatz rettete Auftritt vor 12 Millionen Menschen

Dessen Therapievorschlag vor dem Auftritt lautete im Übrigen: „Schwimmen!“ Nun gab es damals in Offenbach kein Hallenbad – daher griff die Geschäftsführerin erneut zum Telefon und organisierte für den Ausnahmesänger einen Besuch im Hallenbad des Kempinski Hotels in Gravenbruch. Dadurch entfiel das geplante Interview für die ARD-Tagesthemen. „Am Abend aber hüpfte Chris Martin über unsere Bühne wie ein Flummi“, so Birgit von Hellborn. Von der Krise war nichts nach außen gedrungen, der Superstar hat vor 12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit auf den Punkt funktioniert – und die Geschäftsführerin, die seit dem Start der Event-Location im Oktober 1998 an Bord ist, hatte einen ihrer aufregendsten Momente überhaupt im Capitol erlebt: „So eine Größenordnung hatten wir davor und danach nicht mehr“, weiß sie.

Indirekt beschäftigte erst kürzlich ein anderer weltweiter Telekom Street Gig das Capitol: Superstar Robbie Williams feierte in diesem Format im November 2022 sein 25-jähriges Bühnenjubiläum als exklusives Live-Streaming-Event aus der Hamburger Elbphilharmonie. Begleitet wurde er von der Neuen Philharmonie Frankfurt: Das bundesweit führende Crossover-Sinfonieorchester, das schon mit Deep Purple, Peter Gabriel, José Carreras und David Garrett auf der Bühne stand, besteht zu weiten Teilen aus Musiker*innen des Capitol Symphony Orchesters. Sein rund 70-köpfiges Ensemble intonierte mit Williams dessen Welthits wie „Angels“ und „Feel“ – und probte diese Stücke vorab im Capitol Theater.

Capitol: Weltstars auf der Bühne in Offenbach

Insgesamt beehrten zahlreiche internationale Stars im vergangenen Vierteljahrhundert das städtische Veranstaltungshaus in Offenbach. Dazu zählen beispielsweise James Blunt, One Republic, James Morrison, Jessie J und Jess Glynne, Kevin Costner, Eminem, Mando Diao, Chris Rea, Kim Wilde, Maroon 5 und 3 Doors Down, Milow und Morrissey. Im November 2012 verwandelte sich das Capitol für einen Abend in die „MTV World Stage“: Bevor der Musiksender in der Frankfurter Festhalle seine „Europe Music Awards“ vergab, rockten die Weltstars von No Doubt mit Frontsängerin Gwen Stefani („Don’t Speak“) die Bühne in Offenbach, der Auftritt wurde in 150 Länder übertragen.

Natürlich wird die Liste weiter fortgeschrieben: Am 7. März präsentiert die dänische Band Lukas Graham ihre Welthits wie „7 Years“ und „Love Someone“ im Capitol, am 12. März erinnert eine Tribute Show an Rock-Legende Tina Turner, und am 25. Oktober kehrt Paul Carrack, der frühere Sänger von Mike & the Mechanics, zurück auf die Bühne. Fortsetzung folgt – garantiert.

Weitere Infos rund um das Jubiläum, Plakate und Gästebucheinträge der Stars finden sich sukzessive auf den Social-Media-Kanälen und unter www.offenbach.de/25-jahre-capitol.