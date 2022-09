Corona-Fallzahlen für Offenbach und Umgebung: Die aktuelle Lage am Mittwoch

Von: Erik Scharf, Jan-Frederik Wendt

Das Coronavirus grassiert weiterhin rund um Offenbach, Hanau und Darmstadt. Das RKI gibt die aktuellen Daten zu Neuinfektionen, Inzidenz und Todesfällen bekannt.

Offenbach – Seit über zwei Jahren gehört das Coronavirus zum Alltag in Offenbach, Hanau* und Darmstadt. Täglich kommen dutzende Neuinfektionen hinzu. Die aktuellen Werte des Robert Koch-Instituts für Hessen finden Sie in den Grafiken weiter unten in diesem Artikel.

Seinen Ursprung hatte das Coronavirus Ende 2019 nach derzeitigen Erkenntnissen im Großraum der chinesischen Metropole Wuhan. Am 30. Januar 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Corona-Pandemie als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ein.

Corona in Hessen: Auf die Delta-Variante folgt die Omikron-Welle

Zu Beginn der Pandemie waren es rund um Offenbach, Hanau und Darmstadt die Ursprungsvariante, die Alpha-Variante und später vor allem die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus, die für Ansteckungen sorgten. Mitte März 2020, also nur etwas mehr als drei Monate nach Ausbruch der Pandemie in China, wurde in ganz Hessen ein Lockdown verhängt. Schulen und Kitas mussten schließen, die Gastronomie und der Einzelhandel durften keine Kunden mehr vor Ort bedienen. Nach einer kurzen Lockerungsphase zwischen Mai und Oktober 2020 ging es zwischen November 2020 und Februar 2021 erneut in einen bundesweiten Lockdown, wenn auch mit lockereren Maßnahmen als beim ersten Lockdown.

Rund um den Start 2021 startete rund um Offenbach, Hanau und Darmstadt die Impfkampagne. Waren zunächst zwei Corona-Impfungen empfohlen wurden, sorgte der nachlassende Verbreitungsschutz der Impfungen und die Omikron-Welle im Verlauf des Jahres für eine Erweiterung der Impf-Empfehlung auf eine Booster-Impfung gegen einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung.

Corona bleibt weiter Thema in der Region um Offenbach, Hanau und Darmstadt. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Corona-Fallzahlen sind im Jahr 2022 allerdings auf Rekordniveau. Dennoch wurden am 02.04.2022 die meisten Corona-Beschränkungen in Hessen aufgehoben. Auf einem Bund-Länder-Gipfel am 16.02.2022 einigten sich die Länderchefs und die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz auf stufenweise, umfangreiche Lockerungen der bisherigen Schutzmaßnahmen. Beispielsweise ist im Supermarkt rund um Offenbach, Hanau und Darmstadt keine Maske mehr notwendig.

Corona-Zahlen rund um Offenbach, Hanau und Darmstadt: Die aktuelle Lage in der Region

Stadt Offenbach : Neuinfektionen: 54, neue Todesfälle: 1, 7-Tage-Inzidenz bei 214,7

: Neuinfektionen: 54, neue Todesfälle: 1, 7-Tage-Inzidenz bei 214,7 Kreis Offenbach : Neuinfektionen: 189, neue Todesfälle: 1, 7-Tage-Inzidenz bei 244,9

: Neuinfektionen: 189, neue Todesfälle: 1, 7-Tage-Inzidenz bei 244,9 Main-Kinzig-Kreis: Neuinfektionen: 234, neue Todesfälle: 0, 7-Tage-Inzidenz bei 272,7

Neuinfektionen: 234, neue Todesfälle: 0, 7-Tage-Inzidenz bei 272,7 Stadt Hanau* (im MKK): 7-Tage-Inzidenz bei 245

(im MKK): 7-Tage-Inzidenz bei 245 Kreis Darmstadt-Dieburg : Neuinfektionen: 176, neue Todesfälle: 0, 7-Tage-Inzidenz 312,1

: Neuinfektionen: 176, neue Todesfälle: 0, 7-Tage-Inzidenz 312,1 Stadt Darmstadt : Neuinfektionen: 98, neue Todesfälle: 0, 7-Tage-Inzidenz 270,8

: Neuinfektionen: 98, neue Todesfälle: 0, 7-Tage-Inzidenz 270,8 Odenwaldkreis : Neuinfektionen: 72, neue Todesfälle: 0, 7-Tage-Inzidenz bei 315,2

: Neuinfektionen: 72, neue Todesfälle: 0, 7-Tage-Inzidenz bei 315,2 Kreis Bergstraße : Neuinfektionen: 320, neue Todesfälle: 0, 7-Tage-Inzidenz bei 398,9

: Neuinfektionen: 320, neue Todesfälle: 0, 7-Tage-Inzidenz bei 398,9 Quelle: Robert Koch-Institut | Stand: 14.09.2022, 3:08 Uhr | Anmerkungen: Aufgrund unterschiedlicher Meldewege können sich die Zahlen des Ministeriums und die der Städte und Kreise leicht unterscheiden. In der Regel sind die Zahlen umso aktueller, je niedriger die Meldeebene. Neuinfektions- bzw. Todesfallwerte unter 0 sind auf Meldekorrekturen zurückzuführen.

*Quelle: Corona in Hanau | Stand: 13.09.2022 | Die Infektionszahlen für die Stadt Hanau werden vom Robert Koch-Institut nicht explizit ausgewiesen.

Transparenzhinweis der Redaktion: Die Fallzahlen des RKI können von denen der einzelnen Bundesländer abweichen. Ein Grund dafür sind die längeren Übertragungswege zwischen RKI und den zuständigen Gesundheitsämtern. Das Covid-19-Dashboard des RKI kann darüber hinaus im Laufe des Tages angepasst werden. Zudem warnt das RKI: Es könne sein, dass der Rückgang der Inzidenz nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegelt, sondern Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems ist. Darüber hinaus könne es eine Rolle spielen, dass einige Menschen ihren positiven Selbst- oder Schnelltest nicht mit einem PCR-Test abklären lassen. Sie tauchen dann nicht in der Statistik auf.

(esa)