Corona-Notbremse in Offenbach: Ausgangssperre & Co. ‒ Was jetzt gilt

Seit Samstag gelten die neuen Corona-Regeln der Bundes-Notbremse. Was heißt das für Offenbach und seine Bürger? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Offenbach – Die vom Bundestag beschlossene Corona-Notbremse kommt. Am Donnerstag (22.04.2021) nahm das Gesetz die vorletzte Hürde des Bundesrates. Anschließend wurde es von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet. Enthalten in dem neuen Gesetz sind eine Vielzahl von Maßnahmen, die die Verbreitung des Coronavirus verhindern sollen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Bundes-Notbremse: Ab wann greifen die neuen Regeln in Offenbach?

Das neue Gesetz tritt am Freitag (23.04.2021) in Kraft. Laut dem Bundesgesundheitsministerium greifen die Regeln allerdings erst ab dem Samstag (24.04.2021). Alle der neuen Maßnahmen sind an Inzidenzwerte gekoppelt, eine Zahl, die sich aus Neuinfektionen pro 7 Tage pro 100.000 Einwohner berechnet. Überschreitet ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt diese Zahl, greifen automatisch die neuen Regeln und die Maßnahmen müssen innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden.

Kontaktbeschränkungen: Darf man sich noch privat treffen?

Wird die 100er Inzidenz in Offenbach drei Tage in Folge überschritten, sind private Treffen, unabhängig davon, ob sie im privaten oder öffentlichen Raum stattfinden, nur mit einem Hausstand plus einer weiteren Person erlaubt. Kinder unter 14 Jahren zählen hier nicht dazu.

Wo gilt die Maskenpflicht in Offenbach?

Die Maskenpflicht gilt in allen geschlossenen Räumen und überall dort, wo der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Dazu zählen etwa Fußgängerzonen, Verkehrskreuzungen und Parkplätze. Auch in Fahrzeugen muss eine Maske getragen werden, wenn Mitglieder unterschiedlicher Haushalte gleichzeitig im Fahrzeug sitzen. Visiere aller Art sind nicht gestattet.

Corona-Notbremse: Was ist mit den Ausgangssperren?

Auch bei den Ausgangssperren gilt: Liegt die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100, gelten die Einschränkungen. Interessanterweise kommt dabei auf Offenbach eine Lockerung zu. Denn galt die Ausgangssperre in Offenbach bisher ab 21 Uhr, gilt sie ab sofort nur noch ab 22 Uhr. Außerdem ist bis 24 Uhr ein Spaziergang alleine erlaubt. Diese Ausgangssperre gilt bis 5 Uhr morgens. Alle Personen, die in dieser Zeit das Haus verlassen, benötigen einen „guten Grund“, etwa der Weg zur Arbeit, medizinische Hilfe oder das Ausführen des Hundes.

Welche Geschäfte dürfen in Offenbach öffnen?

Liegt die Inzidenz in Offenbach drei Tage in Folge über einem Wert von 100, kommt es zu Geschäftsschließungen. Ausgenommen davon sind der Lebensmittelhandel, einschließlich der Direktvermarktung, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und der Großhandel. Auch im Dienstleistungsbereich bleibt alles offen, dazu zählen unter anderem etwa Fahrrad- und Autowerkstätten, Banken und Sparkassen sowie Poststellen. Eine entsprechende Gesichtsmaske ist in jedem Fall von Nöten.

Liegt die Inzidenz über 100, aber unter 150, sind Einkäufe auch in anderen Geschäften erlaubt. Voraussetzung dabei ist ein Termin und ein negatives Corona-Testergebnis. Steigt die Inzidenz über 150, ist nur noch das Abholen vorher bestellter Ware erlaubt. Wie dies Hessenschau herausstellte, hat sich vor allem bei einer Geschäftsart etwas geändert: Baumärkte. Nach dem neuen Gesetz dürfen diese nur noch bei einer Inzidenz unter 100 öffnen. Auch hier ist jedoch die Abholung bestellter Waren erlaubt.

Bundes-Notbremse: Was ist mit Wochenmärkten?

Wochenmärkte sind in Offenbach unabhängig von der Inzidenz weiterhin erlaubt. Es gilt jedoch Maskenpflicht. Der Verzehr von Lebensmitteln im unmittelbaren Umfeld ist daher untersagt.

Welche Corona-Regeln gelten für Restaurants und Hotels?

Auch hier greift die 100er Inzidenz-Regel. Liegt diese in Offenbach drei Tage in Folge über einem Wert von 100, müssen alle Restaurants und Gaststätten geschlossen bleiben. Abholungen belieben jedoch auch bei einem Wert von über 100 bis 22 Uhr erlaubt. Lieferungen nach Hause sind auch nach 22 Uhr möglich. Dabei müssen jedoch die Hygieneregeln eingehalten werden.

Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind, unabhängig von der Inzidenz, verboten. Übernachtungsangebote etwa für dienstliche Zwecke bleiben jedoch erlaubt.

Corona-Notbremse: Ein Polizeifahrzeug fährt durch die Fußgängerzone in der Offenbacher Innenstadt.

Was ist mit Friseuren, Fußpflege, Kosmetik- und Tattoostudios?

Friseurbesuche und Fußpflegeangebote in Offenbach bleiben erlaubt, insofern Kunden und Anbieter eine FFP2-Maske tragen. Außerdem ist ein maximal 24 Stunden altes, negatives Corona-Schnelltestergebnis nötig. Kosmetik und Tattoostudios müssen schließen.

Was ist mit den Schulen und Kitas in Offenbach?

Für die Offenbacher Schulen gilt: Liegt die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100, geht es in den Wechselunterricht. Liegt die Inzidenz drei Tage in Folge über 165 werden die Schulen am übernächsten Tag geschlossen. Ausnahme sind Förderschulen und Abschlussklassen. Für die Offenbacher Kitas gilt ebenfalls die 165er Grenze. Wird diese drei Tage in Folge überschritten, muss die Kita schließen. Notbetreuung bleibt jedoch weiterhin erlaubt. Dafür ist jedoch ein negativer Coronatest nötig.

Corona-Notbremse in Offenbach: Was ist mit dem Homeoffice?

Bereits zuvor bestand für Arbeitgeber die Pflicht, sollte es betrieblich möglich sein, Homeoffice für Arbeitnehmer zu ermöglichen. Nun wird diese Regel noch einmal verschärft. Beschäftigte sind nun in der Pflicht, ins Homeoffice zu gehen, insofern es irgendwie möglich ist. Jedem Mitarbeiter, der nicht im Homeoffice arbeitet, stehen außerdem zwei Corona-Selbsttests pro Woche zu, die das Unternehmen bereitstellen muss.

Darf man Sport machen?

Auch der Sport in Offenbach ist von der 100er Inzidenz abhängig. Wird diese Marke drei Tage in Folge überschritten, ist Sport nur noch kontaktlos und maximal zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Hausstandes erlaubt. Auch hier gibt es eine Ausnahme für Kinder unter 14 Jahren. Diesen ist erlaubt draußen zu fünft Sport zu treiben, solange dies kontaktlos stattfindet. Profi- und Leistungssportlern ist auch das Trainieren in der Mannschaft erlaubt, Zuschauer sind aber Verboten. Fitnessstudios müssen schließen.

Was gilt für Veranstaltungen? Sind Demonstrationen in Offenbach erlaubt?

Ab einer Inzidenz von 100 sind sämtliche Veranstaltungen in Offenbach verboten. Erlaubt sind lediglich Demonstrationen und Streiks. Für Trauerfeiern gilt eine maximale Größe von 30 Gästen. Veranstaltungen von Glaubensgemeinschaften, wie etwa Gottesdienste oder die anstehenden muslimischen Feierlichkeiten zum Ende des Ramadan, bleiben erlaubt, solange ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen Gruppen unterschiedlicher Haushalte eingehalten werden kann. Zudem muss eine Kontaktliste geführt werden. Mundschutz ist außerdem ebenfalls vorgeschrieben.

Corona-Notbremse: Was gilt in Krankenhäusern und Altenheimen?

Ab einer Inzidenz von 100 dürfen in Krankenhäusern in Offenbach keine Besuche mehr stattfinden. Ausnahmen sind jedoch möglich. In Altenheimen sind weiterhin zwei Besuche pro Bewohner pro Woche möglich. Für den Besuch ist jedoch ein maximal 12 Stunden alter, negativer Schnelltest, oder ein 48 Stunden alter PCR Test nötig. Auch hier gilt Maskenpflicht.

Was ist mit Freizeit- und Kultureinrichtungen?

Freizeit- und Kultureinrichtungen in Offenbach müssen bei einer Inzidenz über 100 schließen. Eine Ausnahme gilt lediglich für die Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten. Diese dürfen unter Vorlage eines negativen, und maximal 24 Stunden alten, Coronatests besucht werden.

Gelten die Regeln auch für geimpfte Personen?

Ja.

Was ist mit der Corona-Quarantäne?

Weiterhin gilt: Alle Personen in Offenbach, die positiv auf das Virus getestet werden, müssen unmittelbar in Quarantäne. Dies gilt sofort ab dem Erhalt des positiven Testergebnisses, nicht ab der förmlichen Anordnung durch das Gesundheitsamt. Außerdem muss ein PCR-Test durchgeführt werden. Reisende aus Risikogebieten müssen 10 Tage lang in eine Sicherheitsquarantäne. Für Virusvarianten-Gebieten gibt es außerdem ein Beförderungsverbot.

Bis wann gelten die Regeln?

Die Regeln sind zunächst befristet auf den 30. Juni. (als)

