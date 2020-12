Corona in der Region: Offenbach bleibt Hotspot – Main-Kinzig-Kreis kurz dahinter

Noch immer sind Offenbach und Hanau in Hessen am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffen. Das zeigen die Zahlen des RKI.

Die Corona-Pandemie hält die Region um Offenbach und Hanau weiter im Griff.

Update vom Donnerstag, 10.12.2020, 7.34 Uhr: Nach wie vor ist die Stadt Offenbach die Region mit den meisten registrierten Corona-Neuinfektionen in ganz Hessen. Am Donnerstag (10.12.2020) meldet das Robert Koch-Institut (RKI) für die Stadt eine Inzidenz von 258,7. Kaum weniger stark breitet sich das Coronavirus im Main-Kinzig-Kreis und Hanau aus. Dort liegt die Inzidenz bei 234,7. Im Kreis Offenbach ist der Wert unter die kritische Schwelle von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gesunken. Dort wurde eine Inzidenz von 190,3 errechnet.

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt die Inzidenz bei 135,6, in der Stadt Darmstadt bei 125,7. Beide Regionen wären damit im Gegensatz zur Stadt Offenbach und dem Main-Kinzig-Kreis nicht von Ausgangssperren bedroht. Diese sollen am Freitag (11.12.2020) in Kraft treten und überall dort gelten, wo die Inzidenz über dem Schwellwert von 200 liegt.

Corona-Fälle an mehreren Schulen in der Region

+++ 20:46 Uhr: An mehreren Schulen im Kreis Darmstadt-Dieburg gab es laut Kreis wieder einige Corona-Fälle. Betroffen sind die John-F.-Kennedy-Schule (Münster), Schule auf der Aue (Münster), Georg-Christoph-Lichtenbergschule (Ober-Ramstadt), Hessenwaldschule (Weiterstadt), Albrecht-Dürer-Schule (Weiterstadt), Justin-Wagner-Schule (Roßdorf) und die Gutenbergschule (Dieburg).

Im Klinikum Darmstadt werden momentan 41 Corona-Patienten behandelt, 12 davon auf der Intensivstation. Wegen der steigenden Patientenzahlen und Personalengpässe durch infizierte Mitarbeiter werden ab dem 15. Januar 2021 die planbare Eingriffe verschoben, wie der Landkreis Darmstadt-Dieburg berichtet. Welche Eingriffe genau betroffen sind, gab das Klinikum nicht bekannt. „Die Entscheidung liege letztlich bei den Klinikdirektoren“, heißt es in der Pressemitteilung des Kreises.

Corona in Offenbach und der Region: Stadt meldet hohe Inzidenz

Erstmeldung vom 9.12.2020: Offenbach – Die Corona-Pandemie hat Hessen weiterhin im Griff. Die Fallzahlen sind hoch – auch der „Lockdown Light“ konnte die Kurve der Infektionszahlen nicht ausreichend senken. Deswegen hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am 8. Dezember eine nächtliche Ausgangssperre in Hotspots angekündigt. Diese soll in den Kreisen und Städten gelten, in denen sich innerhalb einer Woche mehr als 200 Menschen auf 100.000 Einwohner infiziert haben. Damit ist auch Offenbach betroffen.

Corona in der Region um Offenbach und Hanau: Mehrere Kreise von Ausgangssprre betroffen

Laut dem hessischen Ministerium für Soziales und Integration liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Offenbach momentan bei 252,7 und damit deutlich über der Marke von 200. Die Stadt selbst gibt die Inzidenz sogar noch höher an: 283,2 pro 100.000 Einwohner sollen sich in den letzten sieben Tagen mit Corona infiziert haben. Spätestens ab Samstag soll dann die Ausgangssperre kommen, zu der auch ein ganztägiges Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gehört. Neben der Stadt Offenbach wären in der Region zudem der Landkreis Offenbach (Inzidenz von 209,3) und der Main-Kinzig-Kreis (Inzidenz von 245,3) von der Ausgangssperre betroffen.

Die Neuinfektionen, Todesfälle und Inzidenzen in der Region um Offenbach nach dem hessischen Ministerium für Soziales und Integration im Überblick:

Stadt Offenbach : Neuinfektionen 67, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 252,7

: Neuinfektionen 67, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 252,7 Stadt Frankfurt : Neuinfektionen 134, aktuelle Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 153,1

: Neuinfektionen 134, aktuelle Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 153,1 Stadt Darmstadt : Neuinfektionen 25, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 125,1

: Neuinfektionen 25, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 125,1 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 131, aktuelle Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 209,3

Neuinfektionen 131, aktuelle Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 209,3 Kreis Bergstraße : Neuinfektionen 37, aktuelle Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 112,1

: Neuinfektionen 37, aktuelle Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 112,1 Kreis Darmstadt-Dieburg : Neuinfektionen 46, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 140,2

: Neuinfektionen 46, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 140,2 Main-Kinzig-Kreis : Neuinfektionen 175, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 245,3

: Neuinfektionen 175, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 245,3 Odenwaldkreis : Neuinfektionen 31, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,8

: Neuinfektionen 31, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,8 Aufgrund unterschiedlicher Meldewege können sich die Zahlen von Ministerium und Kreisen leicht unterscheiden. In der Regel sind die Zahlen der Kommunen aktueller.

Corona in Offenbach: Keine neuen Todesfälle

In Offenbach gab es laut der Stadt innerhalb eines Tages 73 neue Infektionsfälle. Damit sind aktuell 844 Personen mit Covid-19 infiziert. 34 davon müssen im Krankenhaus behandelt werden, bei einer Person ist der Zustand kritisch. Neue Todesfälle sind keine zu vermelden, die Zahl der Personen, die an oder mit einer Corona-Infektion verstorbenen sind, liegt weiterhin bei insgesamt 38.

Auch der Landkreis Offenbach hat die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Demnach wurden 108 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet, die sich auf elf der 13 Kommunen verteilen: Dietzenbach (20 Neuinfizierte), Dreieich (6), Egelsbach (3), Hainburg (4), Heusenstamm (1), Langen (10), Mühlheim (7), Neu-Isenburg (11), Obertshausen (7), Rodgau (36) und Seligenstadt (3). In den beiden Krankenhäusern im Landkreis Offenbach befinden sich aktuell 83 Covid-19 Patienten, 14 davon benötigen intensivmedizinische Betreuung.

Schulklassen im Landkreis Offenbach wegen Corona geschlossen

Laut dem Kreis Offenbach wurden außerdem einige Schulklassen vorübergehend wegen Corona-Infektionen geschlossen. Betroffen sind die Schulen Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Dietzenbach, die Albert-Schweitzer-Schule in Langen und die Bürgerhausschule in Rodgau.

Nach Angaben des Odenwaldkreises sind dort 31 neue Coronafälle innerhalb eines Tages bekannt geworden. In den letzten sieben Tagen waren es 138 Personen, das entspricht einer Inzidenz von 142,7. Die meisten neuen Fälle gibt es mit 56 in Erbach/Michelstadt (Erbach 21, Michelstadt 35). Die Unterzent weist 42 Fälle auf (Höchst 16, Breuberg und Lützelbach je 13). In der Region Bad König/Brombachtal sind es 25 Fälle (Bad König 22, Brombachtal 3), in Oberzent/Mossautal zwölf (Mossautal 1, Oberzent 11) und im Gersprenztal drei (Reichelsheim, Brensbach und Fränkisch-Crumbach je ein Fall). (Sebastian Richter)

