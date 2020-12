Corona: Stadt und Kreis Offenbach bleiben Hotspots - Mehrere Regionen mit Inzidenz über 200

In Offenbach und der Region bleibt die Corona-Lage angespannt. Stadt und Kreis bleiben Infektionsherde. Das RKI meldet die aktuellen Zahlen. Mehr im Ticker.

Die Corona-Pandemie hält die Region um Offenbach und Hanau weiter im Griff.

hält die Region um und weiter im Griff. Mittlerweile gelten Ausgangssperren ab Inzidenzwerten von mehr als 200 in der Region.

ab Inzidenzwerten von mehr als 200 in der Region. Auch der Odenwaldkreis hat mit vielen Neuinfektionen zu kämpfen.

Update vom Montag, 14.12.2020, 07:05 Uhr: Die Stadt und der Kreis Offenbach haben weiterhin eine 7-Tage-Inzidenz von über 200 und bleiben damit Corona-Hotspots. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag, 14.12.2020, mitteilte, liegt der Wert in Offenbach aktuell bei 254,1 pro 100.000 Einwohner, im Kreis bei 233,3 (Stand 0 Uhr). In der Stadt kamen laut RKI 14 Neuinfektionen binnen 24 Stunden dazu, im Kreis waren es 40. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Insgesamt liegen neun Regionen in Hessen bei der Inzidenz über dem Wert von 200. Darunter auch der Odenwaldkreis (252,3) und der Main-Kinzig-Kreis (247,1). Die Stadt Frankfurt rangiert bei 148,5, in Darmstadt liegt der Wert laut RKI bei 135,1. In ganz Hessen sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden 955 Neuinfektionen mit Corona dazugekommen. Sechs weitere Personen sind zudem an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz in Hessen liegt bei 181,3. Die Zahlen vom Montag sind meist niedriger als an Wochentagen, da am Wochenende weniger getestet wird und nicht alle Kreise neue Fälle melden.

Corona: Stadt und Kreis Offenbach Hotspots – Nächste Region vor Ausgangssperre

+++ 15.54 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die detaillierten Corona-Fallzahlen für die Städte und Kreise in Hessen bekannt gegeben. In Offenbach und der Region ist die Lage weiterhin angespannt, einige Regionen haben weiterhin Inzidenzen von deutlich über 200. Im Odenwaldkreis stehen in Kürze wohl bald deutlich strengere Maßnahmen an.

Stadt Offenbach : Neuinfektionen 54, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 246,5

: Neuinfektionen 54, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 246,5 Stadt Frankfurt : Neuinfektionen 116, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 146,4

: Neuinfektionen 116, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 146,4 Stadt Darmstadt : Neuinfektionen 24, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 125,1

: Neuinfektionen 24, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 125,1 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 116, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 248,6

Neuinfektionen 116, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 248,6 Kreis Bergstraße : Neuinfektionen 64, aktuelle Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 147,2

: Neuinfektionen 64, aktuelle Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 147,2 Kreis Darmstadt-Dieburg : Neuinfektionen 106, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 155,7

: Neuinfektionen 106, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 155,7 Main-Kinzig-Kreis : Neuinfektionen 135, aktuelle Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 247,0

: Neuinfektionen 135, aktuelle Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 247,0 Odenwaldkreis : Neuinfektionen 37, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 234,9

: Neuinfektionen 37, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 234,9 Aufgrund unterschiedlicher Meldewege können sich die Zahlen von Ministerium und Kreisen leicht unterscheiden. In der Regel sind die Zahlen der Kommunen aktueller.

Neben den Zahlen des Ministeriums hat die Stadt Offenbach ihre aktuellen Corona-Fallzahlen gesondert veröffentlicht. Aufgrund unterschiedlicher Meldewege können sich die Zahlen von Ministerium und Kreisen leicht unterscheiden. In der Regel sind die Zahlen der Kommunen aktueller. Das Gesundheitsamt meldet demnach für Offenbach 68 neue Infektionsfälle innerhalb von 24 Stunden. Aktuell sind 868 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben 47 Menschen an oder mit Covid-19. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Stadt bei 250,2 Fällen auf 100.000 Einwohner.

Corona in Offenbach: Inzidenzen in Stadt und Kreis weiterhin deutlich über 200

33 Personen aus Offenbach werden mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt, ihr Zustand ist überwiegend stabil. In häuslicher Quarantäne sind 835 positiv getestete Personen – außerdem 969 Kontaktpersonen und Rückkehrer aus einem Risikogebiet. 28 pflegebedürftige Menschen aus drei Heimen sind von der Isolierung betroffen.

↗️ 7.619 Infektionen laut RKI insgesamt

↗️️ 1.431 positiv getestete Personen binnen der letzten 14 Tage

🙏 168 Personen verstorben



🏥 87 Patienten in Krankenhäusern im Kreis, davon...

↘ 14 auf Intensiv (ICU High care oder ECMO)



7️⃣-Tage-Inzidenz nach dem RKI: 248,7 — Kreis Offenbach (@KVOffenbach) December 13, 2020

Im Kreis Offenbach wurden 108 Corona-Neuinfektionen im Gesundheitsamt registriert, die Gesamtzahl der Ansteckungen im Landkreis stieg auf 7618. Insgesamt sind 168 Menschen infolge einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben, davon 30 innerhalb der letzten sieben Tage. Die neu dazugekommenen Infektionen erstrecken sich auf zwölf der 13 Kommunen im Kreisgebiet.

Neuinfektionen im Kreis Offenbach:

Dietzenbach 9 Dreieich 8 Egelsbach 5 Hainburg 6 Heusenstamm 9 Langen 17 Mühlheim 5 Neu-Isenburg 16 Obertshausen 12 Rodgau 8 Rödermark 10 Seligenstadt 3

In den beiden Krankenhäusern im Kreis Offenbach werden 87 Corona-Erkrankte versorgt, 14 werden intensivmedizinisch betreut.

Corona in Offenbach und Region: Odenwaldkreis kurz vor Ausgangssperre

Auch der Odenwaldkreis gab eigene Corona-Zahlen heraus. Laut Kreisausschuss kamen von Samstag auf Sonntag 36 neue positive Testergebnisse hinzu. Eine weitere Person verstarb im Odenwald in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Sie war nach Angaben des Kreises zwischen 80 und 89 Jahre alt, hatte Vorerkrankungen und lebte in einem Pflegeheim. Insgesamt gibt es nun 82 Todesfälle.

Den zweiten Tag in Folge liegt die 7-Tage-Inzidenz für den Odenwaldkreis bei über 200 – ab Tag drei muss die Region nächtliche Ausgangssperren und weitere harte Corona-Maßnahmen verhängen. Acht Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation, bei einem steht das Testergebnis noch aus. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich acht weitere Patienten.

Stadt und Kreis Offenbach bleiben Corona-Hotspots

+++ Sonntag, 13.12.2020, 9.25 Uhr: In Hessen bleiben Stadt und Kreis Offenbach weiterhin Corona-Hotspots. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldet, wurden in der Stadt 54 und im Kreis 116 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag registriert. Damit steigen auch die 7-Tage-Inzidenzen. Die Stadt Offenbach erreicht eine Inzidenz von 247,2, der Kreis 248,7. Damit sind Stadt und Kreis unter den fünf Gebieten mit den höchsten Inzidenzen in Hessen. Die höchste Inzidenz in Hessen hat derzeit der Wetteraukreis mit 250 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Auch der Main-Kinzig-Kreis und der Odenwaldkreis zählen zu den ersten fünf. Für den Main-Kinzig-Kreis meldete das RKI am Sonntag 135 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie drei neue Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 247,2 und ist damit im Vergleich zum Vortag (243,9) leicht gestiegen. Im Odenwaldkreis werden 37 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gezählt sowie ein ebenfalls höherer Inzidenzwert von 234,7 (Vortag: 224,5).

Unter dem Schwellenwert der 7-Tage-Inzidenz von 200, ab der Ausgangssperren in Hessen gelten, liegen in der Region die Städte Frankfurt (146,6) und Darmstadt (125,1) sowie die Kreise Darmstadt-Dieburg (155,8) und Bergstraße (147,2).

Corona in Offenbach und Region: Viele Tote und Infizierte – Pflegeheime unter Quarantäne

+++ 18.19 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat das aktuelle Corona-Bulletin veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, dass die Stadt Offenbach weiterhin ein Virus-Hotspot bleibt, auch die Gebiete Main-Kinzig-Kreis, Kreis Offenbach und Odenwaldkreis sind stark betroffen. In allen Regionen liegt die 7-Tage-Inzidenz deutlich über 200, es gilt die neue Corona-Eskalationsstufe schwarz mit extrem strengen Maßnahmen.

Neben den offiziellen Fallzahlen des Ministeriums haben zudem die Kreise selbst ihre Zahlen veröffentlicht – die Daten der Kreise sind in der Regel genauer, da es bei der Übermittlung zu übergeordneten Stellen zu Verzögerungen kommen kann. Laut dem Kreis Offenbach wurden von Freitag auf Samstag (12.12.2020) sieben weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion registriert. Dadurch erhöht sich die Zahl der Verstorbenen hier auf 168.

Corona in der Region: Alle Kommunen im Kreis Offenbach melden Infektionen

Innerhalb von 24 Stunden wurden 176 Corona-Neuinfektionen im Kreis Offenbach gemeldet, die sich auf alle 13 Kommunen im Kreisgebiet verteilen: Dietzenbach (19 Neuinfizierte), Dreieich (17), Egelsbach (6), Hainburg (21), Heusenstamm (13), Langen (11), Mainhausen (2), Mühlheim (17), Neu-Isenburg (20), Obertshausen (21), Rodgau (14), Rödermark (10) und Seligenstadt (5). Innerhalb der vergangenen 14 Tagen wurden 1371 Menschen positiv getestet. In den beiden Krankenhäusern im Kreis Offenbach werden 86 Corona-Erkrankte versorgt, 15 davon befinden sich auf der Intensivstation.

Im Odenwaldkreis infizierten sich nach Angaben des Kreisausschusses 53 Personen in den letzten 24 Stunden. In den Corona-Stationen des GZO (Gesundheitszentrum Odenwaldkreis) werden aktuell 28 Patienten behandelt, acht von ihnen auf der Intensivstation. Acht Patienten aus dem Odenwald liegen in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebiets.

Corona in Offenbach und Region: Odenwaldkreis stellt Pflegeheime unter Quarantäne

Unter Corona-Quarantäne stehen im Odenwald Wohnbereiche von Pflegeheimen in Bad König (Rosenhöhe), Michelstadt (Haus Bonum) und Oberzent (Cordula II) sowie, neu hinzugekommen, das Haus Geist in Lützelbach.

Der Kreis Darmstadt-Dieburg meldete 97 neue Corona-Fälle, unter anderem an der Friedrich-Ebert-Schule in Pfungstadt und der Justin-Wagner-Schule in Roßdorf. Aktuell werden 25 positiv auf Corona getestete Patienten in der Kreisklinik Groß-Umstadt auf der Normalstation behandelt und 5 Patienten auf Intensiv. In Jugenheim werden 12 Patienten intensivmedizinisch betreut.

Corona: Offenbach bleibt Hotspot in Hessen - Aktuelle Zahl der Neuinfektionen

Update vom Samstag, 12.12.2020, 9.15 Uhr: Die Stadt Offenbach bleibt nach wie vor der Corona-Hotspot von Hessen. Das ist den Zahlen des RKI zu entnehmen. Mit 46 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag beträgt die 7-Tage-Inzidenz aktuell 244,9. Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden vermeldet (insgesamt 45). Dicht am Inzidenzwert Offenbachs dran ist der Main-Kinzig-Kreis mit 244,2. Hier wurden 233 Neuinfektionen und fünf weitere Tote registriert.

Im Kreis Offenbach liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 232,4. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 184. Zehn Personen starben. Auch im Odenwaldkreis ist der Inzidenzwert mit 224 weiterhin hoch. In Darmstadt (128,8) und im Kreis Darmstadt-Dieburg (149,4) liegen liegen die Werte bei unter 200, also unter der aktuell geltenden höchsten Warnstufe des Landes Hessen.

Corona in Offenbach: Kreis vermeldet aktuelle Fallzahlen

+++ 17.50 Uhr: Nach Angaben des Kreises Offenbach wurden binnen 24 Stunden 154 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Offenbach verzeichnet. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Offenbach liegt bei 206, 6 (Stand 11.12.2020). Auch sechs weitere Todesfälle infolge einer Corona-Infektion wurden registriert. Damit erhöht sich die Gesamtzahl an Sterbefällen infolge einer Corona-Infektion im Kreis Offenbach auf 161. Insgesamt wurden im Kreis Offenbach 7318 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie registriert.

Neuinfektionen im Kreis Offenbach:

Dietzenbach 19 Dreieich 13 Egelsbach 5 Hainburg 20 Heusenstamm 11 Langen 14 Mainhausen 1 Mühlheim 7 Neu-Isenburg 20 Obertshausen 21 Rodgau 13 Rödermark 4 Seligenstadt 6

Quelle: Kreis Offenbach

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Anstieg der Corona-Fallzahlen im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist die Zahl der Personen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben, in den letzten sieben Tagen wieder angestiegen (Stand 11.12.2020). Laut dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration wurden am Freitag (11.12.2020) 55 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Darmstadt-Dieburg gegenüber dem Vortag vermeldet. Auch ein neuer Todesfall wurde registriert.

Covid-19-Infektionsgeschehen im Landkreis Darmstadt-Dieburg (letzte 7 Tage):

Inzidenz 144 Aktuell Infizierte 807 Verstorbene 60 (+10) Erkrankte Personen 4147 (+429) Genesene Personen 3280

Quelle: Landkreis Darmstadt-Dieburg

Corona in Offenbach und Hanau: Warnstufe „schwarz“ in weiten Teilen der Region

Update vom Freitag, 11.12.2020, 06.47 Uhr: Weiterhin ist Offenbach die Stadt in Hessen mit den meisten Corona-Neuinfektionen. Das meldet das Robert Koch-Institut in seiner täglichen Analyse. Demnach liegt die Inzidenz in der Stadt am Freitag bei 253,3. An zweiter Stelle folgt der Main-Kinzig-Kreis. Dort beträgt die Inzidenz laut RKI 233,7. Auch im Kreis Offenbach ist der Wert mit 206,6 über der neu definierten höchsten Warnstufe des Landes Hessen von 200. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt der Wert bei 133,6 und in der Stadt Darmstadt bei 116,3.

In der Stadt Offenbach, dem Kreis Offenbach und dem Main-Kinzig-Kreis drohen am Samstag (12.12.2020) infolge der hohen Infektionszahlen Ausgangssperren. Diese sollen von 21 bis 5 Uhr gelten. Außerdem ist in Regionen mit einer Corona-Inzidenz von mehr als 200 ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit vorgesehen. Dieses soll den gesamten Tag über gelten.

Zahlen zu Coronavirus-Neuinfektionen des Sozialministeriums

+++ 18:03 Uhr: Auch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat die aktuellen Fallzahlen für Hessen bekannt gegeben. In der Region rund um Offenbach und Hanau sind die Corona-Fallzahlen weiterhin besorgniserregend hoch, die Stadt Offenbach und der Main-Kinzig-Kreis haben weiterhin eine 7-Tage-Inzidenz von über 200 und liegen damit in der „Warnstufe Schwarz“. Der Landkreis Offenbach liegt nur knapp darunter.

Innerhalb eines Tages haben sich laut dem Ministerium in Offenbach 80 Personen mit dem Coronavirus infiziert, die Inzidenz liegt bei 258 – der höchste Wert in ganz Hessen. Auch im Main-Kinzig-Kreis haben sich viele Menschen mit Covid-19 angesteckt, 129 Neuinfektionen seit gestern verzeichnet das Ministerium. Die Inzidenz gibt es mit 234,4 an. Im Kreis Offenbach gibt es genau wie in der Stadt 80 Neuinfektionen, die 7-Tage-Inzidenz liegt hier allerdings „nur“ bei 190,2.

Die weiteren Corona-Fallzahlen laut dem hessischen Ministerium für Soziales und Integration in der Region um Offenbach im Überblick:

Corona im Landkreis Offenbach: Acht neue Todesfälle innerhalb eines Tages

Auch der Landkreis Offenbach hat aktuelle Zahlen gemeldet. Die sind meistens aktueller als die Fallzahlen des hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Laut dem Kreis haben sich 130 Personen innerhalb eines Tages mit Corona infiziert, außerdem meldet das Gesundheitsamt acht neue Todesfälle. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Dietzenbach (28 Neuinfizierte), Dreieich (12), Egelsbach (6), Hainburg (13), Heusenstamm (5), Langen (15), Mainhausen (3), Mühlheim (9), Neu-Isenburg (8), Obertshausen (5), Rodgau (11), Rödermark (10) und Seligenstadt (5).

Neue Coronavirus-Fälle an Schulen im Main-Kinzig-Kreis

Update vom Donnerstag, 10.12.2020, 14.15 Uhr: Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch (09.12.2020) fünf neue Coronavirus-Fälle in vier Schulen im Main-Kinzig-Kreis registriert. Davon betroffen sind die Kaufmännischen Schulen (Hanau) mit zwei Fällen in unterschiedlichen Klassen und die Schule Hessen-Homburg, in Gründau die Grundschule am Hain und in Bruchköbel die Frida-Kahlo-Schule. Derzeit befinden sich 60 Schülerinnen und Schüler und 15 Lehrkräfte mit positivem Corona-Testergebnis in häuslicher Quarantäne. Etwa 700 Kontaktpersonen befinden sich auch vorsorglich in häuslicher Quarantäne.

Ebenfalls unter Quarantäne steht nun das Seniorenheim Theresa in Großkrotzenburg. Dort wurden Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende positiv auf das SarsCoV-2-Virus getestet. Hier hat das Gesundheitsamt alle erforderlichen Schritte eingeleitet und weitere Tests veranlasst. Aufgehoben werden konnte die Quarantäne für das Altenhilfezentrum Bernhard Eberhard in Hanau sowie die Quarantäne für die Geflüchtetenunterkunft Hof Reith in Schlüchtern.

Ab Freitag (11.12.2020) gilt im Main-Kinzig-Kreis eine nächtliche Ausgangssperre. Zwischen 21 und 5 Uhr darf man ab dann nur das Haus verlassen, wenn man zur Arbeit muss, einen Verwandten oder ein Tier versorgen muss oder einen Sterbenden begleitet.

Corona-Fallzahlen in der Region Offenbach: Inzidenzen weiterhin hoch

Update vom Donnerstag, 10.12.2020, 7.34 Uhr: Nach wie vor ist die Stadt Offenbach die Region mit den meisten registrierten Corona-Neuinfektionen in ganz Hessen. Am Donnerstag (10.12.2020) meldet das Robert Koch-Institut (RKI) für die Stadt eine Inzidenz von 258,7. Kaum weniger stark breitet sich das Coronavirus im Main-Kinzig-Kreis und Hanau aus. Dort liegt die Inzidenz bei 234,7. Im Kreis Offenbach ist der Wert unter die kritische Schwelle von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gesunken. Dort wurde eine Inzidenz von 190,3 errechnet.

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt die Inzidenz bei 135,6, in der Stadt Darmstadt bei 125,7. Beide Regionen wären damit im Gegensatz zur Stadt Offenbach und dem Main-Kinzig-Kreis nicht von Ausgangssperren bedroht. Diese sollen am Freitag (11.12.2020) in Kraft treten und überall dort gelten, wo die Inzidenz über dem Schwellwert von 200 liegt.

Corona-Fälle an mehreren Schulen in der Region

+++ 20:46 Uhr: An mehreren Schulen im Kreis Darmstadt-Dieburg gab es laut Kreis wieder einige Corona-Fälle. Betroffen sind die John-F.-Kennedy-Schule (Münster), Schule auf der Aue (Münster), Georg-Christoph-Lichtenbergschule (Ober-Ramstadt), Hessenwaldschule (Weiterstadt), Albrecht-Dürer-Schule (Weiterstadt), Justin-Wagner-Schule (Roßdorf) und die Gutenbergschule (Dieburg).

Im Klinikum Darmstadt werden momentan 41 Corona-Patienten behandelt, 12 davon auf der Intensivstation. Wegen der steigenden Patientenzahlen und Personalengpässe durch infizierte Mitarbeiter werden ab dem 15. Januar 2021 die planbare Eingriffe verschoben, wie der Landkreis Darmstadt-Dieburg berichtet. Welche Eingriffe genau betroffen sind, gab das Klinikum nicht bekannt. „Die Entscheidung liege letztlich bei den Klinikdirektoren“, heißt es in der Pressemitteilung des Kreises.

Corona in Offenbach und der Region: Stadt meldet hohe Inzidenz

Erstmeldung vom 9.12.2020: Offenbach – Die Corona-Pandemie hat Hessen weiterhin im Griff. Die Fallzahlen sind hoch – auch der „Lockdown Light“ konnte die Kurve der Infektionszahlen nicht ausreichend senken. Deswegen hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am 8. Dezember eine nächtliche Ausgangssperre in Hotspots angekündigt. Diese soll in den Kreisen und Städten gelten, in denen sich innerhalb einer Woche mehr als 200 Menschen auf 100.000 Einwohner infiziert haben. Damit ist auch Offenbach betroffen.

„Die @RegHessen hat beschlossen, dass es in Hotspots mit einer Inzidenz über 200 eine Ausgangsperre von 21 bis 5 Uhr gibt. Zudem ist der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum ganztags untersagt. Die Regeln gelten vom 11.12.2020 bis vorläufig zum 10.01.2021“, so #Bouffier im #HLT. — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) December 8, 2020

Corona in der Region um Offenbach und Hanau: Mehrere Kreise von Ausgangssprre betroffen

Laut dem hessischen Ministerium für Soziales und Integration liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Offenbach momentan bei 252,7 und damit deutlich über der Marke von 200. Die Stadt selbst gibt die Inzidenz sogar noch höher an: 283,2 pro 100.000 Einwohner sollen sich in den letzten sieben Tagen mit Corona infiziert haben. Spätestens ab Samstag soll dann die Ausgangssperre kommen, zu der auch ein ganztägiges Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gehört. Neben der Stadt Offenbach wären in der Region zudem der Landkreis Offenbach (Inzidenz von 209,3) und der Main-Kinzig-Kreis (Inzidenz von 245,3) von der Ausgangssperre betroffen.

Die Neuinfektionen, Todesfälle und Inzidenzen in der Region um Offenbach nach dem hessischen Ministerium für Soziales und Integration im Überblick:

Stadt Offenbach : Neuinfektionen 67, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 252,7

: Neuinfektionen 67, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 252,7 Stadt Frankfurt : Neuinfektionen 134, aktuelle Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 153,1

: Neuinfektionen 134, aktuelle Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 153,1 Stadt Darmstadt : Neuinfektionen 25, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 125,1

: Neuinfektionen 25, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 125,1 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 131, aktuelle Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 209,3

Neuinfektionen 131, aktuelle Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 209,3 Kreis Bergstraße : Neuinfektionen 37, aktuelle Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 112,1

: Neuinfektionen 37, aktuelle Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 112,1 Kreis Darmstadt-Dieburg : Neuinfektionen 46, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 140,2

: Neuinfektionen 46, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 140,2 Main-Kinzig-Kreis : Neuinfektionen 175, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 245,3

: Neuinfektionen 175, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 245,3 Odenwaldkreis : Neuinfektionen 31, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,8

: Neuinfektionen 31, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,8 Aufgrund unterschiedlicher Meldewege können sich die Zahlen von Ministerium und Kreisen leicht unterscheiden. In der Regel sind die Zahlen der Kommunen aktueller.

Corona in Offenbach: Keine neuen Todesfälle

In Offenbach gab es laut der Stadt innerhalb eines Tages 73 neue Infektionsfälle. Damit sind aktuell 844 Personen mit Covid-19 infiziert. 34 davon müssen im Krankenhaus behandelt werden, bei einer Person ist der Zustand kritisch. Neue Todesfälle sind keine zu vermelden, die Zahl der Personen, die an oder mit einer Corona-Infektion verstorbenen sind, liegt weiterhin bei insgesamt 38.

Auch der Landkreis Offenbach hat die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Demnach wurden 108 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet, die sich auf elf der 13 Kommunen verteilen: Dietzenbach (20 Neuinfizierte), Dreieich (6), Egelsbach (3), Hainburg (4), Heusenstamm (1), Langen (10), Mühlheim (7), Neu-Isenburg (11), Obertshausen (7), Rodgau (36) und Seligenstadt (3). In den beiden Krankenhäusern im Landkreis Offenbach befinden sich aktuell 83 Covid-19 Patienten, 14 davon benötigen intensivmedizinische Betreuung.

Schulklassen im Landkreis Offenbach wegen Corona geschlossen

Laut dem Kreis Offenbach wurden außerdem einige Schulklassen vorübergehend wegen Corona-Infektionen geschlossen. Betroffen sind die Schulen Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Dietzenbach, die Albert-Schweitzer-Schule in Langen und die Bürgerhausschule in Rodgau.

Nach Angaben des Odenwaldkreises sind dort 31 neue Coronafälle innerhalb eines Tages bekannt geworden. In den letzten sieben Tagen waren es 138 Personen, das entspricht einer Inzidenz von 142,7. Die meisten neuen Fälle gibt es mit 56 in Erbach/Michelstadt (Erbach 21, Michelstadt 35). Die Unterzent weist 42 Fälle auf (Höchst 16, Breuberg und Lützelbach je 13). In der Region Bad König/Brombachtal sind es 25 Fälle (Bad König 22, Brombachtal 3), in Oberzent/Mossautal zwölf (Mossautal 1, Oberzent 11) und im Gersprenztal drei (Reichelsheim, Brensbach und Fränkisch-Crumbach je ein Fall). (Sebastian Richter, Delia Friess, Marcel Richters)

