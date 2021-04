Corona: Inzidenzen besorgniserregend hoch - Aktuelle Zahl an Neuinfektionen

News-Ticker

+ © Frank Rumpenhorst/dpa Ein Hinweis zur Maskenpflicht auf dem Pflaster der Fußgängerzone in der Offenbacher Innenstadt. Die Stadt meldet seit Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200. © Frank Rumpenhorst/dpa

Aus Offenbach, Hanau, Darmstadt und der Region werden zahlreiche Neuinfektionen gemeldet. Das Coronavirus ist auch hier weiterhin sehr präsent. Der News-Ticker.

Die Coronavirus-Lage in Offenbach, Hanau und Darmstadt bleibt angespannt.

bleibt angespannt. Die Inzidenzen sind weiterhin hoch. Das RKI meldet die neuesten Zahlen.

Eine Politikerin zeigt sich aufgrund fehlender Intensivbetten besorgt.

+++ Samstag, 17.04.2021, 9.10 Uhr: Die Corona-Situation in Hessen bleibt angespannt. Weiterhin weisen alle Städte und Landkreise in Hessen eine Sieben-Tage-Inzidenz im dreistelligen Bereich auf. In der Region um Offenbach, Hanau und Darmstadt verzeichnet die Stadt Offenbach mit 237,2 den höchsten Inzidenzwert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) registrierte dort 44 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden, wie aus dem Corona-Dashboard des RKI hervorgeht. Die höchste Anzahl an Neuinfektionen in der Region verzeichnet Frankfurt mit 170 registrierten Neuerkrankungen binnen eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Hessen liegt aktuell bei 158,4.

Nach 100 bestätigten Neuinfektionen liegt die Inzidenz im Main-Kinzig-Kreis aktuell bei 156. Stark betroffen ist weiterhin auch der Landkreis Offenbach. Neben 61 neuen Corona-Fällen verzeichnete das Gesundheitsamt hier einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Corona, 153,7 beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz dort jetzt. Im Kreis Bergstraße liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 143,9, dort wurden dem Gesundheitsamt sich binnen 24 Stunden 48 Neuinfektionsfälle gemeldet. Nach Höhe der Inzidenz sortiert folgt auf den Kreis Bergstraße der Odenwaldkreis mit einer Inzidenz von 135,5. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt die Inzidenz bei 117,8, es gab 55 neue Infektionen. Im Stadtgebiet Darmstadt wurden 18 neue Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort damit bei 103,8, das ist der niedrigste Wert in ganz Hessen.

+ Nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums gibt es aktuell in NRW ausreichend freie Intensivbetten (Symbolbild). © Robert Michael/dpa

Corona-Lage „äußerst besorgniserregend“: Kaum noch freie Intensivbetten – Politikerin schlägt Alarm

+++ 15.58 Uhr: Das Hessische Sozialministerium hat nach dem Robert-Koch-Institut die detaillierten Corona-Fallzahlen für die Kreise und Städte im Bundesland bekannt gegeben. Demnach gab es von Donnerstag (15.04.2021) auf Freitag (16.04.2021) 1.923 neue Infektionen mit dem Coronavirus, zudem starben 20 weitere Menschen nach einer Ansteckung.

In der Region ist Offenbach weiterhin am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen, dort sank die Inzidenz zwar im Vergleich zum Vortag, sie ist mit einem Wert von 247,9 jedoch weiterhin sehr hoch. Es folgen der Main-Kinzig-Kreis mit 170,7, der Kreis Bergstraße (160,9) sowie der Kreis Offenbach (156,3). Im letztgenannten kamen drei weitere Menschen nach einer Infektion mit dem Virus ums Leben.

Landkreis Darmstadt-Dieburg : 45 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 119,5 .

: 45 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Stadt Darmstadt : 31 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 114,5 .

: 31 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Landkreis Offenbach: 112 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 156,3 .

112 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Stadt Offenbach : 52 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 247,9 .

: 52 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Main-Kinzig-Kreis : 145 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 170,7 .

: 145 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Odenwaldkreis: 29 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 141,7 .

29 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Landkreis Bergstraße : 57 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 160,9 .

: 57 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Stadt Frankfurt : 170 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 148,3 .

: 170 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Quelle: Hessisches Sozialministerium, Stand: 16.04.2021, 0 Uhr | Anmerkung: Aufgrund unterschiedlicher Meldewege können sich die Zahlen von Ministerium und Kreisen leicht unterscheiden. In der Regel sind die Zahlen der Kommunen aktueller.

Aktuelle Corona-Fallzahlen für Offenbach und Region

Neben dem Ministerium haben auch die Gesundheitsämter ihre eigenen Zahlen veröffentlicht. Diese sind in aller Regel aktueller. Das zuständige Gesundheitsamt meldete für Offenbach 52 neue Corona-Infektionen. Aktuell werden 45 Personen aus Offenbach im Krankenhaus behandelt, bei drei Personen ist der Zustand kritisch, bei den anderen stabil. Dies teilte der Kreis in einer Meldung mit.

Das Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises registrierte 109 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus und einen weiteren Todesfall. In den Krankenhäusern in Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern werden im Zusammenhang mit Covid-19 insgesamt 76 Patienten medizinisch versorgt. Intensivmedizinische Betreuung benötigen 17 Menschen, auf ein Beatmungsgerät angewiesen sind sieben Patienten.

Corona in der Region: MKK-Gesundheitsdezernentin schlägt Alarm

MKK-Gesundheitsdezernentin Susanne Simmler bewertete das Infektionsgeschehen als „äußerst besorgniserregend“. „Wir verzeichnen in vielen Bereichen anhaltend negative Trends. Die Zahl der freien Intensivbetten bewegt sich gegen Null. Es kann bei etwa jeder dritten Infektion nicht ermittelt werden, wo die Ansteckung stattgefunden hat. Wir sehen einzelne Ausbrüche in Unternehmen und in Kitas, im Wesentlichen verbreitet sich das Virus aber in der Fläche, in allen Generationen, häufiger bei den mobileren Jüngeren, in allen Kommunen und schwerpunktmäßig über private Kontakte“, fasste die Erste Kreisbeigeordnete am Freitag (16.04.2021) die „für die Systeme des Gesundheitsbereichs extrem angespannte Situation“ zusammen.

Es gehe in höherem Maße als noch vor einigen Wochen darum, die intensivmedizinische Versorgung sicherzustellen: „Das Infektionsgeschehen von heute sind die Corona-Zahlen in ein bis zwei Wochen und die Belastung der Krankenhäuser in etwa vier Wochen. Entspannung ist leider überhaupt nicht in Sicht.“

Der Odenwaldkreis teilte mit, dass 29 weitere positive Corona-Testergebnisse registriert wurden. Ein Todesfall kam nicht hinzu. Auf den Corona-Stationen des Gesundheitszentrums werden zwölf Patienten betreut. Davon benötigen vier eine intensivmedizinische Behandlung. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich zwei weitere Patienten. Von einer Quarantäne betroffen sind Gruppen des Kindergartens Mümling-Grumbach sowie eine Gruppe der Kita Schatzinsel in Brensbach.

Corona in der Region: Inzidenzwerte weiter hoch – Kita-Notbetreuung bleibt bestehen

+++ 14.20 Uhr: Die geplante Änderung des Corona-Infektionsschutzgesetzes vonseiten der Bundesregierung zwingt auch das Land Hessen zum Handeln – mit Auswirkungen auf Schulen und Kitas in der Region Offenbach. So wurde das geltende hessische Eskalationsstufenkonzept, ursprünglich bis zum 18. April terminiert, vorzeitig bis zum 9. Mai verlängert. Das Konzept sieht vor, dass an Schulen in Regionen mit einer 7-Tages-Inzidenz von 200 oder höher kein Präsenzunterricht stattfinden kann. Auch der Regelbetrieb in den Kitas ist dann in diesen Regionen nicht mehr möglich. Diese dürfen nur noch die Notbetreuung anbieten.

Angesichts der hohen Corona-Inzidenzzahlen in der Stadt Offenbach (246,9) hat daher auch der Verwaltungsstab der Stadt entschieden, vorerst an der Notbetrieb-Regelung der Offenbacher Kitas festzuhalten und diese bis mindestens zum 30.04.2021 zu verlängern. Eine frühere Rückkehr zur Regelbetreuung behält sich der Verwaltungsstab vor, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. „Wir betrachten wirklich alles, was uns zur Verfügung steht: Ansteckungsorte, Inzidenzen nach Alter, Auslastung der Intensivbetten, Dynamik der Inzidenzen und mehr“, sagt der Oberbürgermeister der Stadt Offenbach, Dr. Felix Schwenke. Im Fokus der Entscheidungsfindung stehe stets der „größtmögliche Schutz vor einer schweren Erkrankung“, so Schwenke.

Corona in Offenbach: Kita-Notbetreuung bleibt bestehen - Schulen stellen auf Distanzunterricht um

Auch das allgemeine Betretungsverbot von Kitas bleibt in Offenbach bestehen, da die Corona-Inzidenz von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren über dem Durchschnitt der Offenbacher Gesamtbevölkerung liegt. „Das Virus verbreitet sich weiterhin stark unter den jüngeren Menschen“, sagt Gesundheitsdezernentin Sabine Groß. „So wie wir es aktuell nicht verantworten können an den Schulen Präsenzunterricht stattfinden zu lassen, können wir den Kita-Betrieb nicht normal weiterlaufen lassen.“

Nach derzeitigen Planungen der Landesregierung müssen sich die Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 in Offenbach darauf einstellen, dass sie ab Montag (19.04.2021) wie auch die höheren Schulklassen wieder Distanzunterricht erhalten. Die Abkehr vom Wechselunterricht ergibt sich aus dem überarbeiteten Corona-Eskalationsstufenkonzept.

Corona in Offenbach, Hanau und Darmstadt: Inzidenzwerte weiter hoch - RKI mit aktuellen Zahlen

Update vom Freitag, 16.04.2021, 06.36 Uhr: Die Corona-Situation in Hessen bleibt angespannt. Weiterhin weisen alle Städte und Landkreise in Hessen eine 7-Tage-Inzidenz im dreistelligen Bereich auf. In der Region um Offenbach, Hanau und Darmstadt verzeichnet die Stadt Offenbach mit 247,9 den höchsten Inzidenzwert. Das Robert-Koch-Institut registrierte dort 52 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden, das geht aus dem Corona-Dashboard des RKI hervor. Die höchste Anzahl an Neuinfektionen in der Region verzeichnet der Main-Kinzig-Kreis mit 145 registrierte Neuerkrankungen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nunmehr bei 170,7.

Im Kreis Bergstraße liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI bei 160,9, dort haben sich binnen 24 Stunden 57 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Start betroffen ist auch weiterhin der Landkreis Offenbach. Neben 112 neuen Corona-Fällen verzeichnete das Gesundheitsamt ebenfalls drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt die Inzidenz bei 119,5, es gab 48 neue Infektionen. Im Stadtgebiet Darmstadt wurden 28 neue Fälle gemeldet, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 114,5.

Corona in der Region: Viele Inzidenzen steigen - Aktuelle Zahl an Neuinfektionen

Erstmeldung vom Donnerstag, 15.04.2021, 15.51 Uhr: Offenbach – Immer mehr Menschen infizieren sich in Offenbach mit dem Coronavirus. Wie das Gesundheitsamt meldet, sind für die Stadt 74 neue Infektionen registriert worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 249,5 Fällen auf 100.000 Einwohner und ist damit etwas niedriger als am Vortag (254,1). Insgesamt gibt es demnach in Offenbach 736 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Aktuell werden 45 Personen aus Offenbach im Krankenhaus behandelt, bei drei Personen ist der Zustand kritisch, bei den anderen stabil.

Wegen der Inzidenz über 200 gilt in Offenbach seit dem 31.03.2021 eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens. In dieser Woche sind zwei Klagen gegen die Ausgangssperre in Offenbach vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt gescheitert. „Das Gericht hat jedoch deutlich gemacht, dass wir präzise begründen müssen und dass es die Ausgangsbeschränkungen sehr kritisch prüft“, sagte Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) über das Urteil.

Nach aktueller Regelung sind Ausgangssperren in Hessen vorgesehen, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge über 200 steigt. Mit der geplanten „Bundesnotbremse“ soll es jedoch bereits ab einer Inzidenz von über 100 Ausgangssperren geben, die dann nach derzeitiger Infektionslage für alle hessischen Landkreise gelten würden.

Corona in Offenbach, Hanau, Darmstadt: Lage angespannt – Aktuelle Fallzahlen

Das Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises hat für Donnerstag (15.04.2021) 143 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In Rodenbach ist eine Person an oder mit dem Virus verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz des Kreises ist erneut angestiegen - von 165 am Vortag auf nun 181. In Hanau liegt sie laut städtischer Website bei 243, am Vortag waren es noch 177 gewesen.

Auch im Odenwaldkreis ist die Inzidenz weiter gestiegen. Vom Robert-Koch-Institut wird sie mit 140,6 angegeben (Vortag 130,3). Das Gesundheitsamt des Kreises hat am heutigen Donnerstag 23 Neuinfektionen gemeldet. Im Kreis Bergstraße gibt es laut dem hessischen Sozialministerium 97 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 152,4 (Vortag: 134,3).

Corona in Offenbach, Hanau, Darmstadt: Aktuelle Fallzahlen

Im Kreis Offenbach haben sich laut dem hessischen Sozialministerium 105 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 156,5 (Vortag 155,4.). In Darmstadt hingegen sank die Inzidenz laut dem Sozialministerium von 117,6 am Mittwoch leicht auf nun 112,6. Das Ministerium meldete für die Stadt 41 Neuinfektionen. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg gab es 85 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die 7-Tage-Inzidenz stieg von 114,8 (Vortag) auf 125,2.

Das hessische Sozialministerium meldet am Donnerstag landesweit 1.992 Neuinfektionen und 22 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die 7-Tage-Inzidenz in Hessen steigt damit noch einmal an: Von 162 auf 166. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Hessen 238.586 Menschen mit Covid-19 infiziert, 6.565 sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Während sich immer mehr Menschen infizieren, nehmen mehrere Menschen in Hanau die Pandemie offenbar nicht sonderlich ernst. So haben am Mittwochabend (14.04.2021) 24 Menschen in einer Wohnung eine Party gefeiert, ohne dabei auf die Corona-Regeln zu achten. Die Polizei löste die Feier gegen 23.45 auf. (fme)