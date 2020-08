Sprunghafter Anstieg der Neuinfektionen sorgt für neue Beschränkungen in Offenbach

Nach einem sprunghaften Anstieg von Neuinfektionen mit dem Coronavirus gelten in Offenbach wieder verschiedene Beschränkungen. Ein Überblick.

Sprunghafter Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Offenbach

der mit dem Schwellenwert der Sieben-Tages-Inzidenz überschritten

überschritten Stadt Offenbach ordnet neue Beschränkungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens an – ein Überblick über die ab sofort geltenden Corona-Maßnahmen

Offenbach - Nach einem sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Offenbach hat die Stadt bereits am Montag (03.08.2020) Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens angeordnet und in den darauffolgenden Tagen weitere erlassen. Es gelten also wieder verschiedene Beschränkungen.

Corona: Diese Beschränkungen gelten ab sofort zur Eindämmung des Coronavirus in Offenbach

Offenbach hatte bereits in der vergangenen Woche den ersten Schwellenwert der Sieben-Tages-Inzidenz, also der Wert von Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, gerissen. Seitdem stieg der Wert noch weiter, weshalb die neuerlichen Beschränkungen nötig wurden. Doch welche Maßnahmen wurden im einzelnen zur Eindämmung von Corona in Offenbach angeordnet? Wir geben einen Überblick.

Freizeitsport: Zuschauer sind bei Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen untersagt

in geschlossenen Räumen untersagt Maximal zehn Personen oder unbegrenzt viele Mitglieder eines Haushalts dürfen gemeinsam Freizeitsport betreiben. Bei einer Gruppe, die diese Anforderungen nicht erfüllt, muss der durch Corona bedingte Mindesabtand (1,50 Meter) eingehalten werden.

oder unbegrenzt viele Mitglieder eines Haushalts dürfen gemeinsam betreiben. Bei einer Gruppe, die diese Anforderungen nicht erfüllt, muss der durch Corona bedingte Mindesabtand (1,50 Meter) eingehalten werden. Maskenpflicht in der Gastronomie : In Restaurants, Kneipen und Gastronomie müssen wieder Masken getragen werden, wenn Gäste nicht am Tisch sitzen

: In Restaurants, Kneipen und müssen wieder getragen werden, wenn Gäste nicht am Tisch sitzen Gästelisten in der Gastronomie sollen verstärkt kontrolliert werden. Die Listen dürfen ab Samstag, 01.08.0202, für die Nachverfolgung von Infektionen genutzt werden – aber auch wirklich nur dafür.

sollen verstärkt kontrolliert werden. Die Listen dürfen ab Samstag, 01.08.0202, für die Nachverfolgung von Infektionen genutzt werden – aber auch wirklich nur dafür. Das Ordnungsamt ist angehalten, härter durchzugreifen: Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht wird sofort ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro erhoben.

ist angehalten, härter durchzugreifen: Bei gegen die wird sofort ein in Höhe von 50 Euro erhoben. Grillen und Picknicken im öffentlichen Raum ist in Offenbach aufgrund der steigenden Corona-Zahlen wieder untersagt

im öffentlichen Raum ist in aufgrund der steigenden Corona-Zahlen wieder untersagt Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich verpflichtend auf Corona testen lassen.

müssen sich verpflichtend auf Corona testen lassen. Bei städtischen Veranstaltungen (wie zum Beispiel Trauerfeiern) werden pro Person fünf Quadratmeter eingeplant, um den durch Corona bedingten Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten zu können.

werden pro Person fünf Quadratmeter eingeplant, um den durch Corona bedingten Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten zu können. Besuchsregeln für Alten- und Pflegeheime in Offenbach: Um Menschen, die besonders gefährdet sind, sich mit Corona anzustecken besser schützen zu können, sind Besuche nur noch im Freien oder größeren Räumen wie Besucherzimmern möglich.

Um Menschen, die besonders gefährdet sind, sich mit Corona anzustecken besser schützen zu können, sind Besuche nur noch im Freien oder größeren Räumen wie Besucherzimmern möglich. Bildungsangebote außerhalb geschlossener Räume, zum Beispiel von der Volkshochschule, sind aufgrund von Corona weiterhin nur mit 1,5 Metern Abstand und mit einer maximalen Gruppengröße von 15 Personen zulässig.

Coronavirus: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Offenbach – doch das hat einen Grund

Bereits am Mittwoch (05.08.2020) gab es jedoch gute Neuigkeiten aus Offenbach. Zwar blieb die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Personen hoch, doch die Sieben-Tage-Inzidenz sank. Der sinkende Wert geht auf 15 Corona-Fälle aus der Vorwoche zurück, die aus dem Betrachtungszeitraum herausfallen und damit nicht mehr für die Berechnung der Inzidenz relevant sind.

Ihnen gegenüber stehen „nur“ vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die das Gesundheitsamt in Offenbach am Mittwoch registrierte. Wie lange die neu angeordneten Beschränkungen in Offenbach aufgrund der sprunghaft angestiegenen Corona-Neuinfektionen gelten, hängt auch von den Infektionszahlen der nächsten Tage und Wochen ab. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz trotz der eingleiteten Maßnahmen weiter steigen, könnte es im schlimmsten Fall zu weiteren Beschränkungen in der Stadt kommen. (Von Melanie Gottschalk)

Rubriklistenbild: © Boris Roessler/dpa