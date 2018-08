Countdown zum Tag der offenen Tür läuft

Offenbach - Zeitung live erleben – in zehn Tagen ist es soweit. Am Samstag, 18. August, öffnet die Offenbach-Post ihre Türen an der Waldstraße 226.

Von 10.30 bis 16 Uhr erklären wir auf unserem Gelände, wie die Zeitung entsteht, bieten Rundgänge durchs Gebäude an und stehen für Fragen zur Verfügung – umrahmt von einem bunten Programm. Was die Besucher erwartet, werden wir in den Tagen bis zum Fest detailliert vorstellen. Wer tritt auf der Bühne auf? Welche Mitmachmöglichkeiten gibt es? Was wird zu essen und zu trinken angeboten?.

So viel sei schon mal verraten: Beim Tag der offenen Tür sind wir nicht alleine. Vereine aus Stadt und Kreis nutzen das Fest ebenfalls, um sich zu präsentieren. Mit dabei sind unter anderem die Schnellschreiber- und Steno-Vereine aus Obertshausen und Offenbach, der Offenbacher Ruderverein, die Lebenshilfe, die Reservisten-Kameradschaft Stadt und Kreis Offenbach sowie die Sängervereinigung Heusenstamm. Alle Vereine werden den Tag der offenen Tür mit Mitmach-Aktionen und/oder einem kulinarischen Angebot bereichern.

Mit Info-Ständen sind die Rettungsdienste Arbeiter-Samariter-Bund Mittelhessen und das Technische Hilfswerk vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr aus Waldheim kommt mit einem Löschfahrzeug, die Berufsfeuerwehr verspricht einen wegen seiner Vielfältigkeit spannenden Rüstwagen.

Moderator der Veranstalter ist das Fastnachts-Urgestein Charly Engert. Er führt durch das Bühnenprogramm, das Livemusik und Tanzvorführung beinhaltet sowie einen Talk mit Sportchef Jochen Koch, der Kickers-Präsident Helmut Spahn und den OFC-Pokalsieger Seppl Weilbächer interviewen wird.

Für ein kulinarisches Schmankerl sorgt die Kelterei Heil. Beim Äppelwoi-Tasting können verschiedene Geschmacksrichtungen probiert werden. Wer schon immer mal in die virtuelle Realität eintauchen wollte, kann sich an „Icaros“ versuchen. Der Flugsimulator entführt dank VR-Brille in luftige Höhen oder die tiefe See.

Noch mehr lohnt sich der Besuch, wenn man nicht mit leeren Händen nach Hause fährt. Bei Gewinnspielen warten tolle Preise, wie Reisen oder ein iPad. (stm)