Brandbombenfund am Wildhof: „Da liegt noch jede Menge Munition“

Von: Christian Reinartz

Teilen

Ein Nachfahre der Wildhof-Betreiber liefert eine Erklärung für den rätselhaften Bombenfund bei Offenbach.

Offenbach – Nachdem sich die Aufregung um den Brandbombenfund mit anschließender Sprengung gelegt hat, gibt es einen Hinweis darauf, wie der Sprengkörper aus Wehrmachtsbeständen überhaupt ins Feld nahe des Gasthofs Wildhof gekommen zu sein scheint. Denn eines ist aus Historikersicht wohl sicher: Abgeworfen wurde die deutsche Brandbombe dort niemals – auch, wenn das fehlende Leitwerk laut Kampfmittelräumdienst darauf hinweist.

Für den 75-jährigen Gerhard Lehr aus Mühlheim ist ganz klar: „Die Bombe wurde von den Nazis dort verbuddelt.“ Er selbst hat bis Ende der 60er-Jahre im Wildhof seine Kindheit und Jugend verbracht. Seine Eltern und seine Großeltern waren von 1919 bis 1969 Pächter des Areals und haben hautnah erlebt, was dort in den letzten Kriegstagen vonstattenging. „Meine Eltern haben mir immer wieder anschaulich davon erzählt“, erinnert sich Lehr. „Als klar gewesen ist, dass die Alliierten anrücken, begannen die Soldaten der Wehrmacht wie verrückt alles zu vergraben, was einen militärischen Wert haben könnte“, berichtet Lehr. „Da wurden Berge an Waffen einfach in die Bombentrichter geschmissen und mit Erde zugeschüttet.“ Fünf Meter sollen die Erdlöcher aus vorangegangenen Angriffen tief gewesen sein.

Auf dem historischen Luftbild und dem Ausschnitt ist das Areal zu sehen, auf dem Waffen vergraben sein sollen. Unten sind Mutter (rechts) und Tante (stehend) von Gerhard Lehr (mit Traktor) während des Krieges samt Freunden zu sehen. © P

„Die wollten nicht, dass die Waffen in die Hände des Gegners fallen.“ Auch haben ihm seine Eltern berichtet, dass es wohl einige Nazi-Befehlshaber gegeben habe, die dachten, dass der Krieg noch zu gewinnen sei. „Es wurden also sehr große Mengen von Munition und Waffen in der Umgebung der dort installierten Flakstellung gehortet und erst im letzten Moment vergraben“, sagt Lehr.

Bombenfund bei Offenbach: „Sind als Kinder auf einer Sprengbombe herumgehüpft“

Als am Montag der Fund der Brandbombe für gehörige Aufregung sorgt, beginnt Lehr sich wieder zu erinnern. Er kramt in alten Aufnahmen seiner Kindheit, in den Fotoalben seiner längst verstorbenen Eltern. Es dauert nicht lang, bis die alten Erzählungen wieder präsent sind. Lehr ist sicher: „Da liegt noch jede Menge Munition auf den Wiesen und im Wald rund um den Wildhof, von denen heute keiner mehr etwas ahnt.“

Auf dem historischen Luftbild und dem Ausschnitt ist das Areal zu sehen, auf dem Waffen vergraben sein sollen. Unten sind Mutter (rechts) und Tante (stehend) von Gerhard Lehr (mit Traktor) während des Krieges samt Freunden zu sehen. © P

Er selbst sei in den 60ern mit dem Traktor immer und immer wieder über die Wiese gefahren und habe arglos den Boden bearbeitet. „Wir sind als Kinder auch auf einer Sprengbombe herumgehüpft, die am Waldrand gegenüber dem Forsthaus lag“, erzählt er. Er habe das aber erst realisiert, nachdem ihm seine Mutter einen Artikel über einen Bombenfund in der Offenbach Post 1957 gezeigt habe. „Gar nicht auszudenken, was hätte passieren können“, sagt er und sortiert alte Aufnahmen des Wildhofgartens. Dort ist ein idyllisch angelegter kleiner See zu sehen. Ein Karpfenteich zur Fischversorgung, weiß Lehr. Auch dort haben die Nazis Waffen und Munition in den Tagen vor der Kapitulation versenkt, sagt er. „Später wurde der Teich – ohne die Waffen zu bergen – mit Erde zugeschüttet, um Platz für einen Anbau zu haben. Das liegt heute garantiert alles noch da vergraben“, sagt er.

RP Darmstadt: Grundstückseigentümer trägt grundsätzlich Verantwortung

Deshalb gehe er auch davon aus, dass die „Schatzsucher“, die mit ihren Metalldetektoren dort unterwegs gewesen seien, gezielt nach solche Überresten gesucht hätten. Lehr: „Diese Leute haben garantiert einen Tipp von irgendjemandem bekommen. Warum sonst sollte man denn genau dort nach etwas suchen?“

Wie es nun mit dem Areal, auf dem möglicherweise noch viel mehr Waffen und Munition unter der Erde schlummern, weitergehen wird, ist aktuell unklar.

Auf dem historischen Luftbild und dem Ausschnitt ist das Areal zu sehen, auf dem Waffen vergraben sein sollen. Unten sind Mutter (rechts) und Tante (stehend) von Gerhard Lehr (mit Traktor) während des Krieges samt Freunden zu sehen. © P

Beim Regierungspräsidium Darmstadt, bei dem der Kampfmittelräumdienst angesiedelt ist, gibt man sich zurückhaltend, ob der Lehrschen Hinweise. „Vom Grundsatz her trägt der Grundstückseigentümer zunächst einmal die Verantwortung“, sagt Sprecher Matthias Schaider. Nur wenn eine konkrete Gefahr von Kampfmitteln ausgehe, könne über „die polizeiliche Generalklausel ein Tätigwerden erforderlich sein.“ Für eine Sondierung des Geländes wäre vom Grundstückseigentümer eine private Kampfmittelräumfirma zu beauftragen, sagt Schaider. (Christian Reinartz)