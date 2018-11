Dank Hypnose im rosa Tutu

Offenbach - Schon traditionell feiern Offenbacher Narren „11unnereinerkapp“ im Bürgerhaus von Rumpenheim. Natürlich durften sich am Freitagabend vor allem die Liebhaber des Gardetanzes wieder an den Darbietungen freuen. Von Stefan Mangold

Für große Verblüffung sorgte indes der Hypnotiseur Andre Krausch.

Zum 10. Mal eröffnete „11unnereinerkapp“ die Kampagne der Offenbacher Fastnacht. Echten Grund, ein Jubiläum zu feiern, liefert dem Narren natürlich nur die Zahl Elf in all ihren Vielfachen. Deshalb verspricht Klaus Kohlweyer, Vorsitzender des Offenbacher Karnevalverein (OKV), im Namen der Sponsoren, die Truppe um Sitzungspräsident Rico Longerich müsse bei der Planung für das nächste Jahr nicht jeden Cent gleich mehrfach umdrehen. Dazu passend, begrüßt Mitorganisator Volker Schulz den OKV-Vize Thomas Isser und Steuerberater Jürgen Lubrich als neue Mäzene.

Als erstes tritt Amelie-Loreley Merz auf, die Achtjährige wirbelt akrobatisch über die Bühne. Ebenfalls eine ausgesprochen sportliche Nummer zeigen die „Dance Funny Sisters“ aus Taunusstein. Beim Tanz des „Konzert Orchester Offenbach“ demonstrieren manche Männer bei den Hebefiguren, was an enormen Kräften in ihnen steckt. Die Mainfranken aus Aschaffenburg verwandeln beim „Starlight Express“ die kleine Bühne in eine Rollschuharena. Heimvorteil haben die Glamaour Girls von der Stadtgarde, die mit Trainerin Sandra Gottscheck eine einfallsreiche Choreografie zeigten.

Rico Longerich kündigt den Mann an, der von sich sagt, „ich bin einfach der Rainer“. Gemeint ist Rainer Giegerich. Der Schlagerinterpret aus Aschaffenburg stellt „Buenos Dias Argentina“ von Udo Jürgens als Liedgut im Kontext „der WM von 1976 vor“. Wie bitte? Uli Hoeneß könnte der kleine Irrtum freuen. Viele Fußballfans verbinden mit diesem Jahr seinen legendären Schuss in den Belgrader Nachthimmel beim Elfmeterschießen im EM(!)-Endspiel...

Auf ihre bewährte Stewardessen-Nummer setzen die Frankfurter „Vanity Showdancer“. Die Sprecherin der Truppe erklärt, „zu ihrer Unterhaltung tragen alle Damen keine Unterwäsche“. Kein Grund für feuchte Pennälerträume, die Behauptung ist nur kecker Schwindel.

Die drei Damen von der St. Pankratius-Frauenfastnacht aus Bürgel bringen mit ihrer Playback-Show den schwarzen Soul der Marke „Rollin’ on the River“ nach Rumpenheim. Außerdem tanzen die 1. Offenbacher Kinder- und Gemeinschaftsgarde, die Mainfunken aus Aschaffenburg und die Prinzengarde aus Wenigumstadt. Musikalisch heizen die Guggemusiker von der „Hochstädter Lärmbelästigung“ und die „Hucky Singers“ die Stimmung an.

Die Show von Andre Krausch beginnt spröde. Irgendwie soll das Publikum die Hände falten, die Finger spreizen, die dann wie Magnete zusammen gehen sollen. Überwiegend geht die Nummer in die Binsen. Dann bittet der Mann zwei Frauen auf die Bühne. Was nun passiert, wirkt beängstigend.

Krausch schafft es, die beiden in einen Zustand zu versetzen, der sie ihren eigenen Namen vergessen lässt, scheinbar durch ein simples Schnipsen mit den Fingern. Außerdem gibt er ihnen während des nächsten Dämmerzustands vor, er sei von vorne angezogen und von hinten nackt. Als er sich dem Publikum mit der Front zuwendet, zeigt der den Damen den Rücken, die sofort gickeln und sich die Hände vors Gesicht halten.

Aus dem Elferrat bittet der Hypnotiseur noch Maxi Winter auf einen Stuhl. Der junge Mann macht mit. Ihm das Bewusstsein zu nehmen, klappt jedoch nicht, „er wehrt sich“. Die zwei Frauen müssen aber über Maxi lachen. Sie befinden sich inmitten der Suggestion, der einstige Kinderprinz aus Bürgel trüge keine typische Karnevalsuniform, sondern „ein rosa Tutu“.