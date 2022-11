Unzufriedenheit mit Ampelschaltung – „Das ist eine Verschlimmbesserung“

Von: Veronika Schade

Die zeitversetzte Ampelschaltung vor der Friedrich-Ebert-Schule erfordert viel Aufmerksamkeit der Schülerlotsen. © vs

Die neue, zeitversetzte Ampelschaltung an der Mühlheimer Straße in Offenbach stößt auf viel Kritik der Schülerlotsen. Das Amt für Mobilität verspricht Besserung.

Offenbach – „Halt!“, ruft der Schülerlotse und hält seine Kelle vor die Gruppe von Kindern. Die Ampel vor ihnen ist grün. „Gleich ist es rot. Ihr kämt nur bis zur Mittelinsel, und da sollt ihr nicht warten, viel zu gefährlich.“ Eine Szene, wie sie sich täglich auf der Querung Mühlheimer Straße in Höhe der Friedrich-Ebert-Schule in Offenbach abspielt.

Wie berichtet, wurde die Ampel Mühlheimer-/Ulmenstraße in den Herbstferien, wie viele andere Anlagen, auf einen sogenannten teilverkehrsabhängigen Betrieb umgestellt und die Ampelschaltung somit „angepasst“. Offenbar wenig bedacht wurde dabei die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg: So führte die zeitversetzte Schaltung zu längeren Wartezeiten auf den Verkehrsinseln und teils chaotischen Szenen: Zwei Schülerlotsen statt einem mussten auf der Kreuzung eingesetzt werden.

Ärger und Frust über Ampelschaltung in Offenbach

Bereits in der ersten Schulwoche gelobte die Stadt Besserung und versprach, die Schaltung erneut anzupassen. Das ist tatsächlich nach einigen Wochen geschehen. Doch statt den Ursprungszustand wiederherzustellen, baut sie weiter auf versetzte Ampelphasen. „Das ist eine Verschlimmbesserung“, sind sich die Verkehrshelfer einig. Die Doppelschichten seien noch nötiger als zuvor.

Der Ärger und der Frust sind groß – schließlich ist es eine Herausforderung, mit knappem Personal in Doppelbesetzung zu arbeiten. Das kann auf Dauer keine Lösung sein. „Aber solange die Schaltung so ist, geht es nicht anders. Die Kinder sollen ja sicher zur Schule kommen.“

Offenbach: Sprecher verspricht Besserung – „Das Amt für Mobilität ist weiter dran“

Die Stadt ist sich der Problematik bewusst. „Das Amt für Mobilität ist weiter dran“, beteuert Sprecher Fabian El Cheikh. „An diesem Beispiel lässt sich gut erkennen, an wie vielen Schrauben zu drehen ist, wenn man in einem so komplexen System wie der Verkehrssteuerung etwas verändern möchte.“

Hintergrund sei die flexible Anpassung der Verkehrsschaltung an die unterschiedlichen, auch tageszeitabhängigen Bedürfnisse, wie El Cheikh erläutert. Zuvor habe es ein starres System gegeben, das nicht reagieren konnte, wenn es zu bestimmten Zeiten mehr Fußgänger (Schulweg), zu anderen mehr Autos gab (abendlicher Berufsverkehr). Die verkehrsabhängige Steuerung verfolge mehrere Ziele: Verlängerung der Grünphasen für Fußgänger, um Wartezeiten zu verringern; Beschleunigung des ÖPNV und Koordinierung des gesamten Streckenzugs Mühlheimer Straße im Sinne der Reduzierung von Schadstoffemissionen.

„Ein solches komplexes, aber vorteilhaftes flexibles System erfordert Kompromisse bei der konkreten einzelnen Schaltung“, räumt der Stadtsprecher ein. Priorität habe aber die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer – also der Fußgänger. „Insbesondere, wenn es sich um einen Schulweg handelt.“

Offenbach: Schülerlotsen unzufrieden mit Fußgänger-Schaltung

Da die Mühlheimer Straße nicht mehr ohne Halt auf der Mittelinsel überquert werden konnte, sei die Fußgänger-Schaltung mit einer längeren Grünphase bedacht worden. „Unbefriedigend ist jedoch laut den Schülerlotsen, dass Kindern keine koordinierte Querung der Ulmenstraße und Mühlheimer Straße ermöglicht wird“, berichtet El Cheikh. Die Lotsen hätten bei einem Ortstermin den Wunsch geäußert, dies zu verbessern.

„Dabei wurden alle Details abgewogen, wie die verkehrsabhängige Situation am besten in der Programmierung umgesetzt werden kann, damit die Kinder gut und sicher queren können“, so der Sprecher. Doch bis aus der Theorie Praxis wird, kann viel Zeit vergehen, müssen die Lotsen weiter doppelt aufpassen. (Veronika Schade)