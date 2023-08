Wo sehen Sie noch Potenzial bei der Integration von Neu-Offenbacherinnen und -Offenbachern?

Das sagen die vier Offenbacher OB-Kandidaten zum Thema Soziales

Von: Ronny Paul, Frank Sommer, Matthias Dahmer

Teilen

Wie sozial ist Offenbach? Die vier OB-Kandidaten beantworten Fragen zum Thema Soziales.

Sechs Wochen Sommerferien, sechs Themen, wir stellen vier Fragen, und die vier Kandidaten antworten: Im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl am 17. September informieren die vier Bewerber – Amtsinhaber Felix Schwenke (SPD) sowie die Herausforderer Andreas Bruszynski (CDU), Gizem Erinç-Çiftçi (Die Linke) und Annette Schaper-Herget (Ofa) – über ihre Sichtweisen zu den Themen Stadtentwicklung (26. Juli), Verkehr (2. August), lokaler Klimaschutz (9. August), Soziales (heute), Wirtschaft und Finanzen (nächste Woche) sowie Kultur, Vereine, Ehrenamt (übernächste Woche). 1230 Zeichen hatten alle zur Verfügung, die sie frei auf die vier Antworten verteilen konnten. Heute ein Blick auf Soziales.

Will im Amt bleiben: Felix Schwenke (SPD). © georg

Herr Schwenke, wie sozial ist Offenbach?

Wir sind eine soziale Stadt, mit unseren vielen Vereinen und Initiativen. Wir halten zusammen: Das haben die letzten Krisen gezeigt.

Wie kann der soziale Wohnungsbau angekurbelt werden?

Wir haben unserer Baugesellschaft, der GBO, die letzten sieben Grundstücke der Stadt für Geschosswohnungsbau übertragen. Weil die Baukosten extrem gestiegen sind, prüfen wir, ob wir der GBO erstmals seit vielen Jahren Geld aus dem Haushalt geben – dann kann sie bezahlbare Wohnungen bauen.

Private Initiativen wie zum Beispiel die Tafel haben immer größeren Zulauf. Wie kann die Stadt selbst wieder mehr soziale Verantwortung übernehmen?



Für Kinder ist zum Beispiel der Eintritt in unsere Museen kostenlos. Kindern, deren Eltern in der Grundsicherung sind, helfen wir bei Vereinsmitgliedschaften und Nachhilfe besser als die meisten anderen Städte. Wir haben einen Mix von kommunalen Leistungen, der Arbeit von sozialen Trägern wie beim Frauenhaus und privaten Initiativen. Die Hauptverantwortung für sozialen Ausgleich liegt bei Bund und Land. Mit dem höheren Mindestlohn, dem Bürgergeld und der Kindergrundsicherung gab es zuletzt gute Schritte.

Wo sehen Sie noch Potenzial bei der Integration von Neu-Offenbacherinnen und -Offenbachern?

Das kommt immer auf die einzelne Person an. Mir ist nicht wichtig, woher jemand kommt oder wie jemand aussieht, sondern was er oder sie tut. Deutsch ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration. Viele wissen: Wer sich einbringt und sich an die Regeln hält, ist willkommen!

Will OB werden: Andreas Bruszynski (CDU). © p

Herr Bruszynski , wie sozial ist Offenbach?

Sozial bedeutet, einerseits Hilfsbedürftigen direkt zu helfen, andererseits alles zu tun, um sie aus der Situation des Empfängers herauszubekommen. Offenbach ist im ersten Sinne sehr sozial. Aber das Verbessern der Situation ist, eine Aufgabe, die intensiver in den Blick genommen werden muss. Denn das ist sozial gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und steigert den gesellschaftlichen Frieden.

Wie kann der soziale Wohnungsbau angekurbelt werden?



Die GBO muss selbst bauen, Grundstücke dafür hat sie. 2022 ist aber keine Wohnung in den Bestand hinzugekommen. Zuletzt wurde auch zu wenig Wert auf die Einhaltung der städtebaulichen Leitlinien gelegt, die bei größeren Bauvorhaben 30 Prozent geförderten Wohnraum vorsehen.

Private Initiativen wie zum Beispiel die Tafel haben immer größeren Zulauf. Wie kann die Stadt selbst wieder mehr soziale Verantwortung übernehmen?



Der sozial geförderte Wohnungsbau durch die GBO ist unter der Ampelkoalition zurückgegangen. Das werde ich ändern. Und ich werde parallel die Anreize für Sozialleistungsmissbrauch verringern und auf die Stadt übergegangene Ansprüche (etwa beim Unterhaltsvorschuss) konsequent einfordern. Das erhöht unsere Leistungsfähigkeit in anderen Bereichen.

Wo sehen Sie noch Potenzial bei der Integration von Neu-Offenbacherinnen und -Offenbachern?

Integration ist nicht nur eine Bringschuld der Kommune, sondern in erster Linie eine Verpflichtung der Menschen, die zu uns kommen. Darauf muss man hinweisen und auch Defizite klar benennen.

Möchte für Die Linke ins Rathaus: Gizem Erinç-Çiftçi. © p

Frau Erinç-Çiftçi , wie sozial ist Offenbach?

Die Menschen in Offenbach haben ein tief sitzendes soziales Bewusstsein. Auf der Straße ist man hilfsbereit. Wenn an der Kasse ein Euro fehlt, dann wird auch mal ausgeholfen. Die Stadtpolitik hat da aber noch Luft nach oben. Wenn ich daran denke, dass die Mainarbeit Euro-Beträge von SGB2-Bezieher:innen zurückfordert. Oder eine Person mit Behinderung nicht umziehen durfte, weil für das Sozialamt die individuellen Umstände irrelevant sind. Das ist einfach frustrierend.

Wie kann der soziale Wohnungsbau angekurbelt werden?

Wir haben eine Quote von 30 Prozent für Neubau über 50 Wohneinheiten, die in den letzten Jahren immer sträflich ignoriert wurde. Derzeit stehen etwa 5000 Haushalte auf der Warteliste, und die Bindung sinkt in den kommenden Jahren – da geht was nicht zusammen. Ich bin dafür, dass die Stadt aktiv Belegungsrechte ankauft und die GBO selbst, wo es noch geht, Sozialwohnungen baut.

Private Initiativen wie zum Beispiel die Tafel haben immer größeren Zulauf. Wie kann die Stadt selbst wieder mehr soziale mehr soziale Verantwortung übernehmen?

Wir brauchen eine tragfähige Strategie gegen Wohnungslosigkeit. Und da steht für mich das Konzept Housing First. Wohnungslose bekommen zuerst eine Wohnung, sozusagen als Anker, von dem aus sie dann weitermachen können.

Wo sehen Sie noch Potenzial bei der Integration von Neu-Offenbacherinnen und -Offenbachern? Verantwortung übernehmen?



Ja, das Hafenviertel hat etwas gebraucht, um sich an Offenbach zu gewöhnen. Aber ich finde, man hat sich aneinander gewöhnt.

Annette Schaper-Herget kandidiert für die Partei Offenbach für alle bei der Offenbacher OB-Wahl. © Michael Zimmermann

Frau Schaper-Herget, wie sozial ist Offenbach?

„Sozial“ heißt die Teilhabe aller: Familien, Kinder, Senioren, Alleinstehende, Zugezogene aller Nationalitäten, Armen und Reichen. Wir brauchen mehr Kitaplätze, mehr Lehrer und Lehrerinnen, mehr Sozialfürsorge, mehr Arbeitsplätze, unbürokratischen Zugang zu Fortbildung, eine Bekämpfung der Kinderarmut und Fördermittel von Land und Bund.

Wie kann der soziale Wohnungsbau angekurbelt werden?

Durch Fördermittel, Umwidmung von leer stehenden Gewerbeflächen in Wohnraum, Ausweitung der Vorkaufsrechtssatzung vor allem für die Innenstadt, um Bestandsimmobilien zu erwerben, Zusammenarbeit mit Objektbesitzern und Erleichterungen bei der Bürokratie in städtebaulichen Verträgen sowie Quoten für öffentlich geförderten Wohnraum.

Private Initiativen wie zum Beispiel die Tafel haben immer größeren Zulauf. Wie kann die Stadt selbst wieder mehr soziale mehr soziale Verantwortung übernehmen?



Offenbach ist arm, aber es kann nicht sein, dass die nötige soziale Arbeit an Ehrenamtliche delegiert wird. Der Bund muss sich stärker an Sozialleistungen beteiligen, dafür will ich kämpfen. Sparen kann man an unnötigen Beratungsleistungen und an teuren und unnützen Projekten.

Wo sehen Sie noch Potenzial bei der Integration von Neu-Offenbacherinnen und -Offenbachern? Verantwortung übernehmen?

Im Ausbau unseres sozialen Zusammenhalts und interkultureller Freundschaft. Schlüssel sind gemeinsame Sprache Deutsch, Bildungsangebote für alle, frühe Förderungen und Lernbegleiter in Schulen sowie Willkommensbroschüren in vielen Sprachen.

Wer die Kandidaten live erleben möchte, kann sich für die Podiumsdiskussion der Offenbach-Post in der Alten Schlosserei anmelden.