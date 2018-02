Dauerregen tut dem Schultheis gut

Offenbach - Gefühlt bestand der Januar nur aus Regen. Der hat zumindest dem Schultheis gut getan. In den vergangenen Wochen ist der Wasserspiegel um satte 60 Zentimeter gestiegen. Die Experten registrieren es als positiven Effekt. Von Martin Kuhn

Wie es in den nächsten Monaten mit dem See weitergeht, wollen sie nicht prognostizieren. Die Arbeit im Bürgeler Mainbogen geht ihnen aber nicht so schnell aus.

Naturgemäß geht’s dem See im Winter besser: reichlich Nass von oben, niedrige Temperaturen, keine Badegäste. Das Naturschutzgebiet, in dem ein Badebetrieb nur gestattet ist, regeneriert sich. Mit Blick auf die jüngere Historie ist das auch notwendig in dem komplexen und äußerst sensiblen Öko-System. Der Werdegang in Kürze: Auftreten von Blaualgen, Sauerstoffmangel, Abfischen von Graskarpfen, Einbringung von Kaliumchlorid, neue Wasserpflanzen, veränderter Fischbesatz. Das hat die Stadt seit 2006 mehr als 200000 Euro gekostet.

+ Auch mit solchen Reusen soll der Rote Amerikanische Flusskrebs aus dem Schultheisweiher geholt werden. © Stadt Jetzt ist weiteres Geld erforderlich, da sich eine neue unerwünschte Art am Weiher ausgebreitet hat – der Rote Amerikanische Sumpfkrebs. Mittlerweile setzt die Stadt erneut auf eine Abfischung und auf Aale, den natürlichen Feind der Sumpfkrebse. Dabei wird das Vorgehen protokolliert. Umweltamtsleiterin Heike Hollerbach erklärt: „Nach der Befischung in 2017 wird in diesem Jahr das Monitoring vorgenommen, um den verbliebenen Bestand des Sumpfkrebses zu erfassen und entsprechende Maßnahmen darauf in einem weiteren Schritt anzupassen.“

Der Auftrag ist erteilt für eine Zählung des Sumpfkrebses sowie Nahrungsuntersuchungen an Raubfischen im Schultheis. Was dabei gemacht wird, listet Heike Hollerbach im Telegrammstil auf: „Krebsfang mit Reusen, Fang von Köderfischen, Verarbeitung der Fische zu Krebsködern und Beködern der Reusen; Auslegen von 50 Krebs- und Aalreusen; Einholung der Reusen, Entnahme und Verwertung von gefangenen Sumpfkrebsen; Protokollierung.“

Außerdem schauen sich die Experten die Nahrungskette etwas genauer an: Ein Berufsfischer soll an zwei Terminen jeweils sechs Aale, Hechte, Barsche und Welse aus dem See holen, damit der Magen- und Darminhalt der einzelnen Fischarten näher untersucht werden kann. Am Ende wird vor allem die Frage zu beantworten sein: Steht der Amerikanische Flusskrebs tatsächlich auf der Speisekarte der Raubfische?

Unvergleichlicher Lebensraum: Auf Moortour im Allgäu Zur Fotostrecke

Vor weiteren Maßnahmen, die speziell die Wasserqualität betreffen, „müssen die Grundwasserdaten verifiziert werden, da die finanziellen Mittel eingeschränkt sind und zielgerichtet eingesetzt werden müssen“, sagt die Amtsleiterin. Das Problem: Der Schultheis ist ein „grundwasserdominierter Baggersee“, der keinen natürlichen Zufluss besitzt. Die Wassererneuerungszeit wird dort mit 2,3 bis 2,7 Jahren angegeben. Heißt: In dieser Zeit wird die gesamte Wassermenge rechnerisch einmal ausgetauscht.

Nun steht die Winterbegehung mit allen Beteiligten an, um die Geländepflege vor Beginn der Badesaison zu besprechen. Die dauert vom 1. Mai bis 15. September. Untersuchung zu den Parametern Wassertemperatur, ph-Wert, Sichttiefe oder E.-coli-Bakterien, sind obligatorisch. Ob der See als Bademöglichkeit zugänglich bleibt, ist offen. „Ohne Eingriff in den Nährstoffkreislauf ist der See in einer unaufhaltbaren Abwärtsspirale“, urteilt Hollerbach schon 2017.