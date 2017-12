Siemens-Leute „im Kämpfermodus“

Offenbach - „Wir sind jetzt im Kämpfermodus – mit allem, was wir haben. “ Selbst eiskalte Windböen können gestern die Wut und Enttäuschung von Markus Marxkors und weiteren 400 Kollegen über das Siemens-Management nicht abkühlen. Ihr Protestzug richtet sich gegen die Entscheidung des Konzerns, in Offenbach rund 700 Arbeitsplätze abzubauen. Von Michael Eschenauer

„Monopoly, Monopoly / Wir sind nur die Randfiguren / In einem schlechten Spiel“ – der Song von Liedermacher Klaus Lage bildet eine den Kampfgeist fördernde Untermalung des Protestzuges, der die Siemens-Beschäftigten gestern Mittag vom Firmensitz nahe des Kaiserleikreisel bis in die Offenbacher Innenstadt führt. Betriebsratsvorsitzender Matthias Tiessen kündigt bereits weitere Aktionen an: „Wir benötigen einen langen Atem und haben diesen auch.“ Nach Einschätzungen von Teilnehmern beteiligen sich rund 60 Prozent der Mitarbeiter an der Kundgebung. Von vielen ist zu hören, man müsse bald wieder an den Arbeitsplatz zurück, weil die Auftragsbücher proppevoll seien und man heute noch einiges zu erledigen habe. Allmählich, so die Einschätzung, wichen auch bei etwas ruhigeren Kollegen anfänglicher Schock und Fassungslosigkeit der Empörung über die Kaltschnäuzigkeit des Managements.

„Bei mir herrscht völliges Unverständnis. Wir arbeiten unter Volllast und trotzdem wollen die den Standort schließen“, empört sich Dr. Jörg Ballat. Man habe den unrealistisch hohen Zielkorridor beim Gewinn verfehlt. „Hier geht Marge vor Mensch“, lautet sein Fazit.

Sein Kollege Bernhard Molitor ist wütend über die fehlende Solidarität der Kollegen in Erlangen, das von den Stellenstreichungen verschont geblieben sei. Warum trage man die Stellenkürzungen nicht gemeinsam? „Natürlich ist die Stimmung angespannt. Aber die Kollegen werden kämpferischer. Wir haben eine Chance“, weiß auch Siemens-Mitarbeiterin Margit Schmitt. „Die Mehrheit ist bereit zum Streik, sonst könnten wir ja gleich nach Hause gehen“, sagt Ballat, bevor er sich dem Konvoi mit Trommeln, Trillerpfeifen, Plakaten und einem riesigen Sack mit der Aufschrift „Dividenden“ anschließt.

Im Schneeregen kritisiert Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider (SPD) eine „kapitalistische Produktions- und Planungsweise par excellence“. Es sei unverständlich, warum dem Siemens-Management angesichts einer wachsenden Nachfrage nach Gasturbinen nichts Besseres einfalle, als Jobs zu streichen. Die gesamte Stadtpolitik stehe hinter den Siemens-Mitarbeitern.

Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Hessen Thüringen, fordert Hessens Politiker dazu auf, sich einzuschalten. „Wir brauchen den Primat der Politik über die Wirtschaft“. Wer Milliarden an Fördermitteln kassiere, dürfe sich Einmischung nicht mit dem Argument verbitten, Stellenabbau sei eine „interne Entscheidung“.

Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel nennt es eine „Riesensauerei“, dass Siemens mit Hilfe der Kompetenz seiner Beschäftigten Rekordgewinne einfahre und sie als Dank arbeitslos werden lasse. Die von den Spitzenmanagern beklagten „schmerzhaften Einschnitte“ seien „dummes Geschwätz“ angesichts der Tatsache, dass derartige Schnitte nie bei Managergehältern und Boni gemacht würden. Für diese Leute sei die Energiewende offensichtlich vom Himmel gefallen. Siemens, warnt Schäfer-Gümbel, sei der Vorreiter für weitere Firmen in der Metall-, Elektro- und Autozuliefererbranche. Man müsse über ein Gesetz nachdenken, „mit dem eine bessere Unternehmenskultur erzwungen wird“. Stadtkämmerer Peter Freier (CDU) – „ein Unternehmen muss Gewinn machen“ – verlangt vom Siemens-Management dennoch eine vorausschauende Strategie. „Das müssen wir in der Stadtpolitik jeden Tag tun.“ Er spricht von „Management-Versagen“. Für Offenbachs Infrastruktur sei der Wegfall der Kaufkraft der 700 Mitarbeiter und der Gewerbesteuer verheerend. Es sei von Konzernchef Joe Kaeser „fahrlässig, den exzellenten Standort des Rhein-Main-Gebietes aufzugeben – wo liegt eigentlich Erlangen?“