Hebamme: „Der schönste Beruf der Welt“

Von: Veronika Schade

An ihrem Arbeitsort: Seit fast 30 Jahren leitet Angela Rupp das Hebammen-Team des Sana-Klinikums. © Schade

Die Leitende Hebamme Angela Rupp berichtet über den Kreißsaal-Alltag am Sana-Klinikum.

Offenbach – Es gibt Berufe, die sind viel mehr als ein Job. Sie sind eine Berufung. Wer ihnen nachgeht, tut dies aus Hingabe, widmet ihnen viel Zeit und noch mehr Energie – und bekommt kaum eine entsprechende Bezahlung dafür. Ein solcher Beruf ist der der Hebamme. Eine Frau, die ihn in Offenbach wie kaum eine andere verkörpert, ist Angela Rupp. Seit fast 30 Jahren ist sie Leitende Hebamme am Sana-Klinikum, seit 44 Jahren im Beruf.

Hebamme Angela Rupp: Rund 5500 Kindern auf die Welt geholfen

Wie vielen Kindern sie schon auf die Welt geholfen hat, kann sie nicht genau beziffern. „An die 5500 sind es bestimmt.“ Pro Jahr assistiert sie bei etwa 120 Geburten. Als sich das Klinikum noch im Altbau befand, kamen dort zum Schluss rund 900 Kinder zur Welt, seit dem Neubau steigen die Zahlen und liegen nun bei rund 1500 Geburten im Jahr.

Sie leitet ein Team aus 18 Hebammen. Aufgeteilt sind sie auf 12,5 Vollzeitstellen, immer zu zweit im Drei-Schicht-Betrieb. Als Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe landen im Sana-Kreißsaal Frauen mit Krankheiten wie Diabetes, problematischen Befunden oder schwierigen Schwangerschaften. Angeschlossen ist eine Kinderklinik mit Perinatalzentrum Level I. „Das macht den Alltag abwechslungsreich, die Anforderungen an unser Personal aber noch höher“, weiß die 63-Jährige, die stolz auf ihre Kolleginnen ist. „Es ist ein zusammengewachsenes, homogenes Team, immer bereit, einzuspringen. Sie leisten großartige Arbeit unter teils schweren Bedingungen, sie wissen, der Laden muss laufen.“

Laut Stellenplan ist der Kreißsaal voll besetzt, doch der Personalschlüssel stammt noch aus den 80er-Jahren. Wie fast überall mangelt es an Fachkräften. Gerade an einer Level-I-Klinik sei es schwer, geeignete Leute zu finden. Erst vor Kurzem wurde der Beruf der Hebamme der EU-Norm angepasst und setzt nun ein entsprechendes Studium voraus. Auf dem Papier gebe es genug Berufsnachwuchs, in der Realität sei dies anders. „Gerade jüngere Bewerber grenzen ihre Arbeitszeiten klar ab, bevorzugen ihre Work-Life-Balance gegenüber dem Schichtdienst“, beobachtet die Kreißsaalchefin. Nicht mal die Hälfte der Absolventinnen gehe in eine Klinik.

Doch auch freiberufliche Hebammen hätten es nicht leichter, ächzten unter horrenden Versicherungssummen. Und dass sie ihre Freizeit nicht viel besser einteilen könnten, verstehe sich von selbst – wolle ein Baby auf die Welt, halte es sich nicht an Arbeitszeiten. Mehrere Sana-Hebammen kombinieren ihre Tätigkeit, arbeiten nebenher freiberuflich in der Nachsorge.

Hebamme Angela Rupp: „Geburtshilfe umfasst viel Handwerk, man muss anpacken können“

Unterstützt werden die Geburtshelferinnen im Kreißsaal von Anerkennungspraktikantinnen aus dem Iran und von Hebammenstudentinnen und -schülerinnen. Auch ein Arzt – mindestens ein Assistenzarzt – ist immer anwesend. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern muss in Deutschland eine Hebamme keinen Arzt bei der Entbindung dabei haben, ein Arzt darf jedoch kein Kind ohne Hebamme entbinden. „Geburtshilfe umfasst viel Handwerk, man muss anpacken können“, weiß Rupp. „Doch genauso wichtig sind Empathie, soziales Gespür und das Bauchgefühl.“

1989, noch vor der Wende, floh sie mit ihren beiden kleinen Söhnen aus der Heimat in der Nähe von Leipzig nach Offenbach, nahm im selben Jahr ihren Dienst am damaligen Stadtkrankenhaus auf. Seitdem sei die Arbeit deutlich umfassender geworden, berichtet sie, zu den Kernaufgaben komme immer mehr Dokumentation und Digitalisierung. Auch die Ansprüche seitens der Gebärenden selbst seien gewachsen.

Die Frauen sind im Durchschnitt beim ersten Kind deutlich älter, Mitte 30 ist üblich. „Manche kommen an mit genauen Vorstellungen, wie die Geburt abzulaufen hat“, schildert die Leitende Hebamme. Von Partnern kämen zuweilen Sätze wie: „Wir wollen keine Medikamente nehmen.“ Klar versuche man, realistischen Wünschen und Vorstellungen gerecht zu werden. „Wir entbinden in allen Positionen, die Frauen dürfen ihre Kleidung tragen, sie dürfen ihre Musik mitbringen, wir arbeiten mit Globuli oder auch mit Düften.“ Doch manchmal gehe es nicht ohne Medikamente, ohne PDA oder gar einen Notkaiserschnitt. „Eine Geburt lässt sich nicht planen. Sie passiert.“ Es falle diesen Frauen schwer, loszulassen, sich hinzugeben, sich leiten zu lassen. „Wenn es anders verlaufen ist als geplant, haben sie das Gefühl, versagt zu haben“, weiß Rupp. Ihnen zur Seite zu stehen, sie wieder aufzubauen, erfordert Fingerspitzengefühl.

Hebamme Angela Rupp: „Neuem Leben auf die Welt zu verhelfen, ist einfach etwas Wundervolles.“

Gespür und Einfühlungsvermögen ist in Offenbach auch in Bezug auf die multikulturelle Klientel gefordert. „Da kommunizieren wir manchmal mit Händen und Füßen, müssen uns den Frauen verständlich machen, auch wenn sie weder Deutsch noch Englisch sprechen.“ Auch hätten Frauen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen mitunter ihre eigene Herangehensweise – sei es in Bezug auf die Geburt selbst oder das Drumherum. Dann müssen die Hebammen schon mal dafür sorgen, dass nur eine Begleitperson dabei ist und nicht die ganze Familie. „Man muss da eine gewisse Balance finden“, so Rupp.

Das Schwierigste an ihrem Beruf aber sind für sie die Fehl- und Totgeburten. Zwar gehörten sie dazu, doch damit umzugehen, sei eine Herausforderung. „Bis heute nehme ich manche Ereignisse mit nach Hause. Manchmal stehe ich daneben und heule mit den Eltern mit. Professionell ist das eine absolute Gratwanderung.“

Trotzdem: Für sie ist Hebamme der schönste Beruf der Welt, den sie jederzeit wieder ergreifen würde. „Neuem Leben auf die Welt zu verhelfen, ist einfach etwas Wundervolles.“ In einem Jahr, im September 2024, tritt sie nach 45 Schichtdienstjahren ihre Rente an. Aber von hundert auf null, das kann sie sich nicht vorstellen. Stundenweise werde sie wohl noch arbeiten und auf jeden Falls weiterhin Geburtsvorbereitungskurse anbieten, was sie bereits seit Jahren nebenher macht – vier Kurse pro Jahr an jeweils acht Abenden. Die Nachfrage ist groß. Eins ist klar: Eine echte Hebamme kennt keinen Ruhestand...