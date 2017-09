Deutlich weniger Hartz IV-Bezieher

Offenbach - Die Stadt wächst, die Zahl der Hilfsbedürftigen geht dabei zurück. Das belegt der Sozialbericht für 2016. Eine „insgesamt positive Entwicklung der sozialen Situation in der Stadt bei einem immer noch hohen Problemdruck“ konstatiert der zuständige Dezernent Peter Freier.

Die Bevölkerung der Stadt war auch im Jahr 2016 wieder kräftig gewachsen, um 1,3 Prozent auf knapp 134.000 Einwohner zum Jahresende. Noch stärker ist die Zahl der Einwohner gestiegen, die in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis stehen, nämlich um fünf Prozent auf mehr als 50.000. Dagegen nahm die Zahl der Menschen, die von Leistungen des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehungsweise „Hartz IV“) abhängig waren, deutlich um 5,5 Prozent auf 18 700 Personen in 8432 Bedarfsgemeinschaften ab. Offenbach hat sich damit positiv vom Trend in Hessen abgesetzt, wo die Fallzahlen sichtbar gestiegen sind.

Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II ging um fünf Prozent auf 12485 zurück. 3647 davon sind zugleich erwerbstätig. Sie beziehen Leistungen, weil ihr Einkommen nicht für den Unterhalt für sie und ihre Familie ausreicht. Ursachen sind in den meisten Fällen niedrige Wochenarbeitszeiten, in vielen Fällen aber auch eine große Zahl von Familienmitgliedern. Nur etwa ein Fünftel der erwerbstätigen Leistungsbezieher arbeitet in Vollzeit.

Die SGB-II-Quote, also der Anteil der Leistungsbezieher an der Bevölkerung im Alter von 0 bis 64 Jahren, ist, wie der Bericht ausweist, um 1,2 Prozentpunkte auf nunmehr 16,7 Prozent zurückgegangen. Ein besonderes Augenmerk richtet der Bericht auf Kinder und Jugendliche, die in Hartz IV-Familien leben. In Offenbach gibt es überdurchschnittlich viele Bedarfsgemeinschaften mit Kindern. Rund 44 Prozent aller Bedarfsgemeinschaften sind es in Offenbach, in Hessen dagegen nur rund 38 Prozent. Rund 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in der Stadt beziehen SGB-II-Leistungen. Das ist die höchste Quote in Hessen und gehört auch bundesweit zu den höchsten Werten.

Erfreulich sei aber, so Freier, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Leistungsbezug im Jahr 2016 sehr deutlich um 6,2 Prozent zurückgegangen sei. Auch, was die Lage der Heranwachsenden betrifft, habe sich die Situation in der Stadt gegen den allgemeinen Trend verbessert. Die meisten Leistungsbezieher gibt es in der Innenstadt. Dort liegen die SGB-II-Quoten teilweise noch bei 20 Prozent, in den übrigen Stadtteilen sind sie deutlich niedriger. Allerdings zeigt der Bericht auch, dass sich die Situation in den Innenstadtbezirken in den vergangenen Jahren deutlich verbessert hat. Freier sieht darin auch einen Erfolg der Bemühungen um die Entwicklung der Innenstadt: „Die vielen neuen Wohnungen im Zentrum führen zu einer besseren sozialen Mischung der Bevölkerung. Es kommen Menschen nach Offenbach, die gut im Arbeitsmarkt integriert sind.“

Leicht steigend ist dagegen die Zahl der Bezieher von Leistungen des Sozialgesetzbuches XII. Das sind überwiegend Menschen, die Grundsicherung im Alter beziehen. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in diesem Bereich blieb mit 3330 konstant, die Zahl der Leistungsberechtigten stieg um knapp ein Prozent auf 3617. „Die aktuellen Entwicklungen im Sozialbereich sind positiv. Trotz wachsender Bevölkerung und anhaltend hoher Zuwanderung geht die Armut in der Stadt zurück“, so Freier. Allerdings sei der Problemdruck nach wie vor hoch. Freier: „Wir müssen uns noch auf einen langen Weg zu einer stabileren Sozialstruktur einstellen.“ (mad)