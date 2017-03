Frühlingshafte Tage und frostige Nächte

Offenbach - Teils frühlingshaft warme Tage, aber auch kalte Nächte mit örtlichem Bodenfrost stehen Hessen bevor.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte, können am Freitag und Samstag bei meist wenigen Wolken im Rhein-Main-Gebiet und an der Bergstraße bis zu 17 Grad erreicht werden. Am Sonntag wird es mit maximal 13 Grad wieder etwas kühler. Die kommenden Nächte werden allerdings kalt: Die Temperatur kann bis auf minus zwei Grad fallen. In manchen Gebieten muss mit Bodenfrost gerechnet werden. (dpa)

