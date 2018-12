Leute im Keller waren am Ertrinken

Offenbach - Vor genau 75 Jahren erschütterte eine grauenvolle Bombennacht Offenbach. 78 Menschen starben. An den Luftangriff vom 20. Dezember 1943 erinnert sich unser Leser Konrad L. Klauhsner, damals 15 Jahre alt.

Er teilt seine Erlebnisse, die sich tief eingebrannt haben. „Meine Familie wohnte an der Waldstraße 11. Beide Fotos machte ich am Folgetag vom zerstörten Dach des Hauses. Mein Vater war im Krieg, aus dem er nicht zurückkehren sollte. Bei Luftalarm brachte ich meine Mutter mit meiner Schwester in den Luftschutzbunker Groß-Hasenbach-Straße/Ecke Bismarckstraße. Viele Frauen mit Kindern und ältere Leute flüchteten bei Alarm eng zusammengedrängt in die Bunker. Ich ging immer zurück in den Luftschutzkeller unseres Hauses, wenn ich nicht zur Nachtfeuerwache im Lehrbetrieb oder als Melder im Schnellkommando beim 1. Polizeirevier am Wilhelmsplatz eingeteilt war. Für diesen Wachdienst gab es immerhin 500 Gramm-Brot- und 100-Gramm-Fleischmarke.

+ Hier der Blick auf den Beginn der Geleitsstraße. Zerstörung, so weit das Auge reicht. © p Wenn im Lehrbetrieb alles in Ordnung war, rannte ich immer nach Entwarnung von der Friedensstraße nach Hause. Auch bei diesem schweren Angriff am 20. Dezember rannte ich die Waldstraße runter um mein Leben. Links und rechts stürzten die Fassaden auf die Straße, inmitten ein großer Bombentrichter, mit Wasser gefüllt. Zu Hause war die Wohnung zerstört. In der Nähe waren Menschen verschüttet, dort musste freigeschaufelt werden, um an die Kelleröffnungen heranzukommen. Der Keller war voll Wasser gelaufen, und die Leute waren am Ertrinken. Ich half mit, die Leute herauszuziehen, und rettete ein kleines Mädchen mit Schaum vorm Mund. Nach Wiederbelebungsversuchen, die ich bei der DLRG gelernt hatte, kam das Kind zu Bewusstsein.

Da die Wohnung zerstört war, wurden wir in ein Haus an der Blücherstraße evakuiert. Einmal fiel eine Luftmine Ecke Blücherstraße/Feldstraße. Das Licht ging aus, das Häuschen schwankte und die Stützbalken mit. Ich lag auf dem Boden und schrie nach meiner Mutter, die Gott sei Dank im Bunker war. Plötzlich wurde es hell im Keller, eine Stabbrandbombe steckte vorm Fenster und brannte ab. Als ich nach Entwarnung den Keller verließ, brannte im Garten eine Phosphorbombe.

So verbrachten wir die Kriegsnächte in Angst und Schrecken. Einmal tönten die Sirenen nicht. Wir hörten die Flugzeuge brummen, die tief flogen. Wir stürzten im Nachthemd in den Keller. Das war die Nacht, in der Hanau dem Erdboden gleich gemacht wurde. Für Offenbachs Bevölkerung war es ein segensreicher Umstand, dass es viele Luftschutzbunker gab, sonst wären die Zahl an Opfern weit größer gewesen.

Auf der Südseite von Offenbach waren Flak und Scheinwerfer postiert, sodass es oft Granatsplitter in Fingergröße regnete, wenn die Flugzeuge beschossen wurden. Ein Flugzeug wurde abgeschossen. Ich sah die Leiche eines englischen Piloten am Friedrichsring auf der Straße liegen. Der Anblick war grausam.“