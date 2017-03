Dialog über Elektro-Poller am Wilhelmsplatz 

In Offenbach ist als Option umstritten, was in europäischen Städten seit Jahren genutzt wird, um temporäre Fußgängerzonen herzustellen – links um südfranzösischen Arles, rechts im niederländischen Nijmegen.

Offenbach - Wie der rege Autoverkehr am Wilhelmsplatz zu drosseln wäre, bleibt politisches Thema. Während die CDU versenkbare Poller kategorisch ablehnt, solange nicht ein „schlüssiges Verkehrsführungskonzept“ diese rechtfertigt, hält die SPD weiterhin eine solche Lösung für eine geeignete Option. Von Thomas Kirstein

Rund um den Platz, auf dem dienstags, freitags und samstags der Wochenmarkt stattfindet, hat sich dies und jenseits der Fahrbahnen Freiluftbewirtung etabliert, die von Verkehrsberuhigung profitieren könnte. Der sozialdemokratische Oberbürgermeister Horst Schneider hatte die Idee jüngst erneut vorgetragen, als er für Herbst die Sanierung der erst vor sechs Jahren, aber auch aufgrund von Baupfusch arg mitgenommenen Verkehrsverbindungen ankündigte. In einem für die nächste Stadtverordnetenversammlung eingereichten Antrag fordern die oppositionellen Genossen den Magistrat auf, einen Runden Tisch mit allen Betroffenen zeitnah einzuberufen. Dieser soll die unterschiedlichen Interessengruppen rund um den Platz ins Gespräch bringen und ausloten, inwieweit sie Poller befürworten oder ablehnen.

Lesen Sie dazu auch: Straßen am Wilhelmsplatz künftig mit Pollern geschützt? Der Stadtverordnete Martin Wilhelm begründet den Antrag: Ob Gastronomen, Einzelhändler, Marktbeschicker oder Anwohner, jede Gruppe habe ihre spezifischen Interessen und nutze den Wilhelmsplatz auf andere Art und Weise. Der Sozialdemokrat betont, dass die Installierung von solchen Sperren für keine der Interessengruppen nachteilig sein dürfe. Was die SPD anführt, können Besucher des Wilhelmsplatzes nur bestätigen: Momentan halten sich viele Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit. Dadurch werden Radfahrer und Fußgänger, aber auch Bedienungen der Lokale mit Außengastronomie gefährdet. Und gerade an Markttagen wird der starke Verkehr um den Platz als äußerst störend empfunden.

Die vorgeschlagenen elektrischen Poller, die bereits in vielen Städten Europas ihren Zweck erfüllen, sind eine Möglichkeit, die Nutzung der Straßen nach Berechtigung zu steuern. Über ein Chip- oder Magnetkarten-System können sie rauf- und runtergefahren werden. Das würde den Anwohnern oder Geschäftsleuten den Zugang zu den seitlichen Straßen erlauben. Unterbunden wäre aber, am Platz entlang zu fahren, um einen Parkplatz zu suchen, um abzukürzen, um sich die Zeit zu vertreiben, während der Partner auf dem Markt einkauft, oder um sich einfach nur mit seinem tollen Auto zu zeigen.

SPD-Mann Wilhelm gibt zu bedenken: „Ein Eingriff an einer solchen Stelle ist immer ein Balanceakt und muss wohlüberlegt sein“. Eine Pollerlösung müsse sich zudem nahtlos in die neue Verkehrsführung am Marktplatz einfügen. Aber diese Überlegungen wären sowieso erst der zweite Schritt, argumentiert er: „An erster Stelle steht zunächst der Dialog.“

Einen solchen über versenkbare Poller zu führen, lehnt die CDU ab. „Eine Sperrung gehört für uns nicht zu den Varianten, die mit allen Beteiligten wie Gastronomie, Hausbesitzern, Marktbeschickern, Einzelhandel und der Koalition vorab zu diskutieren sind“, hat der Fraktionsvorsitzende Roland Walter per Pressemitteilung beschieden. Es müsse über andere geeignete Maßnahmen zu Verkehrsberuhigung nachgedacht werden. Koalitionspartnerin FDP etwa zieht sogenannte Kölner Teller vor, Schwellen, die Autos zwar nicht von den Gastrogarnituren fernhalten, sie aber zumindest bremsen sollen.