„Ohne Hunde und Pferde“: Die Ärzte gehen auf Tour – Tickets für Konzert in Offenbach ab Montag

Von: Christoph Sahler

Die Berliner Punkband Die Ärzte kündigen ihre Tour an und spielen am 1. September in Offenbach. Karten gibt es ab Montag, 21. August.

Offenbach – Für Überraschungen waren Die Ärzte schon immer zu haben. Am Sonntag kündigte das Punkrock-Trio um Farin Urlaub nun an, dass die selbstproklamierte „beste Band der Welt“ wieder auf Tour geht – und es damit auch sofort losgeht. 24 Konzerte wird es auf der „Herbst des Lebens“-Tour geben. Nach zwei Auftritten in Wien noch im August, werden Die Ärzte dann in Offenbach das erste Mal auch auf deutschem Boden zu sehen sein.

Die Ärzte auf Tour: Termin für Offenbach steht – Vorverkauf für Tickets in der Stadthalle startet

Das Konzert in Offenbach findet am Freitag, 1. September, in der Stadthalle statt. Der Vorverkauf der Tickets beginnt am Montag, 21. August, um 17 Uhr ausschließlich über die Hompage der Band – bademeister.de.

Die Ärzte gehen auf Tour und kommen für ein Konzert nach Offenbach. © Jörg Steinmetz/dpa

Die „Herbst des Lebens“-Tour, die mit einem für die Band typischen rätselhaften Untertitel „Diesmal ohne Hunde & Pferde“ versehen ist zieht es nach den Konzerten in Wien und Offenbach weiter nach Potsdam, Bremen, Münster, Köln, Zürich, Bielefeld, Hamburg, Saarbrücken, Leipzig sowie Oberhausen.

Die Ärzte auf „Herbst des Lebens“-Tour in Offenbach – Kartenvorverkauf und Termin

Die Ärzte mussten aufgrund der Pandemie eine ausverkaufte Tournee zuerst verschieben und dann komplett absagen. Im vergangenen Jahr spielten Die Ärzte jedoch zwei Tourneen. Sie tourten durch mehrere Clubs in Berlin, um die lokale Szene zu unterstützen. Zusätzlich gab es eine große Stadion-Tour und in diesem Jahr einige Festivals. (csa/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Christoph Sahler sorgfältig geprüft.

