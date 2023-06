Neuer Marktplatz in Offenbach ist schon ein Fleckenteppich

Von: Christian Reinartz

Übersät mit Flecken: Die neuen Gehwegsteine am Marktplatz sehen stellenweise schon nach kurzer Zeit aus wie jahrzehntealtes Pflaster. © Reinartz

Die Bauarbeiten zur Erneuerung des Marktplatzes sind noch nicht einmal abgeschlossen. Dennoch sehen die dort verlegten Gehwegplatten schon so aus, als wenn sie schon Jahrzehnte den Schmutz der Großstadt aushalten mussten.

Offenbach – Fast kein Quadratmeter der in hellen Beigetönen gepflasterten Fläche ist mittlerweile fleckenfrei. Stellenweise sind die Verschmutzungen so stark, dass vor lauter Flecken gar kein unbefleckter Stein mehr zu erkennen ist. Besonders schlimm ist es im Bereich um die neuen Sitzbänke der Bushaltestelle Marktplatz unterm stählernen Blätterdach.

Vor allem Flüssigkeiten scheinen den Steinen zuzusetzen. So ist an mehreren Stellen deutlich zu erkennen, dass dort zuvor vermutlich ein Getränk verschüttet wurde. Das Problem: Die Flecken trocken nicht weg oder werden vom Regen einfach weggewaschen. Die rauen Gehwegplatten scheinen Flüssigkeiten wie ein Schwamm aufzusaugen – und damit eben auch braunen Kaffee, farbige Limonaden, Ketchup, Mayo oder auch heruntergetropfte Dönersoße von einem der vielen Imbisse in der Innenstadt.

Passanten ärgern sich über die Verschmutzungen

Bei den Offenbachern sorgt der auffällig schlechte Zustand des nagelneuen Marktplatzes unterdessen für Verdruss. „Das sieht hier jetzt schon genauso versifft aus, wie die Platten, die hier früher gelegen haben“, sagt ein Passant. Er nutze täglich den Bus und komme deshalb mindestens zweimal pro Tag am Marktplatz vorbei. „Hier kann man zusehen, wie die Flecken mehr werden.“ Eine junge Frau mischt sich in das Gespräch ein, schimpft: „Den Leuten ist doch mittlerweile alles egal. Da wird rumgesaut ohne Rücksicht auf Verluste.“ Es sei nicht verwunderlich, dass es schon nach kurzer Zeit so übel aussehe, wenn die Menschen keinen Respekt vor dem öffentlichen Raum hätten. „Ich habe sogar schon gesehen, wie jemand frühmorgens einen Teil seines Kaffees in einen Thermobecher umgefüllt und den Rest einfach absichtlich auf den Boden gekippt hat.“

Bei der Stadt ist man sich des Problems bewusst. „Flecken und Verschmutzen fallen auf hellem Boden leider schneller auf als auf dunklem“, sagt Stadtsprecher Fabian El Cheikh. Das könne man sehr gut in der Fußgängerzone beobachten. „Auch dort wurden seinerzeit neben dem überwiegenden dunkleren grauen Material bereichsweise helle Steine verbaut. Die Verschmutzungen sind dort ähnlich wie am Marktplatz und die Flecken sieht man auf diesen hellen Steinen ebenfalls deutlicher als auf dem dunklen Material drumherum.“ Beim Marktplatz falle das jetzt besonders auf, weil eine große Fläche neu gepflastert worden sei und bei Neuanlagen immer aufmerksamer hingeschaut werde, als bei lange bestehenden Flächen.

Gehwegplatten sind gutachterlich geprüft und von guter Qualität

Dass das Material das Problem sein könnte, schließt El Cheikh aus. Die Qualität und Güte des Materials sei sehr gut und sei aus mehreren Varianten unter Beteiligung der Stadtverordneten ausgewählt worden. Es unterscheide sich in dieser Hinsicht nicht von anderen Materialien und sei für die Nutzung auf stark frequentierten öffentlichen Flächen gedacht. „Die Platten sind durch eine spezielle Quarzverschleißschicht besonders robust“, so der Stadtsprecher. Die Qualität der Platten sei hinsichtlich der Festigkeit des Betons, der Stärke der sichtbaren Oberfläche und der Eigenschaft, Flüssigkeiten abzuweisen gutachterlich bestätigt.

Dennoch räumt El Cheikh ein: „Müll und Verschmutzungen sind in der Tat ein großes Ärgernis – in der Innenstadt ebenso wie in Parkanlagen oder anderswo.“ Bei der hohen Passantenfrequenz blieben diese aber „leider nicht aus, vieles hängt aber auch vom Verhalten der Leute ab.“ Nun sollen dem Sprecher zufolge ab nächster Woche erst mal weitere Papierkörbe angebracht werden und „hoffentlich auch von den Passanten genutzt werden.“