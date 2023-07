Die City wird zur großen Bühne

Von: Barbara Scholze

Akrobatischer Feuerwehrlehrgang im Schatten des Rathauses: Das Duo „FeuerWer?“ sorgt für Aufsehen. © scho

Internationales Straßentheaterfest lockt viele Besucher in die Offenbacher Innenstadt.

Offenbach – Wenn die Gaukler in die Stadt kommen, strömen die Offenbacher und ihre Gäste herbei. Auch das dritte Internationale Straßentheaterfest in der Innenstadt lockte zahlreiche Besucher an und verwandelte das Quartier rund um Stadthof, Aliceplatz und die Frankfurter Straße in eine große Bühne. Dabei zeigten die Künstler während der Aktion, die in das Projekt „Theater der Welt“ eingebunden war, rund 20 völlig verschiedene Produktionen.

Neben der Bühne am Stadthof, vor der sich während des Tages zahllose Besucher einfanden, hatten die Organisatoren mehrere feste Plätze für die regelmäßigen Darbietungen zurechtgemacht. Dazu gesellten sich die sogenannten Walk-Acts, umherziehende Artisten oder Schauspieler, die immer wieder für einen regelrechten Zuschauerauflauf sorgten. So etwa zog die „Marching Band“ mit dem Namen „Albers Ahoi“ vor der Wetter- und Klimawerkstatt mitten auf der Frankfurter Straße mehrfach begeisterte Zuhörer an. Die „Männer in Matrosenhosen“ präsentierten mit viel guter Laune maritime Lieder, manchen Gassenhauer und Chansons auf ihre ganz eigene Weise. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute beim Einkaufen so viel Spaß habe“, sagte Passantin Wiebke Petri.

Den Auftakt auf der Bühne vor dem Rathaus machte anschließend an die Eröffnungsrede von Oberbürgermeister Felix Schwenke die Offenbacher Dragqueen „Electra Pain“ mit einer Gesangs- und Tanzshow. Bekleidet mit kurzem Röckchen, schwarzer Lederjacke, High Heels und rosa Perücke, brachte sie mit ihren Hits sogleich Stimmung auf die Straße, da taten auch ein paar Regentropfen keinen Abbruch. Als einer der Höhepunkte der Show durfte am Ende natürlich das Lied „This is me“ aus „The Greatest Showman“ nicht fehlen.

Ebenso viel Neugierde bei den Vorbeischlendernden erregte gleich um die Ecke, nahe der evangelischen Kirche, ein bereits älteres Feuerwehrfahrzeug, um das sich vor allem die Kinder scharrten. Dort tobte sich das Duo „FeuerWer?“ mit einem akrobatischen Feuerwehrlehrgang aus. Dabei wurden das Auto zum Podium, der Feuerwehrschlauch zum Drahtseil und die Drehleiter zum Trapez.

Als wahre Publikumsmagneten erwiesen sich im Besonderen die Auftritte des Duos „Siegfried und Joy“ auf der Bühne vor dem Rathaus. Unter dem Titel „Las Vegas in Offenbach“ spulten Siegfried d’Amour und Joy Leslie, wie die beiden Magier nach eigenen Angaben mit bürgerlichem Namen heißen, ein Feuerwerk in einer Mischung aus Zauberkunst, Slapstick und Comedy ab. Ohne Zuschauerbeteiligung ging da nichts. Geduldig setzten die jeweils Aufgerufenen aber ihre eigenen Akzente. Das gelang auch Christian aus dem Publikum, der in der großen Illusions-Show um seine Brille bangen musste, sie aber schließlich unversehrt im Siegfried-und-Joy-Discobeutel wiederfand.

Offenbach-Post als Requisite: Das Kinderensemble des Theaterclubs Elmar zeigt, was Jugendtheater drauf hat. © Scholze, Barbara

„Wir machen das alles nicht nur, weil wir Kultur gut finden“, hatte Oberbürgermeister Felix Schwenke in seiner Rede mitgeteilt. Vielmehr erinnerte er daran, dass gerade die Innenstädte im Umbruch seien und viele Läden „ersatzlos kaputt“ gingen. So sei es schon länger nicht mehr unbedingt Trend, zum Einkaufen in die Innenstadt zu kommen. „Wir werden also Stück für Stück eine andere Nutzung herbeiführen und dabei auch Veranstaltungen mit Niveau und Anspruch organisieren“, kündigte er an.

Für das Straßentheaterfest seien entsprechend nicht nur Gruppen von weither zu Gast, „wir präsentieren auch das Beste, was wir selbst zu bieten haben“, betonte Schwenke.

So etwa das Kinderensemble des Theaterclubs Elmar, das im KOMM-Center zeigte, was Jugendtheater drauf hat. Da wurde ein Schaufenster zur S-Bahnstation, die jungen Schauspieler wandelten sich in Jogger, Senioren oder gar Hunde. Beeindruckend war dabei auch die Requisite. Einzig das Papier der Offenbach-Post diente zur Verdeutlichung, gestaltet als Hut, Leine oder Handy.

Zwischen all den Acts und Vorführungen herrschte ebenso stets Betrieb am Mobil der Jugendkunstschule und beim Workshop des Jongleurs Tim Dutzki. Außergewöhnlich war auch das Konzert mit dem „Digitalen Baum“ im Digital Retro Park, der Lebensdaten als Musik wiedergibt.