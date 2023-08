Die Krux mit dem Unterhalt

Von: Julius Fastnacht

Das Offenbacher Jugendamt erhält lediglich ein Zehntel der Vorschüsse zurück.

Offenbach – Manchmal verstecken sich die Geschichten zwischen den Zeilen. Vergangene Woche prangte in unserer Zeitung, gleich neben den Todesanzeigen, eine amtliche Bekanntmachung der Stadt. „Öffentliche Zustellung an Helena H.“, stand da; ein Bescheid des Jugendamts, in dem die Behörde Unterhaltsvorschussleistungen für H.s zwölfjährigen Sohn zurückfordert. Neben der Annonce hängt das Schreiben auch am schwarzen Brett im Rathaus an der Berliner Straße aus.

Hängt der Zettel am Rathausbrett, gilt er als rechtswirksam

Geld, das die Verwaltung für alle sichtbar von einer Schuldnerin zurückverlangt? Was hat es mit dem Vorgang auf sich? Eine Begriffsklärung: Der Unterhaltsvorschuss ist eine Finanzierung, mit der das Jugendamt in Vorleistung geht. Und somit einen unterhaltspflichtigen Elternteil ersetzt, der für den Nachwuchs kein Geld bezahlt. Ob aus Unwillen oder weil das Konto leer ist – völlig egal.

„Mit der öffentlichen Zustellung versuchen wir, dem Kind das Geld zurückzuholen, auf das es einen Anspruch hat“, sagt Bernd Hormuth, stellvertretender Leiter des Offenbacher Jugendamts. Die Bekanntmachung sei vor allem aufgrund ihrer Form wichtig. Sie wird nämlich dann lanciert, wenn alle anderen Kontaktversuche gescheitert sind oder Betroffene etwa keinen Wohnsitz gemeldet haben. Hängt der Zettel am Rathausbrett, gilt er als rechtswirksam – und setzt Zahlfristen in Gang. „Tun wir das nicht, verjährt der Regressanspruch nach drei Jahren“, sagt Hormuth.

Der Blick auf die Zahlen zeigt: Die Summen, mit denen das Jugendamt jährlich in Vorleistung geht, sind hoch. 2021 bezahlte die Behörde etwa fünf Millionen Euro als Ersatz für 958 Offenbacher Elternteile, die keinen Unterhalt leisteten – ein Rekordwert. Allerdings: Nur elf Prozent davon, etwa 550 000 Euro, konnte die Behörde wieder zurückgewinnen. Damit liegt die Kommune fast schon traditionell deutlich unter dem Bundesschnitt von 18 Prozent für das Jahr 2021 (dazu Grafik).

Bernd Hormuth liefert eine mögliche Erklärung: „Offenbach ist eine der ärmsten Städte Deutschlands.“ 2019 reihte sich das durchschnittliche Haushaltseinkommen in Offenbach laut Daten der Hans-Böckler-Stiftung gleich zwischen dem Landkreis Uckermark in Brandenburg und dem Thüringer Kyffhäuserkreis ein – in die Top 10 der Regionen des Landes, deren Bewohner am wenigsten verdienen.

Stadt muss etwa 1,3 Millionen Euro selbst zahlen

In der Praxis könnten viele Leute die Vorfinanzierung gar nicht erstatten, selbst wenn sie es wollten, meint Hormuth. „Menschen, die wir am Ende doch erreichen, haben oft Einkommen, die die Pfändungsgrenze unterschreiten. Rechtlich gesehen dürfen wir nicht auf ihr Geld zugreifen, die Möglichkeiten fehlen.“ Insofern dürfte die Rückgriffsquote in Offenbach vor allem eins sein: Spiegel der städtischen Einkommensstruktur, die eben unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt.

Und doch stellt sich eine Frage: Wer bleibt eigentlich auf den 4,5 Millionen Euro sitzen, die das Jugendamt 2021 nicht zurückerhalten hat? Zumindest da gibt es eine klare Regelung: 40 Prozent des ausgebliebenen Rückgriffs zahlt der Bund, 30 das Land Hessen – weitere 30 bleiben für die Stadt. 1,3 Millionen Euro, in etwa.