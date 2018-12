Fahrverbote sind der IHK Offenbach ein Dorn im Auge

Offenbach - Die IHK Offenbach setzt für Verkehrsprojekte in der Region ein. Mögliche Fahrverbote sind ihr deshalb ein Dorn im Auge. Von Marc Kuhn

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Offenbach kämpft für die Verkehrsinfrastruktur im Rhein-Main-Gebiet und gegen Fahrverbote als Folge des Dieselskandals. „Die Region Offenbach lebt von einer funktionierenden Mobilität von Pendlern und Gütern“, sagte ihre Präsidentin Kirsten Schoder-Steinmüller gestern in Offenbach. Für die Region sei es wichtig, dass der Verkehr rollt. Deshalb formulierte die Kammer Wünsche an die künftige Landesregierung in Hessen. „Die Planungskapazitäten müssen beim Land deutlich aufgestockt werden, um mit dem Ausbau des Offenbacher Kreuzes und der Autobahn A3 zwischen Offenbach und Hanau endlich zu beginnen“, erklärte Schoder-Steinmüller. Sie würden bei der Verkehrsbehörde Hessen Mobil fehlen.

Gleichzeitig forderte die IHK, dass Schienenprojekte realisiert werden, um die Mobilität in der Region sicherzustellen. Schoder-Steinmüller sprach sich für die Regionaltangente West und die Südtangente aus. Die Regionaltangente West müsse über Langen geführt werden. Die IHK-Präsidentin sprach von einem Brückenschluss. Mit dem Kreis und der Stadt solle darüber hinaus eine Allianz für die Südtangente geschmiedet werden. Sie soll von Aschaffenburg über Hanau und den Süden Frankfurts zum Flughafen führen. „Wir wollen nicht, dass Offenbach abgehängt wird“, fügte IHK-Hauptgeschäftsführer Markus Weinbrenner hinzu. „Gleichzeitig muss das bestehende ÖPNV-System optimiert werden, wie zum Beispiel die Dreieichbahn“, sagte Schoder-Steinmüller.

Sie ergänzte: „Vor dem Hingrund drohender Fahrverbote brauchen Unternehmen und Pendler außerdem schnell Sicherheit und eine klare Perspektive, wie sie zukünftig in der Region unterwegs sein können.“ Schoder-Steinmüller: „Wir erwarten in der nächsten Woche eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes in Kassel, die hoffentlich klärt, wie es mit möglichen Fahrverboten in Frankfurt weitergeht.“ Viele Firmen seien stark verunsichert, berichtete Weinbrenner. Es sei für sie völlig unklar, welche Auswirkungen die Diskussionen in den verschiedenen Städten in der Region haben würden. „Viele Unternehmen wissen derzeit nicht, wie sie sich bezüglich ihres Fuhrparks, ihrer Firmenwagen und den Mitarbeitern mit Diesel-Pkw, die zur Arbeit pendeln, verhalten sollen“, sagte Weinbrenner. So gehe es Firmen und Pendlern in der Region.

Zu viel Diesel-Abgase - EU-Kommission verklagt Deutschland Zur Fotostrecke

Aus Stadt und Kreis Offenbach würden täglich fast 55.360 Menschen nach Frankfurt pendeln. Umgekehrt fahren mehr als 15.160 Personen aus Frankfurt pro Tag in die Region Offenbach. Viele davon führen mit dem Auto, erklärte Weinbrenner. In Offenbach fielen 35 Prozent der Fahrzeuge unter ein Fahrverbot.

Um Fahrverbote in Offenbach zu vermeiden, bedürfe es weiterer Schritte, erklärte Schoder-Steinüller. Denkver-bote dürfe es dabei nicht geben. Deshalb brachte Weinbrenner Seilbahnen in die Frankfurter Innenstadt und Wassertaxis wieder ins Gespräch. „Das sind innovative Ideen.“

Das Thema Mobilität bewegt, berichtete die IHK-Präsidentin unter Verweis auf eine Umfrage. Die Anbindung an Flughafen und Fernstraßen blieben Standortfaktoren, die die höchsten Werte von insgesamt 30 erzielten. Auch die Verbindung zum ÖPNV und die S-Bahn sei für Unternehmen wichtig.

Zudem wirbt die Kammer für ihre Wahlen zur Vollversammlung, die vom 17. Januar bis 19. Februar 2019 stattfindet. 57 Mitglieder werden bestimmt. „Diese vertreten in den folgenden fünf Jahren die Interesse aller Branchen im IHK-Bezirk“, sagte Schoder-Steinmüller.

90 Vertreter der Firmen treten an. 36 kandidieren zum ersten Mal. „Das ist ein gutes Zeichen für eine lebendige Wirtschaftsdemokratie,“ erklärte die IHK-Präsidentin. 27 Kandidaten stammen aus der Stadt Offenbach. Die 13 Kommunen im Kreis sind mit mindestens je einem Kandidaten vertreten.

„Es sind einige Wahlberechtigte weniger geworden“, sagte Schoder-Steinmüller. Schließlich sei die Zahl der IHK-Betriebe zurückgegangen. Aktuell würden mehr als 37.170 registriert. Zum Jahresbeginn seien es fast 38 880 gewesen. Die Entwicklung hänge mit einer Bereinigung des Datenmaterials zusammen, berichtete Schoder-Steinmüller.