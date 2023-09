Landtagswahl: Oliver Stirböck (FDP) will die Digitalisierung verbessern

Von: Frank Sommer

Das Hafenviertel: Für Oliver Stirböck das Zeichen für den Wandel der Stadt in den vergangenen Jahren. © Sommer

Oliver Stirböck will nach der Landtagswahl die FDP in der Regierung haben.

Offenbach – Liberale Positionen zu vertreten, ist aktuell schwierig: Manche Gruppierungen rufen nach einem Staat, der in sämtliche Bereiche des Lebens seiner Bürger Einsicht hat, wie erst kürzlich bei der Heizgesetz-Debatte zu erleben. „FDP-Mitglied zu sein, war noch nie so leicht wie etwa Bayern-München-Fan zu sein“, sagt Oliver Stirböck und lacht. „Man muss schon einiges aushalten. Als Liberale ist es aber unser Auftrag, zu hinterfragen, wenn sich der Staat zu viel anmaßt“, betont er.

Der 55-Jährige ist seit der Wahl 2019 Landtagsabgeordneter und stellt sich erneut zur Wahl. Zwar in Frankfurt geboren, ist Stirböck tief in Offenbach verwurzelt: So hat er lange Jahre in Bieber gewohnt und ist, wie er bekennt, ein großer Fan der Bieberer Fastnacht. „Aber nur als Besucher“, schränkt er ein, auf die Bühne und in die Bütt zieht es ihn nicht: „Man muss seine Grenzen kennen.“ Gern zieht es den studierten Diplom-Kaufmann in verschiedene, vorzugsweise italienische Gaststätten der Stadt.

Für Politik habe er sich früh interessiert, schon als Schüler schaute er die „Elefantenrunde“ nach Bundes- oder Landtagswahlen im Fernsehen, seit 1986 ist er Mitglied der Freien Demokraten. Von 1993 bis 1997 war er und ist nun seit 2001 Mitglied des Stadtparlaments: In drei Koalitionen hat er mitgearbeitet, zwei Ampel-Koalitionen und dem Tansania-Bündnis. „Man lernt dabei, mit unterschiedlichen Partnern umzugehen“, sagt Stirböck.

Keinen Zweifel lässt er daran, dass er sich eine Regierungsbeteiligung für die Liberalen nach der Wahl erhofft. Dann könnte ihm die Verhandlungserfahrung aus den drei lokalen Koalitionen zugutekommen, um ein Hessen-Bündnis zu schmieden. Dass es die meisten Schnittmengen mit der CDU gebe, sei kein Geheimnis. „Die Union regiert seit 1999, sie wirkt ermattet – ein Schub durch die FDP würde ihr guttun“, sagt er. Andere Koalitionen seien freilich möglich. „Die staatstragenden Parteien müssen stets miteinander koalitionsfähig sein.“ Eine Zusammenarbeit mit Linken oder AfD sei für die Liberalen aber keine Option.

Als Sprecher seiner Partei für Digitales liegt ihm naturgemäß die Digitalisierung besonders am Herzen, wenn es um Regierungsarbeit geht. „Da wurde vor fünf Jahren vom Land eine große Chance vertan.“ Zwar verfüge Hessen über eine Digitalministerin, doch sei diese ohne Einfluss oder Gestaltungsmöglichkeit. „In Wiesbaden geschieht leider zu wenig in der Sache.“ Gerade die Verwaltung könne durch die Digitalisierung entlastet werden, dies müsse, auch um Fachkräfte zu gewinnen, als Chance betrachtet werden.

Auch an den Schulen sieht Stirböck viel Luft nach oben, was die Digitalisierung anbelangt: Die Lehrer müssten von der IT-Facharbeit, dass sie quasi als Techniker an den Schulen tätig sind, entlastet werden, außerdem brauche es Fortbildung, um die digitalen Möglichkeiten im Unterricht einsetzen zu können.

Es ist nicht nur der Blick auf die Offenbacher Innenstadt, der ihn mehr Engagement des Landes wünschen lässt – die Zentren der Städte in ganz Hessen stünden vor großen Herausforderungen. Für Offenbach, daraus macht er keinen Hehl, wünscht er sich eine Vorkaufssatzung für Gebäude. „Aber die Städte brauchen auch Geld, um dann überhaupt Gebäude kaufen zu können. Bisher gab es das vom Land nur in homöopathischen Dosen.“ Er würde sich schutzschirmkonforme Kredite vorstellen, für deren Tilgung in den ersten Jahren verzichtet wird, um die Städte wieder handlungsfähig zu machen. „Die Städte müssen finanziell besser ausgestattet werden und die Kommunen selbst wissen auch am besten, wofür sie dieses Geld einsetzen.“

Für Offenbachs Entwicklung sieht Stirböck gerade das Hafengebiet als exemplarisch an: Der Wandel, den Offenbach seit einigen Jahren vollzieht, werde hier besonders deutlich. „Was wir hier erreicht haben, bringt uns viel Respekt von anderen Kommunen ein.“

Weiterhin brauche Offenbach neue Mitbürger, die Steuern zahlen. Mit alter Bausubstanz aber könne man keine Menschen ansiedeln, daher seien Baugebiete, wie im Offenbacher Masterplan ausgewiesen, wichtig. Er stehe daher hinter Waldhof-West, welches das letzte große Baugebiet der Stadt ist. „Ich finde, wer Baugebiete entwickelt, muss auch vom Kommunalen Finanzausgleich bessergestellt werden.“

