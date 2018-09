Koalition lobt ihre Digitalpläne

Offenbach - Einen Einblick in ihre Arbeit gewährt die Tansania-Koalition: Sie arbeite mit Priorität an der Zukunftsfähigkeit der Schulen, so die CDU.

Basierend auf einer „aktualisierten und finanzplanerisch realistischen Agenda“ würden stetig die Lernstätten saniert und baulich, technisch sowie fachlich auf den neuesten Stand gebracht. Die Initiative werde über die Gebäudeertüchtigung hinaus erweitert durch Investitionen in die digitale Infrastruktur. Schulen werden Zug um Zug an ein Glasfasernetzwerk angeschlossen, das die Bandbreite der Internetleitungen deutlich erhöht. „Diese Maßnahme war überfällig“, so CDU-Fraktionschef Roland Walter.

Als „wichtigen Schritt“ auf dem Weg zu einer modernen Schulausstattung, bezeichnet der FDP-Stadtverordnete Dr. Henning Stumpp den Magistratsbeschluss, alle Schulen auf Gigabyte-Niveau zu bringen. Die Stadt komme damit ihrer Aufgabe als Schulträger besser nach als viele andere Kommunen. „Eine moderne Schulausstattung ist wichtig, noch wichtiger ist aber das, was man daraus macht“, so Stumpp. Deshalb komme es entscheidend auf die pädagogischen Konzepte in den Schulen an. In diesem Zusammenhang begrüßt der Bildungsexperte, dass die Stadt auch Unterstützung bei der pädagogischen Umsetzung biete. (mk)

