Discobeats auf Eisbahn

Nebelmaschine und musikalische Mischung bringen Stimmung ans Ringcenter

+ Am Nachmittag kamen Trainer und Kinder der Löwen Frankfurt auf die Eisbahn des Offenbach-Post-Winterzaubers, um dem Nachwuchs bei seinen ersten Eislaufversuchen helfend zur Seite zu stehen.

Offenbach J Der Offenbach-Post-Winterzauber mit Buden und Eisbahn findet vor allem bei Kindern großen Anklang. Von Peter Klein

In den Abendstunden lockte nun das weihnachtliche Dorf auf dem Parkplatz des Ringcenters, das in Kooperation unserer Zeitung, der Stadiongesellschaft Bieberer Berg und dem Ringcenter entstanden ist, mit Discobeats auf die Eisfläche.

Schon am Nachmittag ist auf der Eisbahn Hochbetrieb. Dichtes Gedränge herrscht bei der Schlittschuhausleihe. Auf der Eisbahn halten Eltern ihre Kinder an der Hand, die ihre ersten Versuche auf dem rutschigen Untergrund unternehmen. So mancher Ausrutscher des Nachwuchses wird mit dem Handy fotografiert und für die Nachwelt dokumentiert. Jugendliche drehen ihre Bahnen, halten sich an den Händen. Für andere Eltern ist es die passende Gelegenheit, sich ohne Genörgel auf die Suche nach Weihnachtsgeschenken zu machen oder einen Glühwein zu genießen.

Langsam senkt sich die Dunkelheit über die Stadt, bunte Scheinwerfer lassen die Eisbahn hell erstrahlen. Wie von Ferne leuchten die Lichter der Buden herüber. Am Rand baut DJ Sascha seine Anlage auf, installiert zwei Discokugeln und eine Nebelmaschine. Ein letztes Mal wird die Eisfläche glatt gezogen, dann kann es losgehen. Auch am Abend sind es größtenteils Kinder, die Papa, Mama oder Opa im Schlepptau, ihre erste Disco auf dem Eis erleben. Wohl als Hommage an die Eltern und deren eigene Jugend lässt DJ Sascha vor allem Discobeats der 80er und 90er Jahre erklingen. Ein kräftiger Schub auf die Nebelkanone, und der Spaß kann beginnen.

Die siebenjährige Sejla ist zum zweiten Mal hier. Ihre Mama habe gehört, dass man jetzt in Offenbach auch Eislaufen könne, und da seien sie sofort hingefahren, erzählt sie. An diesem Abend hat sie ihren Opa dabei, an dessen Hand sie mit sichtlichem Spaß ihre Runden dreht. Als Extra gibt es noch eine große Portion Eis, natürlich von Opa spendiert.

Die 14-Jährige Gisela ist das zweite Mal auf dem Eis. Aber das letzte Mal sei schon lange her, damals in der fünften Klasse mit der Schule in Frankfurt. Neben sich hat sie ihre jüngere Schwester. Die elfjährige Faria ist das erste Mal auf einer Eisbahn und erzählt, wie viel Spaß es ihr macht: „Am Anfang war es schwer, aber dann ging es immer besser.“ Damit ist dann auch das Ansinnen von Daniel Puci in Erfüllung gegangen, der das Weihnachtsdorf für die Stadiongesellschaft Bieberer Berg betreut. „Die Eisbahn soll vor allem den Offenbachern Spaß machen“, sagt Puci.

So langsam lehrt sich die Eisfläche. An einem der Tische steht Slobodan Milovanovic mit Glühwein in der Hand, während sein fünfjähriger Sohn Viktor drüben seine Runden dreht. Er wohnt um die Ecke an der Senefelderstraße, und seit es die Eisbahn gibt, will Viktor immer wieder hierher, erzählt er. Nicht nur die Kinder sind erfreut, auch die Dame in der Glühweinbude zeigt sich ob der Menge des an diesem Samstag ausgeschenkten Getränks äußerst zufrieden.