Diskussion um Gebühr für Vereine am Mainuferfest

Offenbach - Vereine müssen in diesem Jahr erstmals eine Gebühr zahlen, wenn sie am Mainuferfest teilnehmen. Wie berichtet hat sich die Fraktion der Linken nicht mit ihrem Antrag durchsetzen können, die Feier wie seit 30 Jahren komplett kostenfrei zu halten. Von Thomas Kirstein

Die Tansania-Koalition aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern hat allerdings die ursprünglich vorgesehene „Sicherheitsgebühr“ insofern abgemildert, als nur noch Vereine mit Verkaufsständen von mehr als fünf Metern Länge zahlen sollen. Ein kostspieliges, seit 2014 umgesetztes Sicherheitskonzept ist Anlass für die organisierende Offenbacher Stadtinformationsgesellschaft (OSG), einen Beitrag von den in der Regel rund 120 Teilnehmern zu verlangen: 50 Euro sollten die bewirtenden, 30 Euro die sich nur präsentierenden Vereinigungen zahlen. Die Anforderungen an die Sicherheit bei Veranstaltungen sind seit dem Unglück bei der „Love Parade“ in Duisburg gestiegen, Terroranschläge in Cannes oder in Berlin forderten neuerliche Überprüfungen der Konzepte. In Offenbach verursacht das einen fünfstelligen Betrag.

Die Linken hatten in ihrem Antrag angeführt, dass sich die Vereine täglich gemeinnützig für die Offenbacher mit Angeboten für Sport, Kultur, Betreuung oder Bildung engagierten. Das Mainuferfest biete ihnen ein Schaufenster, deswegen müsse die Stadt die Rahmenbedingungen ohne Teilnehmerbeitrag bereitstellen. Die Betroffenen sind aufgerufen, ihre Kritik an der Entscheidung zu schicken an: mainuferfest@die-linke-of-stadt.de

Für die SPD hatte Lauren Eckert in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten darauf hingewiesen, dass die zu erwartenden Einnahmen die Sicherheitskosten nur minimal abdeckten und der Aufwand fürs Einziehen viel zu hoch sei.

Bilder: Mainuferfest in Offenbach Zur Fotostrecke

Christdemokrat Christoph Rupp wies darauf hin, dass auch bei anderen Veranstaltungen – etwa dem Weihnachtsmarkt in Bürgel – Beiträge von kommerziellen Anbietern verlangt würden. Der von der Koalition aufgezeigte Kompromiss sei ein fairer Weg. Der Linke Markus Philippi meinte dagegen, auch der Änderungsantrag von Tansania gehe am Charakter des Festes der Offenbacher Vereine vorbei.

Die Grünen unterstrichen, dass ein Unkostenbeitrag von 50 Euro lediglich von jenen Vereinen erhoben werde, die dementsprechende Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken an einem entsprechend langen Stand hätten. Der Sinn dahinter sei, reine Infostände oder kleine Vereine, die nur geringe Einnahmen über das Wochenende verzeichneten, nicht in unverhältnismäßiger Weise zu belasten. „Das Mainuferfest ist etwas ganz besonderes für unsere Stadtkultur und bleibt das Fest der Offenbacher Vereine, auf dem sie sich präsentieren können“, erklärte der Stadtverordnete Kai Schmidt. Der Änderungsantrag der Koalition sorge dafür, dass dies auch so bleibe.

Man müsse darüber hinaus auch im Blick haben, dass die OSG nicht gerade finanzstark sei. Die städtische GmbH müsse umfassende Sicherheitsvorkehrungen nicht nur für das Mainuferfest leisten, sondern auch für andere Festivitäten wie das Lichterfest. Allein die Kosten für die extern erstellten Sicherheitskonzepte hätten an die 15.000 Euro betragen.

