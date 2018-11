Dominik Laux überrascht bei U12-Schach-WM

Hoch konzentriert trat Dominik Laux bei der U12-Schach-WM in Spanien an. Mit Platz 19 unter 202 Teilnehmern übertraf der Offenbacher alle Erwartungen.

Offenbach - Toller Erfolg für Dominik Laux: Der Schachspieler der VSG 1880 Offenbach hat bei der U12-WM im spanischen Santiago de Compostela unter 202 Teilnehmern den 19. Platz belegt und damit alle Erwartungen übertroffen.

Beim internationalen Schachverband FIDE sind weltweit gut 34.000 in Clubs und Vereinen organisierte Schachspieler in der Altersklasse der Elf- und Zwölfjährigen registriert. 202 dieser Kinder und Jugendlichen spielten vom 3. bis zum 16. November im spanischen Santiago de Compostela ihren Weltmeister aus. Einer unter den sechs deutschen Teilnehmern dieser Altersklasse war der in der VSG 1880 Offenbach spielende Dominik Laux.

Gespielt wurde im gigantischen Kulturzentrum von Santiago de Compostela. Gleich zum Auftakt gelang Dominik ein Sieg gegen den thailändischen Landesmeister. Nach einer Niederlage gegen einen Spieler aus Spanien folgte ein weiterer Sieg gegen einen kanadischen Mitspieler. Mit einem weiteren Punktgewinn am vierten Spieltag schob sich Dominik in die Spitzengruppe und durfte in der fünften Runde erstmals an einem der 25 live im Internet übertragenen Bretter gegen einen türkischen Teilnehmer spielen. Das leistungsgerechte Remis sorgte dafür, dass ihm in der sechsten Runde der Zweitgesetzte und Mittitelfavorit Christopher Woojin Yoo aus den USA zugelost wurde. Dies war die einzige Partie, in der Dominik zu viel Respekt vor der hohen Wertungszahl seines Gegners zeigte und folgerichtig verlor. Dennoch setzte diese Partie Kräfte frei, und Dominik spielte anschließend gegen einen Chilenen unentschieden, gewann gegen einen Spieler aus Bosnien-Herzegowina und einen weiteren Kanadier.

In der vorletzten Runde hatte sich Dominik wieder in die Spitzengruppe an den Live-Brettern gespielt. Gegen den achtgesetzten US-Amerikaner Kirk Ghazarian gelang ihm ein hervorragendes Unentschieden, bevor es in der elften und letzten Runde um die endgültige Platzierung ging. Gegner war Aleksey Grebnev aus Russland, der auf Platz 19 deutlich höher als Dominik auf Platz 48 gesetzt war. Doch mittlerweile hatte Dominik alle Zurückhaltung gegen vermeintlich stärkere Gegner abgelegt und spielte kompromisslos von Anfang an auf Sieg. Der völlig überrumpelte Gegner konnte nicht lange gegenhalten und Dominik gelang ein weiterer Punktgewinn. 7,5 von 11 möglichen Spielpunkten bedeuteten ein vorher nie erwartetes Ergebnis. Und als nach langem Warten der Endstand, der 19. Platz, bekannt gegeben wurde, kannten der Jubel und die Glückwünsche keine Grenzen mehr.

Für den vor der WM 140. der Weltrangliste und 48. der Setzliste ist der 19. Platz bei der Weltmeisterschaft ein überragender Erfolg.