Frauenhäuser in Stadt und Kreis Offenbach an der Kapazitätsgrenze

Von: Veronika Schade

Teilen

Einblick in ein Zimmer im Offenbacher Frauenhaus. © Frauen helfen Frauen

Frauenhäuser in Deutschland sind überlastet. Auch die Einrichtungen in Stadt und Kreis Offenbach bilden keine Ausnahme. Dabei müssten die Kapazitäten deutlich ausgebaut werden, um die Istanbul-Konvention zu erfüllen.

Offenbach - Ein Zimmer mit Stockbett, einem kleinen Tisch mit Stühlen, einem Babybett, dort lebt eine Mutter mit ihren Kindern. Küche und Badezimmer werden geteilt. Es ist beengt, Privatsphäre fast unmöglich. Und doch ist es um Welten besser als das, was die Familie vorher durchgemacht hat, die Gewalt, die sie erfahren musste von der Person, die eigentlich ein sicherer Hafen sein sollte – dem Ehemann und Vater.

Frauenhäuser sind ein Ort der Zuflucht und des Schutzes für Frauen und ihre Kinder. Aber auch des Übergangs. Niemand sucht es sich aus, dort zu leben, es sind Menschen, denen Gewalt angetan wurde und die an einem neuen Ort endlich sicher sein sollen. Die erstmal runterkommen, sich sammeln, sich finden. Und dann, hoffentlich, neu anfangen können. In einer richtigen Wohnung. Und mit einer Arbeit.

Die Plätze in den deutschen Frauenhäusern reichen nicht aus (dazu Kasten), die beiden Einrichtungen in Stadt und Kreis Offenbach bilden da keine Ausnahme. 28 Plätze im Kreis und 34 Plätze in der Stadt – Kinder inbegriffen – sind immer belegt. Wird doch mal ein Zimmer frei, melden die Häuser dies an eine zentrale Vermittlungsstelle im Internet. Dort wird dann statt einer roten eine grüne Markierung angezeigt. „Nach höchstens einer Viertelstunde haben wir schon den ersten Anruf“, berichtet Sylke Borgsmüller, seit 2007 Sozialarbeiterin im Kreis-Frauenhaus. „Man könnte den Platz bestimmt fünfmal vergeben.“

Entscheidend ist die Gefährdungssituation

Normalerweise gilt: Wer sich zuerst meldet, bekommt den Platz. Doch die Mitarbeiterinnen des Trägervereins „Frauen helfen Frauen“ müssen mehrere Kriterien beachten. Beide Häuser sind nicht barrierefrei, auch die Zahl der Kinder kann dazu führen, dass das freigewordene Zimmer nicht ausreicht. Zudem dürfen nur Frauen, die Leistungen nach Sozialgesetzbuch (SGB) II beziehungsweise XII beziehen, einen Aufenthalt beantragen. „Entscheidend ist auch die Dringlichkeit und die Gefährdungssituation, in der sich die Frau befindet“, erläutert Angela Sindermann, seit 23 Jahren für die Offenbacher Beratungsstelle sowie im Kinder- und Jugendbereich des Frauenhauses tätig.

Frauen, die abgewiesen werden müssen, werden aber nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. „Wir versorgen sie mit Informationen und Adressen, wohin sie sich wenden können, damit ihnen auf jeden Fall weitergeholfen wird“, sagt Borgsmüller. In Offenbach gibt es die Möglichkeit, für eine oder wenige Nächte in Notbetten unterzukommen. Diese werden in Ausnahmefällen zusätzlich in einem belegten Zimmer aufgestellt. „Es ist provisorisch und improvisiert, wenn es erst mal nicht anders geht. Dann schauen wir am nächsten Tag, wo wir sie anderweitig unterbekommen können“, sagt Shaharasaad Abdi, für die Einzelbetreuung der Bewohnerinnen zuständig.

Freie Plätze sind deutschlandweit gesucht. Und es ist längst nicht die Regel, dass Frauen aus Stadt und Kreis Offenbach auch dort untergebracht werden, im Gegenteil. „In der gewohnten Umgebung zu bleiben, bedeutet für manche Frauen eine zu große Gefährdung“, weiß Sindermann. Jederzeit könnte der gewalttätige Partner der Frau oder den Kindern auflauern. Deshalb stammten 18 der 33 Klientinnen des vergangenen Jahres im Frauenhaus des Kreises nicht aus der Region, sieben kamen sogar aus anderen Bundesländern. In der Offenbacher Einrichtung stammten lediglich vier der 34 aufgenommenen Frauen aus der Stadt.

Das bisherige Leben ist weggebrochen

Die meisten Frauen, in Offenbach 73 Prozent, haben keinen deutschen Pass. Nicht alle sprechen deutsch – eine von vielen Herausforderungen im Alltag. Konflikte bleiben in den beengten Verhältnissen nicht aus, etwa wenn es um Putzdienste geht. „Da haben die Frauen mitunter unterschiedliche Vorstellungen“, wissen die Mitarbeiterinnen, die ständig als Vermittlerinnen gefordert sind. „Wir etablieren ein Lotsinnen-Modell, bei dem die Frauen, die schon länger da sind, den neuen helfen“, berichtet Abdi. Die Hausregeln werden allen Bewohnerinnen beim Einzug erläutert.

„Es ist für alle eine schwierige Situation. Die sozialen Kontakte, das bisherige Leben ist plötzlich weggebrochen“, sagt die Sozialarbeiterin. „Viele, die hier ankommen, sind erst mal fix und fertig.“ Übrigens: Alle sozialen Schichten sind vertreten, auch Bankerinnen sind darunter. Gewalterfahrungen führen laut den Expertinnen dazu, dass alle wieder ganz von unten anfangen müssen, unabhängig davon, wie sie vorher gelebt haben.

Auch für die Kinder ist es nicht einfach, sich in die neue Gemeinschaft, die neue Umgebung einzufügen. „Auch mit ihnen führen wir Einzelgespräche. Wer frühe Gewalterfahrungen gemacht hat, neigt später dazu, in ebensolchen Beziehungen zu enden. Da ist Präventionsarbeit gefordert“, betont Sindermann. Viele Frauenhäuser nehmen Jungen nur bis zum Alter von zwölf Jahren auf, in Offenbach dürfen sie bis zur Volljährigkeit bleiben – vorausgesetzt, sie verhalten sich adäquat.

Frauenhäuser in Deutschland überlastet Ein Jahr lang (2022) erfasste das Investigativmedium Correktiv.lokal die Daten der Internetseite Frauenhaus-suche.de. Ergebnis der Recherche: Im Schnitt waren die ausgewerteten 200 Frauenhäuser an 303 Tagen voll belegt. Wurde ein Platz frei, war er nach wenigen Stunden wieder belegt. Mit der am 1. Februar in Kraft getretenen Istanbul-Konvention des Europarats verpflichtet sich Deutschland, Gewalt gegen Frauen zu verhüten und zu beseitigen. Demnach soll es pro 7500 Einwohner einen Frauenhausplatz geben. Nach den Richtlinien dieses Abkommens fehlen demnach tausende Plätze. Laut Ankündigung der SPD-Chefin Saskia Esken soll daher ein bundeseinheitlicher Rahmen für die verlässliche Finanzierung geschaffen werden. Das Hilfesystem soll bedarfsgerecht ausgebaut werden, der Bund künftig an der Regelfinanzierung beteiligt sein. Insgesamt gibt es in Deutschland etwa 400 Frauenhäuser und Schutzwohnungen mit knapp 8100 Plätzen. Das Frauenhaus in der Stadt Offenbach kann bis zu zwölf Frauen mit ihren Kindern aufnehmen, insgesamt bietet es 34 Plätze. 2022 waren dort 34 Frauen mit 44 Kindern untergebracht. Das Frauenhaus im Kreis Offenbach bietet Plätze für zehn Frauen mit bis zu 14 Kindern. 2022 wurden dort 33 Frauen und 44 Kinder betreut. Das Alter der Frauen lag zwischen 21 und 59 Jahren.

Für die Kinder einen Platz in der Schule zu bekommen, stellt meist kein Problem dar, im Kindergarten dagegen ist es schwierig. „Es kann passieren, dass wir ein Kind anmelden und die Mitteilung bekommen, dass es 2024 klappen könnte“, bedauert Sindermann. Auch im Kreis gibt es keine Sonderbehandlung. „Allerdings melden wir nicht über die zentrale Online-Anmeldung an, weil wir die Anonymität wahren müssen“, erläutert Borgsmüller. Es gibt zwar eine stundenweise interne Kinderbetreuung, doch die ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Aufenthaltsdauer stark gestiegen

Als die Frauenhäuser in Betrieb genommen wurden – das ist 30 Jahre her –, waren sie auf kurze Verweildauer ausgelegt. Die Fluktuation war recht hoch, in den 1990er und 2000er Jahren waren es in Offenbach noch 60 bis 80 Frauen, die jährlich neu aufgenommen werden konnten. Mittlerweile ist die Dauer des Aufenthalts stark gestiegen. „Bei einer alleinstehenden Frau sind es etwa sechs Monate. Je mehr Kinder sie hat, desto schwieriger ist es“, weiß Sindermann.

Es gab Familien, die länger als zwei Jahre im Offenbacher Frauenhaus gelebt haben, auch im Kreis ist ein Jahr nicht ungewöhnlich. Die freiwillige Selbstverpflichtung der Gemeinnützigen Baugesellschaft Offenbach (GBO) sei hilfreich, trotzdem seien bezahlbare Wohnungen in Zeiten des Mangels ein immer rareres Gut. Zugleich nehme häusliche Gewalt nicht ab – aber immer mehr Frauen suchten einen Ausweg. „MeToo hat sich auch auf unsere Arbeit ausgewirkt“, so die Expertin.

Infos im Internet frauenhelfenfrauen-kreisof.de frauenhaus-offenbach.de



All das sind Faktoren, die zur aktuellen Situation führen. Zur Umsetzung der Istanbul-Konvention bräuchte Offenbach 38 Plätze, perspektivisch sogar 42, und 12,75 Vollzeitstellen für Sozialarbeit und pädagogische Arbeit. Derzeit sind es lediglich 4,15 Vollzeitstellen bei sieben Mitarbeiterinnen. Ein neues Gebäude, das den steigenden Anforderungen entspricht, wird dringend benötigt – dass es ein solches geben soll, ist beschlossene Sache. Wann es so weit ist, ist fraglich.

Die Finanzierung der Häuser setzt sich aus drei Säulen zusammen: Kommunale Mittel und kommunalisierte Landesmittel, Tagesmietsätze der Bewohnerinnen und Eigenmittel wie Spenden, Bußgelder und Mitgliedsbeiträge. In jedem Bundesland sind die Regelungen unterschiedlich. Abdi, Borgsmüller und Sindermann sind sich einig: Eine bundeseinheitliche Finanzierung ist notwendig. Pauschal und unabhängig von Einzelfällen. Damit Frauen und Kinder in Not die Hilfe bekommen, die sie brauchen.

Von Veronika Schade