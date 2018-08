DRK-Pfleger fürchten um Existenz

Offenbach/Langen - Auch die Berichterstattung über Pläne des DRK-Kreisverbands Offenbach, seinen Pflegebereich komplett an einen privaten Investor veräußern zu wollen, hat bei den Mitarbeitern Existenzängste ausgelöst.

Das ist einem schriftlichen Hilfeersuchen an unsere Zeitung zu entnehmen. Im Namen „vieler Mitarbeiter“ sorgen sich die Autoren des Schreibens aber nicht nur um ihre Arbeitsplätze, sie äußern auch Befürchtungen über mögliche Einbußen bei der Qualität der Pflege nach einer Übernahme.

Ihre Bedenken und die der Heimleiter hätten Geschäftsführer Doru Somesan und den Vorstand aber nicht interessiert, heißt es. Und: „Wir wissen, dass Sie den Bewohnern und Mitarbeitern mit Ihrem Bericht über das Haus in Mühlheim geholfen haben. Daher bitten wir Sie erneut, uns allen zu helfen.“ Berichte über unhaltbare Zustände in Mühlheim hatten zur Auswechslung der Heimleitung geführt.

Eine Stellungnahme zur Zukunft der fünf DRK-Heime in der Region war von Kreisgeschäftsführer Doru Somesan nicht zu erhalten. Er soll gestern im Langener Altenheim das Gespräch mit dem Betriebsrat gesucht haben. Dort hatte es wegen der Verkaufspläne am Vortag eine Betriebsversammlung gegeben. An den anderen vier Standorten gibt es keine Arbeitnehmervertretung.

Nach Informationen dieser Zeitung ist beabsichtigt, die Altenheime an die Dorea-Gruppe zu veräußern, einen mittelständischen Betreiber von Pflege- und Senioreneinrichtungen. Ein Erwerb der Altenheime in der Region, von denen das Deutsche Rote Kreuz zwei besitzt und drei betreibt, würde zu den Expansionsvorhaben von Dorea passen. Hinter der Gruppe steht das Frankfurter Private-Equity-Unternehmen Quadriga Capital. J fp