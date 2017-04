Razzia in Drogen-Café: Polizei nimmt zwei Männer fest

Offenbach - Die Hintergründe eines Polizeieinsatzes im Offenbacher Nordend sind geklärt: Ermittler stellen ein halbes Kilo Kokain, die gleiche Menge an Haschisch und rund 50.000 Euro Bargeld sicher. Zudem gibt es Festnahmen.

Der Einsatz sorgte gestern Nachmittag für Aufsehen im Nordend. Mindestens sechs Mannschaftswagen der Polizei standen in der Goethestraße, weitere in der Ludwigstraße. Bei dem Einsatz, an dem auch verschiedene Spezialkräfte beteiligt waren, wurde ein an der Ludwigstraße gelegenes Café durchsucht und dabei zwei 32 und 36 Jahre alte Männer festgenommen. Die beiden festgenommenen Personen stehen im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung, bei der unter anderem Plomben mit schon verkaufsfertig verpackten Drogen aufgefunden wurden, kamen auch Drogenspürhunde zum Einsatz. Gegen die beiden festgenommenen Personen wurde durch die Staatsanwaltschaft in Darmstadt heute Antrag auf Erlass von Untersuchungshaftbefehlen bei dem Amtsgericht Offenbach gestellt. (dr)

Archivbilder: