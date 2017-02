DSDS-Teilnehmerin Madina Rassuli im Interview

Offenbach - Die Offenbacherin Madina Rassuli hat geschafft, wovon viele Teenager träumen: Sie ist bei der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in die zweite Runde, den Deutschland-Recall, gekommen.

Mit dem Song „Rise like a Phoenix“ von Conchita Wurst überzeugte sie die Jury um Dieter Bohlen. Erst seit vier Jahren lebt die 18-Jährige, die einen Vater aus Afghanistan und eine Mutter aus Russland hat, in Deutschland. Redakteurin Veronika Schade befragte sie zu ihrer Show-Teilnahme, ihren Plänen und zu ihrem Leben in Offenbach.

Madina, du hast es in den Recall geschafft. Allerdings musstest du ein wenig zittern, dein Jury-Joker Dieter Bohlen gab die entscheidende Ja-Stimme. Was bedeutet dir das Weiterkommen, was hat sich seitdem geändert?

Ich freue mich sehr, dass ich weiter bin. Ich habe soweit mein Ziel bis jetzt erreicht. Ich bin durch DSDS bekannt geworden, das heißt ich werde auf Facebook und Instagram oft angeschrieben. Ich bekomme sehr viele Komplimente und sehr viele Freundschaftsanfragen.

Wo hast du gelernt zu singen? Wie ist es für dich, vor einem Millionenpublikum vor der Kamera zu stehen?

Ich singe seit ich vier Jahre alt bin und besuche eine Musikschule. Ich mag dieses Musikformat und ich finde es gut, dass die Leute ihr Talent zeigen können. Ich war nur wegen der Jury aufgeregt und habe mich nur auf das Singen konzentriert.

Dein Vater stammt aus Afghanistan, deine Mutter aus Russland, geboren bist du in Tadschikistan. Das klingt nach einer spannenden Familiengeschichte. Wie hat es euch nach Offenbach verschlagen?

Wir sind von Afghanistan nach Deutschland gekommen. Wir haben drei Jahre in Scheidegg, Bayern gelebt. Als wir die Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben, sind wir nach Offenbach umgezogen, weil wir hier Verwandte haben.

Was gefällt dir in Offenbach - und was nicht? Wie sieht dein Alltag hier aus?

An Offenbach gefällt mir, dass es multikulturell ist. Offenbach ist eine Kulturstadt und außerdem ein guter Veranstaltungsort. Ansonsten gehe ich hier ganz normal zur Schule, mache meine Hausaufgaben, beschäftige mich wie immer mit Gesang, treffe meine Freunde und verbringe den Abend mit der Familie.

Wie geht es für dich jetzt bei DSDS weiter? Womit willst du die Jury und das Publikum beeindrucken?

Im Deutschland-Recall werde ich für die Jury um Dieter Bohlen einen Song von einer russischen Sängerin singen und hoffe, dass es der Jury gefällt.

Sollte es nicht fürs Finale reichen, hast du dir trotzdem eine Gesangskarriere vorgenommen? Wie sehen deine Zukunftspläne aus?

Ich habe es unter die zirka 100 Besten der Casting-Show geschafft und bin richtig stolz auf mich. Und wenn es bei DSDS am Ende dann doch nicht klappen sollte, werde ich trotzdem mein Ziel verfolgen. Mein Motto lautet: niemals aufgeben.