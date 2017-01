Eis zu dünn: Schultheisweiher sollte nicht betreten werden

Offenbach - Der Schultheisweiher ist teilweise zugefroren, trotzdem warnt das Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz davor, die Eisfläche zu betreten.

Auch wenn die vermeintlich stabile Eisfläche zum Schlittschuhlaufen oder Spazieren gehen einlädt – der Schein trügt und es besteht jederzeit die Gefahr des Einbrechens. Der Weiher ist nicht zum Betreten freigegeben - deshalb sollten die Verbotsschilder beachtet werden. Die Eisstärken auf einem Gewässer können nämlich sehr unterschiedlich sein. Faktoren wie Strömungsverhältnisse, Sonneneinstrahlungen und ähnliches spielen für die Dichte des Eises eine entscheidende Rolle.

Da nur 45 Prozent der Uferbereiche am Schultheisweiher zugänglich sind, wäre eine Kontrolle seitens der Stadt nur möglich, wenn sie vom See aus erfolgt. Dies ist aus Kostengründen nicht zu gewährleisten, unabhängig davon müssten dann städtische Bedienstete durchgängig vor Ort sein. Deshalb sollte das Naturschutzgebiet am Schultheisweiher auch nur für Spaziergänge genutzt werden - darauf weist Hartmut Luckner hin, stellvertretender Amtsleiter des Umweltamts. Die Eisfläche sollte also nicht betreten werden, auch nicht von Kindern. (jo)

