Hund aus brennender Wohnung gerettet

Offenbach - Am späten Montagabend hat es in der Feldstraße gebrannt. Die 40 Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Ein Nachbar schaffte es noch, einen Hund aus der brennenden Wohnung zu retten. Verletzt wurde niemand.

Ein Zimmerbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses sorgte für Aufregung am späten Montagabend in der Feldstraße. Wie die Offenbacher Feuerwehr mitteilt, muss der Brand gegen 22.30 Uhr ausgebrochen sein. Ein Mann hatte das Feuer bemerkt und in Sorge um seine 67-jährige Nachbarin kurzerhand ihre Wohnung aufgebrochen. Die Frau war nicht zu Hause, aber ihr Hund, der dank des resoluten Eingreifens des Nachbarn aus der verqualmten Wohnung gerettet werden konnte. Auch die 40 Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Ernsthaft verletzt wurde niemand.

Die Brandbekämpfer konnten zwar das Feuer zügig löschen, der Rauch hatte sich allerdings in alle Wohnungen ausgebreitet, sodass die Bewohner in der Nacht nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Gebäudeeigentümer und Ordnungsamt organisierten kurzfristig Notunterkünfte für die Betroffenen. Die Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf über 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen. (ror)