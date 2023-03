Sturmböen möglich: DWD gibt Warnung für mehrere Regionen in Hessen heraus

Von: Erik Scharf

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Südhessen aktuell vor Windböen.

Offenbach – Nach dem Schnee kommt der Wind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat am Freitag (10. März) eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Mehrere Regionen in Mittel- und Südhessen sind betroffen.

Stadt Frankfurt

Stadt und Kreis Offenbach

Stadt Darmstadt

Kreis Darmstadt-DIeburg

Main-Kinzig-Kreis

Wetteraukreis

Kreis Gießen

Lahn-Dill-Kreis

Vogelsbergkreis

Hochtaunuskreis

Main-Taunus-Kreis

Kreis Groß-Gerau

Kreis Limburg-Weilburg

Odenwaldkreis

Kreis Bergstraße

In Südhessen warnt der DWD derzeit vor Windböen. (Symbolfoto) © Christoph Hardt/Imago

Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h gerechnet werden, schreibt der DWD. Die Warnung gilt bis in die Nacht zum Samstag (11. März) und liegt in der Stufe 2 von 4. (esa)

Auch in Nordhessen gilt derzeit eine Warnung vor Sturmböen.